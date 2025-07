Poissy se renforce avec Marc Kwedi, Noah Goudou-Sinha, Sydney Hawmmond et Moussa Dicko

Le Poissy Basket Association ne perd pas de temps. Sauvé en NM1, le club francilien prépare déjà activement la saison prochaine avec un quatuor de recrues mêlant expérience et potentiel : Marc Kwedi, Noah Goudou-Sinha, Sydney Hawmmond et Moussa Dicko porteront les couleurs jaunes et bleues en 2025-2026.

Marc Kwedi, un visage bien connu de la NM1

Passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg, Marc Kwedi (2,01 m, 28 ans) est un joueur habitué des joutes de la NM1. Après des passages Havre (2020-2021), de Berck (2024-2025), de Besançon (2023-2024) et de Lons-le-Saunier (2021 à 2023), avec lequel il avait brillé en demi-finale du Final Four de NM2 en 2023 contre… Poissy, en inscrivant 11 points. Il retrouvera son ancien coach Joseph Kalambani, qu’il avait côtoyé à Besançon.

« Joueur que je considère comme un facilitateur de jeu, il devra être présent dans tous les compartiments du jeu, que ce soit au large ou proche du cercle », a précisé ce dernier.

Capable d’évoluer sur les postes 3, 4 et 5, il affiche une belle panoplie offensive avec un bon toucher près du cercle. En 2024-2025, il tournait à 6,4 points, 2,7 rebonds et 2,4 passes décisives en 7 matchs de NM1 avec Berck.

PROFIL JOUEUR Marc KWEDI Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 28 ans (16/04/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 6,4 #219 REB 2,7 #202 PD 2,4 #108

Noah Goudou-Sinha, l’énergie au service du collectif

Frère d’Enzo Goudou-Sinha, revenu à Nancy, Noah Goudou-Sinha (1,89 m) arrive des Sables d’Olonne. Ce combo guard, passé par le centre de formation du Mans, a disputé 8 matchs de Betclic ÉLITE avec l’équipe professionnelle sous Elric Delord. Il disputera sa troisième saison en NM1.

« Nous connaissons Noah pour sa capacité à mettre du cœur sur le terrain. Il devra transmettre ce mindset à ses coéquipiers et contribuer des deux côtés du terrain », a souligné Kalambani.

PROFIL JOUEUR Noah GOUDOU-SINHA Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 23 ans (03/06/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4 #292 REB 2 #257 PD 2,1 #128

Sydney Hawmmond, la tour ivoirienne

International ivoirien de 2,14 m, Sydney Hawmmond (25 ans) renforce la raquette pisciacaise après deux saisons à Boulogne-sur-Mer. Passé par Angers et Besançon, il est aussi un ancien du centre de formation de Hyères-Toulon, Limoges puis Strasbourg.

« Du haut de ses 2,14 m, Sydney nous apportera de la dissuasion défensive. Nous saurons utiliser sa taille en avantage dans les situations offensives », analyse le coach, qui le connaît bien pour l’avoir dirigé à Besançon.

PROFIL JOUEUR Sydney HAWMMOND Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 25 ans (10/02/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 5,7 #240 REB 3,2 #158 PD 0,3 #346

Moussa Dicko, pari sur l’avenir

Dernière recrue en date, Moussa Dicko (2,01 m, 21 ans) débarque de Nanterre. Le jeune poste 4 sort d’une saison aboutie en Espoirs ÉLITE avec 10,9 points et 4,8 rebonds de moyenne. Il a également goûté à la Betclic ÉLITE à sept reprises, dont un match avec 15 minutes de jeu contre Le Portel.

« Joueur en pleine progression, Moussa nous apportera de la dureté proche du cercle », se réjouit Kalambani. Avant de jouer à Nanterre, Moussa Dicko était espoir chez les Metropolitans 92.

PROFIL JOUEUR Moussa DICKO Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 21 ans (16/06/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 10,9 #55 REB 4,8 #46 PD 1,4 #101

Avec ce début de recrutement, Poissy affiche ses ambitions : se stabiliser en NM1 tout en développant un projet mêlant jeunes talents et joueurs aguerris.