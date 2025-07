Naoll Balfourier toujours sous contrat à Cholet : un avenir encore flou pour le géant de 2,16 m

Cholet Basket a annoncé avoir finalisé son effectif pour la saison 2025-2026, avec dix joueurs officiellement retenus. Mais un nom manque à l’appel : celui de Naoll Balfourier. L’intérieur français de 2,16 m, sous contrat avec le club des Mauges jusqu’au 30 juin 2026, n’est pas intégré dans la rotation à ce stade. Une situation qui laisse planer le doute sur son avenir à court terme.

Un retour à Cholet possible… faute de mieux ?

Arrivé à Cholet en 2021 à sa sortie du Pôle France, Naoll Balfourier a d’abord fait ses gammes en Espoirs pendant deux saisons. Le club avait cru en lui au point de lui faire signer un contrat professionnel. Mais la suite de son parcours n’a pas été à la hauteur des espérances : prêté à Palma Bàsquet, en troisième division espagnole (alors appelée LEB Plata), il n’a disputé que 10 rencontres pour un temps de jeu moyen de 4 minutes.

Rentré en France pour rebondir à Poitiers en ELITE 2, sa situation n’a guère évolué, avec des apparitions très limitées : 1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs. Il a alors tenté l’aventure à l’étranger, cette fois aux Pays-Bas, au QSTA United. Là-bas, le joueur de 21 ans a enfin bénéficié de temps de jeu, avec 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres de BNXT League.

Une situation contractuelle claire, un rôle encore flou

Malgré ce regain d’activité, Cholet n’a pas inclus Balfourier dans l’effectif dévoilé fin juillet. Officiellement, il reste sous contrat jusqu’en 2026. Si aucun projet ne se concrétise dans les prochaines semaines, il pourrait donc réintégrer l’équipe professionnelle. Une issue déjà observée avec Nathan De Sousa en 2023 : dans une situation similaire, cet autre membre de la génération 2003 avait finalement gagné sa place dans le groupe pro, au point d’y devenir un élément important.

Dans le secteur intérieur, Cholet compte déjà quatre joueurs : Jamuni McNeace, Keshwan Justice, Qudus Wahab et Mohamed Diarra. La place pour un cinquième homme pourrait exister selon les besoins du coach, notamment si l’un des profils venait à manquer de constance ou en cas de blessure.

Le défi : transformer les opportunités en minutes

Naoll Balfourier n’a que 21 ans, un profil atypique et rare dans le basket français avec ses 2,16 m et son QI basket développé. Il lui manque cependant encore la régularité et l’impact pour s’imposer au haut niveau. Sa saison aux Pays-Bas pourrait lui servir de tremplin, si un club français d’ELITE 2 ou NM1 décidait de lui donner sa chance dans un rôle plus conséquent. À défaut, un retour discret à Cholet n’est pas à exclure, même si son avenir à long terme semble se jouer ailleurs.