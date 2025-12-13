Recherche
Betclic Élite

Lionel Gaudoux de retour avec l’Élan Chalon pour la réception de Boulazac

Betclic ELITE - Lionel Gaudoux fait son retour dans l’effectif de l’Élan Chalon ce samedi 13 décembre pour la réception de Boulazac, à l’occasion de la 11e journée de Betclic ELITE, après avoir manqué le dernier rendez-vous européen en Ligue des Champions (BCL).
00h00
Résumé
Écouter
Lionel Gaudoux de retour avec l’Élan Chalon pour la réception de Boulazac

Lionel Gaudoux est de retour au jeu, ce samedi contre Boulazac

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

L’Élan Chalon pourra de nouveau compter sur son pivot et capitaine Lionel Gaudoux (1,98 m, 30 ans) ce samedi au Colisée. Absent mercredi soir en Basketball Champions League (BCL) face à l’ALBA Berlin, lors de la première défaite européenne de la saison, l’intérieur français est remis et disponible pour la réception de Boulazac en Betclic ELITE.

Lionel Gaudoux réalise un début de saison solide avec le club chalonnais. En Betclic ELITE, il affiche des moyennes de 12,4 points, 4,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 9 matchs disputés. Sur la scène européenne, en BCL, le capitaine tourne à 10 points, 9,3 rebonds et 2,5 passes décisives en 4 rencontres.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lionel Gaudoux.jpg
Lionel GAUDOUX
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 198 cm
Âge: 30 ans (30/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
12,4
#34
REB
4,9
#28
PD
2,2
#62

Un manque criant au rebond face à Berlin

Son absence face à l’ALBA Berlin s’est rapidement fait sentir. Avant la rencontre, le Journal de Saône-et-Loire précisait que « Lionel Gaudoux est absent pour maladie », alors qu’il était encore présent la veille à l’entraînement. Sans son capitaine, l’Élan Chalon a particulièrement souffert dans le secteur intérieur.

Le même quotidien détaille ce samedi : « Contre les Allemands, chaque repli oublié, chaque relâchement au rebond a été payé cash. En l’absence de Gaudoux, Berlin a capté la bagatelle de 45 rebonds dont 16 offensifs, avec 30 points inscrits en seconde chance. » Un constat qui illustre l’importance du pivot français dans l’équilibre défensif et le contrôle du rebond chalonnais.

Un retour attendu face à Boulazac et Antoine Eïto

La bonne nouvelle pour l’Élan Chalon est donc le retour de son capitaine dès ce samedi. Une présence précieuse avant un rendez-vous important en championnat.

Cette rencontre aura également une saveur particulière avec le retour d’Antoine Eïto au Colisée, désormais sous les couleurs de Boulazac. L’Élan Chalon espère s’appuyer sur l’impact de Lionel Gaudoux pour retrouver de la solidité à l’intérieur et enchaîner devant son public lors de cette 11e journée de Betclic ELITE.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Boulazac
Boulazac
