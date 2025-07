Poissy boucle un recrutement jeune et ambitieux pour la NM1 2025-2026

Repêché sportivement en NM1, le Poissy Basket Association ne compte pas faire de la figuration pour sa première saison à ce niveau. Le club des Yvelines a misé sur la jeunesse et le potentiel avec plusieurs éléments prometteurs, en majorité issus de la région parisienne. Dernier arrivé : le meneur Noa Calabre, prêté par Nanterre 92.

Noa Calabre, dernier renfort pour diriger le jeu

Âgé de 20 ans, Noa Calabre (1,84 m) sort d’une saison pleine avec l’Aurore de Vitré pour sa première année en Nationale 1 : 7 points, 3,9 passes décisives, 2,4 rebonds et 1,2 interception en 21 minutes, avec 39 matchs disputés sur 40 possibles. Prêté par Nanterre 92 – qui avait déjà confié au PBA Jules Durand et Simon Correa en 2024-2025 -, le jeune meneur retrouve un autre ancien du club francilien, Omar-Femi Alaby-Badiane.

« Combo guard en pleine expansion, il est venu à Poissy pour passer un cap. Noa nous apportera des deux côtés du terrain, de la vitesse, de l’organisation dans le réseau offensif et une défense forte sur l’homme », résume le nouveau coach du PBA, Joseph Kalambani.

PROFIL JOUEUR Noa CALABRE Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 20 ans (24/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 7 #195 REB 2,4 #225 PD 3,9 #42

Des profils jeunes, athlétiques et prometteurs

Outre Calabre, Poissy a attiré des profils athlétiques venus des États-Unis. Josh Earley (2,01 m, 25 ans), intérieur mobile, arrive de Southeast Missouri State (NCAA DI), avec un court passage en Géorgie. « Josh sera notre point de fixation », explique le coach, qui compte sur son activité poste bas.

Autre renfort américain, Dolapo Olayinka (1,98 m), passé par Ferris State (NCAA DII), est un poste 3 complet et très vertical (11,5 points à 40% à 3 points et 5,3 rebonds). « Il va nous apporter du scoring et sera très précieux en zone arrière », précise l’entraîneur.

Des talents locaux bien ciblés

Poissy a aussi ciblé des profils franciliens à fort potentiel. Nathan Jeanne (1,85 m), passé par Val de Seine, découvre la N1 après avoir évolué au Paris Basketball en Espoirs. « Meneur véloce, avec une belle adresse, il nous apportera du danger derrière l’arc », note le coach.

Autre dynamiteur offensif, Samba Balayera (1,95 m, 29 ans) est un vrai spécialiste du tir extérieur. Meilleur shooteur à 3-points de la NM1 l’an dernier (114 tirs primés), il arrive avec son expérience pour encadrer les jeunes. « Expérimenté et travailleur, Samba est un réel danger de loin », appuie le staff.

Un effectif complet pour démarrer une nouvelle ère

Avec les signatures précédemment annoncées de Marc Kwedi, Noah Goudou-Sinha, Sydney Hawmmond, Moussa Dicko et Omar-Femi Alaby-Badiane, le Poissy Basket Association a désormais verrouillé son effectif pour la saison 2025-2026. Reste désormais à transformer ces belles promesses en résultats sur le parquet de Marcel-Cerdan.