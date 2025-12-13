Recherche
G-League

Joan Beringer finit avec un double-double malgré ses fautes lors de sa première en G-League

Joan Beringer a disputé son premier match de G-League avec les Wolves de l'Iowa. Pour ses débuts, le jeune pivot alsacien a signé un double-double en moins de 20 minutes de jeu, malgré une sortie prématurée pour six fautes.
00h00
Joan Beringer a joué son premier match en G-League

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a lancé son aventure en G-League vendredi soir, lors du Tip-Off Tournament, sous le maillot des Wolves de l’Iowa, l’équipe affiliée aux Minnesota Timberwolves. Mis à disposition pour s’aguerrir, le pivot de 19 ans a immédiatement montré des choses intéressantes, malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
10
PTS
11
REB
1
PDE
Logo G League
IOW
101 121
MOT

Un passage par la G-League pour continuer l’apprentissage

Considéré comme un projet à long terme par Minnesota, Joan Beringer a été temporairement sorti de la rotation NBA de Chris Finch. Une situation logique pour le jeune intérieur sélestadien, qui découvre encore les exigences du très haut niveau américain, tant sur le plan physique que tactique.

Pour lui permettre d’enchaîner les minutes et les responsabilités, la franchise a donc choisi de l’envoyer en G-League avec les Wolves de l’Iowa. Une étape loin d’être infamante pour un joueur de son âge, comme l’avait rappelé Jacques Monclar en octobre dernier dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace : « Si cela se produit, il faut qu’il se dise que ce n’est pas grave, car certains en sont revenus grandis. »

Un double-double en 20 minutes pour ses débuts

Aligné d’entrée dans le cinq majeur face au Motor City Cruise, Joan Beringer n’a pas manqué ses grands débuts en ligue de développement. Malgré une exclusion pour six fautes, l’Alsacien a compilé 10 points à 5/10 aux tirs et 11 rebonds en un peu moins de 20 minutes de temps de jeu.

Une performance prometteuse, même si elle n’a pas suffi à éviter une lourde défaite des Wolves de l’Iowa, battus à domicile 101-121 devant 4 176 spectateurs au Casey’s Center de Des Moines, ville de l’Iowa.

La suite est déjà programmée pour le jeune Alsacien, qui doit retrouver les parquets ce dimanche à Oshkosh, face au Herd du Wisconsin, l’équipe affiliée aux Milwaukee Bucks.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
