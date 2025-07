Alençon et Tarbes exclus de la LF2 : la FFBB officialise leur absence pour 2025-2026

Ce vendredi 25 juillet 2025, la Fédération française de basketball (FFBB) a acté la composition officielle de la Ligue Féminine 2 pour la saison à venir. Une annonce attendue qui confirme la non-participation de l’USBD Alençon et du Tarbes Gespe Bigorre, deux clubs relégués administrativement, et qui acte la fin (ou au moins la mise en sommeil) de leur aventure dans le basket professionnel.

🚨 Le Bureau Fédéral de la FFBB a validé la composition de la Ligue Féminine 2 (LF2) pour la saison 2025-2026. + d'infos 👉 https://t.co/oStvf07gNo pic.twitter.com/bjnPVJbUKp — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) July 29, 2025

La FFBB acte la disparition d’Alençon en LF2

Déjà menacé de disparition après sa relégation en championnat régional pour raisons financières, l’USBD Alençon ne figure logiquement pas dans la liste des 14 clubs engagés pour la saison 2025-2026. Le club ornais, en cessation de paiements et sous la menace d’une liquidation judiciaire, voit ainsi se refermer les portes de la deuxième division, un an seulement après y avoir accédé.

Même sort pour le Tarbes Gespe Bigorre, également absent de la composition dévoilée par la FFBB. Le finaliste des playoffs 2025 de La Boulangère Wonderligue n’apparaît dans aucun championnat national féminin pour la saison prochaine, un signe inquiétant pour l’avenir du club.

Deux repêchages conditionnels : la SIG et Bihorel appelés en renfort

Pour compenser les absences d’Alençon et de Tarbes, le Bureau Fédéral de la FFBB a décidé de faire appel au ranking de la Nationale Féminine 1 pour repêcher deux clubs : la SIG Graffenstaden Basket et le GCO Bihorel. Leur participation est cependant conditionnée à l’obtention d’un avis favorable de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG).

Si l’un des deux dossiers venait à être refusé, la FFBB indique que la LF2 fonctionnerait alors avec un ou deux clubs exempts sur la saison 2025-2026.

Une LF2 à 14 clubs… sous réserve

Outre ces deux repêchages, douze formations ont d’ores et déjà reçu un feu vert de la CCG : Aulnoye, Feytiat, Aplemont Le Havre, Mondeville, Montbrison, Nice, Voiron, Saint-Amand, La Tronche Meylan, Monaco Basket Association, Champagne Basket et le Pôle France. Si les engagements de la SIG et de Bihorel sont validés, la LF2 retrouvera bien ses 14 équipes. Dans le cas contraire, le championnat pourrait débuter le 27 septembre avec des trous dans le calendrier.