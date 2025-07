Levallois rapatrie un autre ancien espoir LNB

Craig Adzeh (2,05 m, 22 ans), l’ancien espoir du BCM Gravelines-Dunkerque, va découvrir la Nationale 1 avec le Levallois Metropolitans Basketball Club après trois saisons passées en Belgique, dont la dernière avec le Spirou Charleroi.

Un retour en France pour l’ancien espoir du BCM

Après un cursus de trois ans au Spirou Charleroi, club emblématique du championnat belge, Craig Adzeh revient sur les parquets français. Expatrié depuis 2022, l’intérieur tricolore a disputé la BNXT League et la FIBA Europe Cup sous les couleurs carolos la saison dernière. En championnat, il a tourné à 3,4 points, 2,5 rebonds et 0,5 passe décisive en 31 matchs, et à 4,1 points, 1,6 rebond et 0,3 passe en Coupe d’Europe (8 matchs joués).

PROFIL JOUEUR Craig ADZEH Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 22 ans (26/05/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / BNXT League PTS 3,4 #198 REB 2,5 #148 PD 0,5 #204

Formé au BCM Gravelines-Dunkerque, Craig Adzeh rejoint donc les Metropolitans, pensionnaires de Nationale 1, dans un effectif remanié qui accueillera un autre ancien espoir LNB, le swingman Kane Milling, dont la signature a été rendue officielle ce mardi 29 juillet.