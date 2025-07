Nikola Mirotic explique son choix de rejoindre l’AS Monaco : « Je voulais un nouveau défi »

Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) a officiellement rejoint l’AS Monaco le vendredi 25 juillet. L’ancien MVP de l’EuroLeague s’est exprimé sur le site officiel de la Roca Team. Dans une série de réponses assez convenues, le Monténégrin naturalisé espagnol revient sur les raisons qui l’ont poussé à choisir Monaco, évoque sa rencontre avec le président du club, son dialogue avec le nouvel entraîneur Vassilis Spanoulis, et partage son regard sur l’évolution de l’EuroLeague.

« Monaco est un club au sommet de l’EuroLeague »

Interrogé sur les raisons de sa signature à Monaco, Nikola Mirotic a d’abord mis en avant l’ambition du club : « Monaco est un club qui était au sommet de l’EuroLeague ces dernières années et qui a le potentiel de se développer encore plus. Je voulais un nouveau défi, j’en ai encore les capacités, et c’est pourquoi j’ai décidé de signer ici. »

Le joueur passé par le Real Madrid, le Chicago Bulls ou encore le FC Barcelone et Milan a également souligné le rôle du président du club Aleksej Fedorycsev dans sa décision : « J’ai eu l’occasion de rencontrer le président à plusieurs reprises. C’est un homme avec une grande vision et très dévoué à son équipe de basket. Il est prêt à beaucoup de choses pour voir la Roca Team atteindre les sommets du basket européen. »

Déjà en phase avec Vassilis Spanoulis

Celui qui a disputé sa première saison en EuroLeague en 2010, avec le Real Madrid, a aussi évoqué son premier contact avec Vassilis Spanoulis, nouvel entraîneur de la Roca Team : « Oui j’ai pu parler avec le coach Spanoulis sur notre vision de jeu, ce qu’il pouvait attendre, et de comment il voit les choses. Je suis très impatient de commencer à rencontrer de nouveaux joueurs et d’en savoir encore plus sur la philosophie de Vassilis Spanoulis en tant qu’entraîneur. »

Un regard sur l’EuroLeague et la NBA

Véritable star du basket européen, Mirotic estime que le niveau de l’EuroLeague est plus élevé que jamais : « Maintenant après 15 ans, je peux dire que la ligue est beaucoup plus compétitive et plus exigeante. Toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. »

Enfin, celui qui a aussi connu la NBA pendant cinq saisons, notamment à Chicago, à Milwaukee et à La Nouvelle Orléans, a comparé les deux compétitions : « Il ne fait aucun doute que la NBA est la meilleure ligue au monde, mais la vérité est que c’est grâce aux joueurs européens qui jouent aujourd’hui et qui ont joué avant eux, qu’ils sont ce qu’ils sont aujourd’hui en NBA. »