Levallois fait le break, Tours frappe fort à Toulouse, Le Havre reprend seul la tête de la poule B

Jeudi, Angers avait frappé un grand coup en dominant Lorient, signant une septième victoire consécutive. Ce succès angevin a ouvert la porte à Levallois, qui n’a pas tremblé ce vendredi soir pour faire le break en tête de la poule A. Les Franciliens comptent désormais 12 victoires pour 3 défaites, contre 10-5 pour Lorient, Angers et Tours. Dans la poule B, Le Havre a repris seul les commandes avec sa victoire contre Metz conjuguée à la défaite de Fos contre LyonSO.

Levallois intouchable face à Chartres

Le choc attendu n’a jamais eu lieu à Marcel-Cerdan. Levallois a surclassé Chartres, rapidement étouffé par le pressing tout terrain et la défense de zone mise en place par l’équipe de Sacha Giffa. Dès le premier quart-temps, l’écart était déjà conséquent (-17, 29-12), alimenté par l’adresse extérieure de Bruncevic, Stansbury, Dadiet, Minlend et Thalien. Chartres, incapable d’accéder à la raquette, n’a jamais trouvé la solution face à un leader sûr de sa force, désormais renforcé par la récente arrivée de Soriah Bangura (1,98 m, 32 ans).

Tours renverse Toulouse malgré un Marnette en feu

Dans le choc de la soirée, Tours est allé s’imposer sur le parquet de Toulouse (86-89) au terme d’un match intense. Les Tourangeaux ont résisté au récital de Louis Marnette (1,93 m, 24 ans), auteur de 27 points pour le TBC, pour décrocher une victoire capitale dans la course au haut de tableau.

Grâce à ce succès à l’extérieur, Tours rejoint Lorient et Angers à 10 victoires pour 5 défaites, maintenant une pression constante sur le leader levalloisien. Toulouse reste en embuscade (9-6). Dans la course à la poule haute, Tarbes-Lourdes (9-6) a fait une belle opération face aux Sables Vendée Basket (8-7), tout comme le promu Val de Seine (7-8) contre Fougères (8-7). Rennes est également à 8-7 après sa courte victoire à Poissy (2-13). Chartres (6-9) perd du terrain.

Le Havre reprend seul la tête de la poule B

En poule B, Le Havre confirme son redressement. Une semaine après son succès fondateur à Besançon, le STB a enchaîné face à Metz (79-65). Portés par une entame canon et un Marc Gosselin précieux dans les moments clés, les Havrais ont assuré l’essentiel pour reprendre seuls la tête avec 12 victoires et 3 défaites.

Lauriane Dolt a salué une équipe plus constante, malgré un relâchement après la pause.

Fos rechute, Mulhouse et Orchies en embuscade

En difficulté depuis deux semaines, Fos Provence a concédé une seconde défaite consécutive, cette fois à domicile face à LyonSO (73-80). En manque d’agressivité et d’adresse, les BYers ont encore déçu. Emmanuel Schmitt ne s’est pas caché après la rencontre, évoquant un manque de discipline et d’humilité.

Cette contre-performance profite à Mulhouse, qui s’est relancé en dominant Berck (85-73). Solides en première mi-temps, les Mustangs ont résisté au retour berckois pour revenir à hauteur de Fos au classement (11-4).

De son côté, Orchies avait assuré dès mardi face à Salon-de-Provence (92-88) et reste solidement installé à la deuxième place de la poule B avec 12 victoires pour 4 défaites. Plus bas, Loon-Plage a remporté une victoire importante contre Saint-Vallier dans la course à la poule haute. Comme Saint-Vallier, ces trois équipes sont à 8-7 derrière Boulogne-sur-Mer (9-6), qui a perdu face à Charleville-Mézières (4-11), le grand gagnant du bas de tableau.