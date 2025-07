Les poules de Nationale 1 dévoilées pour la saison 2025-2026

La Commission Fédérale de basket 5×5 et la Fédération Française de Basketball (FFBB) ont dévoilé ce vendredi 25 juillet la composition des poules A et B de Nationale Masculine 1 (NM1), établies sur la base de critères géographiques, économiques et sportifs.

Après le principal changement de la saison 2024-2025 (l’intégration du Pôle France à la poule A), pas de gros changements pour cet exercice 2025-2026. Les relégués d’ELITE 2, Fos Provence et Chartres, sont respectivement reversés dans les poules B et A.

POULE A POULE B C’Chartres Basket Masculin ;

CEP Lorient Basket Breizh ;

Les Sables Vendée Basket ;

Etoile Angers Basket ;

Tours Métropole Basket ;

Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket ;

Pays de Fougères Basket ;

Union Rennes Basket 35 ;

Aurore Vitré Basket Bretagne ;

Toulouse Basketball Club ;

Val de Seine Basket ;

Poissy Basket Association ;

Levallois Metropolitans Basketball Club ;

Pôle France Basketball ; Fos Provence Basket ;

STB Le Havre ;

SO Maritime Boulogne ;

BC Orchies ;

LYONSO Basket ;

Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket – SCABB ;

Besançon Avenir Comtois ;

Metz BC ;

Mulhouse Basket Agglomération ;

Loon Plage AS ;

Berck/Rang du Fliers ;

Etoile de Charleville-Mézières ;

Saint-Vallier Basket Drôme ;

Pays Salonais Basket 13 ;

Les calendriers définitifs des deux groupes seront, eux, communiqués prochainement.