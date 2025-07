L’AS Monaco et Nikola Mirotic arrêtent enfin de se tourner autour : signature officialisée !

L’AS Monaco et Nikola Mirotic se tournaient autour depuis plusieurs années. Revenant inlassablement à la charge chaque été, le club de la Principauté a finalement obtenu gain de cause en 2025. Alors que l’ailier-fort monténégrin de 34 ans avait décidé de ne pas honorer sa 3e et dernière année de contrat avec l’Olimpia Milan, il débarque sur le Rocher pour les deux prochaines saisons.

🌟 Nikola Mirotic est officiellement monégasque ! 🇲🇨 🔝 MVP de l’EuroLeague 2021/2022 (34 ans, 2m08), il rejoint la #RocaTeam en provenance de Milan afin de contribuer pleinement à la poursuite de notre histoire. Welcome Nikola ! 🙌 ⬇️ Retrouvez le communiqué officiel ainsi… pic.twitter.com/FJrKWWAWmK — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 25, 2025

Enfin la recrue phare de l’été 2025 monégasque

Alors que le mercato de l’AS Monaco peinait à se débloquer réellement pour la première fois depuis quelques années, avec une tension interne autour des dossiers Daniel Theis ou encore Mike James, la signature de Nikola Mirotic vient donner une toute autre allure à l’intersaison monégasque. Même si l’ancien MVP de l’EuroLeague 2022 n’est plus à son top, l’âge avançant également (34 ans), l’ex-international espagnol reste un joueur majeur sur la scène européenne.

Après plus de 15 années au plus haut niveau, le champion d’Europe 2015 et médaillé de bronze olympique en 2016 avec l’Espagne reste sur une dernière campagne à plus de 17 points à 47% aux tirs et 6 rebonds de moyenne en EuroLeague avec l’Olimpia Milan. Malgré sa permissivité en défense, il sera donc l’un des joueurs clés de l’AS Monaco à court-terme.

PROFIL JOUEUR Nikola MIROTIC Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 34 ans (11/02/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 15,9 #8 REB 4,4 #46 PD 1,5 #79

« Je voulais un nouveau défi »

« Monaco est un club qui était au sommet de l’Euroleague ces dernières années et qui a le potentiel de se développer encore plus. Je voulais un nouveau défi, j’en ai encore les capacités, et c’est pourquoi j’ai décidé de signer ici », a expliqué Mirotic lors de sa présentation officielle.

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté des dirigeants monégasques de renforcer le secteur intérieur autour d’un noyau dur expérimenté. Avec Mirotic et également le récent retour de Yoan Makoundou, Monaco confirme ses ambitions de rester durablement au sommet du basket européen et de rivaliser avec les plus grandes formations continentales.