Lionel Gaudoux de retour avec l’Élan Chalon pour la réception de Boulazac

L’Élan Chalon pourra de nouveau compter sur son pivot et capitaine Lionel Gaudoux (1,98 m, 30 ans) ce samedi au Colisée. Absent mercredi soir en Basketball Champions League (BCL) face à l’ALBA Berlin, lors de la première défaite européenne de la saison, l’intérieur français est remis et disponible pour la réception de Boulazac en Betclic ELITE.

Lionel Gaudoux réalise un début de saison solide avec le club chalonnais. En Betclic ELITE, il affiche des moyennes de 12,4 points, 4,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 9 matchs disputés. Sur la scène européenne, en BCL, le capitaine tourne à 10 points, 9,3 rebonds et 2,5 passes décisives en 4 rencontres.

PROFIL JOUEUR Lionel GAUDOUX Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 198 cm Âge: 30 ans (30/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,4 #34 REB 4,9 #28 PD 2,2 #62

Un manque criant au rebond face à Berlin

Son absence face à l’ALBA Berlin s’est rapidement fait sentir. Avant la rencontre, le Journal de Saône-et-Loire précisait que « Lionel Gaudoux est absent pour maladie », alors qu’il était encore présent la veille à l’entraînement. Sans son capitaine, l’Élan Chalon a particulièrement souffert dans le secteur intérieur.

Le même quotidien détaille ce samedi : « Contre les Allemands, chaque repli oublié, chaque relâchement au rebond a été payé cash. En l’absence de Gaudoux, Berlin a capté la bagatelle de 45 rebonds dont 16 offensifs, avec 30 points inscrits en seconde chance. » Un constat qui illustre l’importance du pivot français dans l’équilibre défensif et le contrôle du rebond chalonnais.

Un retour attendu face à Boulazac et Antoine Eïto

La bonne nouvelle pour l’Élan Chalon est donc le retour de son capitaine dès ce samedi. Une présence précieuse avant un rendez-vous important en championnat.

Cette rencontre aura également une saveur particulière avec le retour d’Antoine Eïto au Colisée, désormais sous les couleurs de Boulazac. L’Élan Chalon espère s’appuyer sur l’impact de Lionel Gaudoux pour retrouver de la solidité à l’intérieur et enchaîner devant son public lors de cette 11e journée de Betclic ELITE.