Joan Beringer finit avec un double-double malgré ses fautes lors de sa première en G-League

Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a lancé son aventure en G-League vendredi soir, lors du Tip-Off Tournament, sous le maillot des Wolves de l’Iowa, l’équipe affiliée aux Minnesota Timberwolves. Mis à disposition pour s’aguerrir, le pivot de 19 ans a immédiatement montré des choses intéressantes, malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Un passage par la G-League pour continuer l’apprentissage

Considéré comme un projet à long terme par Minnesota, Joan Beringer a été temporairement sorti de la rotation NBA de Chris Finch. Une situation logique pour le jeune intérieur sélestadien, qui découvre encore les exigences du très haut niveau américain, tant sur le plan physique que tactique.

Pour lui permettre d’enchaîner les minutes et les responsabilités, la franchise a donc choisi de l’envoyer en G-League avec les Wolves de l’Iowa. Une étape loin d’être infamante pour un joueur de son âge, comme l’avait rappelé Jacques Monclar en octobre dernier dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace : « Si cela se produit, il faut qu’il se dise que ce n’est pas grave, car certains en sont revenus grandis. »

Joan Beringer's speed in the open court, man… pic.twitter.com/fVI1YqDlTZ — Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) December 13, 2025

Un double-double en 20 minutes pour ses débuts

Aligné d’entrée dans le cinq majeur face au Motor City Cruise, Joan Beringer n’a pas manqué ses grands débuts en ligue de développement. Malgré une exclusion pour six fautes, l’Alsacien a compilé 10 points à 5/10 aux tirs et 11 rebonds en un peu moins de 20 minutes de temps de jeu.

Une performance prometteuse, même si elle n’a pas suffi à éviter une lourde défaite des Wolves de l’Iowa, battus à domicile 101-121 devant 4 176 spectateurs au Casey’s Center de Des Moines, ville de l’Iowa.

La suite est déjà programmée pour le jeune Alsacien, qui doit retrouver les parquets ce dimanche à Oshkosh, face au Herd du Wisconsin, l’équipe affiliée aux Milwaukee Bucks.