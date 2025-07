Indiana s’associe à Netflix et Stranger Things !

Le Indiana Fever a officialisé sa collaboration avec Netflix pour un maillot spécial dédié à la série « Stranger Things ». Ce partenariat s’inscrit dans la promotion de la cinquième et dernière saison du show des frères Duffer, qui sera diffusée à partir de novembre prochain.

same team, new dimension.

our Stranger Things jerseys have arrived just in time for Stranger Things 5 coming out this fall 🔥

shop the collection now: https://t.co/hstEMnsxWd pic.twitter.com/nDGCCF0Y9u

— Indiana Fever (@IndianaFever) July 23, 2025