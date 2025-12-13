Recherche
NM1

Levallois fait le break, Tours frappe fort à Toulouse, Le Havre reprend seul la tête de la poule B

NM1 - En NM1, la soirée de ce vendredi 12 décembre a marqué un tournant. Dans la poule A, Levallois a largement dominé Chartres et profite de la défaite de Lorient à Angers pour prendre deux victoires d’avance en tête. Derrière, Tours a remporté le choc à Toulouse malgré un nouveau gros match de Louis Marnette. Dans la poule B, Le Havre reprend seul les commandes après un nouveau revers de Fos, tandis que Mulhouse s’est relancé face à Berck.
Levallois fait le break, Tours frappe fort à Toulouse, Le Havre reprend seul la tête de la poule B

Levallois a fait le break dans la poule A de NM1

Crédit photo : Levallois Metropolitans Basketball Club

Jeudi, Angers avait frappé un grand coup en dominant Lorient, signant une septième victoire consécutive. Ce succès angevin a ouvert la porte à Levallois, qui n’a pas tremblé ce vendredi soir pour faire le break en tête de la poule A. Les Franciliens comptent désormais 12 victoires pour 3 défaites, contre 10-5 pour Lorient, Angers et Tours. Dans la poule B, Le Havre a repris seul les commandes avec sa victoire contre Metz conjuguée à la défaite de Fos contre LyonSO.

Levallois intouchable face à Chartres

Le choc attendu n’a jamais eu lieu à Marcel-Cerdan. Levallois a surclassé Chartres, rapidement étouffé par le pressing tout terrain et la défense de zone mise en place par l’équipe de Sacha Giffa. Dès le premier quart-temps, l’écart était déjà conséquent (-17, 29-12), alimenté par l’adresse extérieure de Bruncevic, Stansbury, Dadiet, Minlend et Thalien. Chartres, incapable d’accéder à la raquette, n’a jamais trouvé la solution face à un leader sûr de sa force, désormais renforcé par la récente arrivée de Soriah Bangura (1,98 m, 32 ans).

Tarik BRUNCEVIC
Tarik BRUNCEVIC
16
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NM1
LEV
96 69
CHA

Tours renverse Toulouse malgré un Marnette en feu

Dans le choc de la soirée, Tours est allé s’imposer sur le parquet de Toulouse (86-89) au terme d’un match intense. Les Tourangeaux ont résisté au récital de Louis Marnette (1,93 m, 24 ans), auteur de 27 points pour le TBC, pour décrocher une victoire capitale dans la course au haut de tableau.

Louis MARNETTE
Louis MARNETTE
27
PTS
6
REB
2
PDE
Logo NM1
TOU
86 89
TOU

Grâce à ce succès à l’extérieur, Tours rejoint Lorient et Angers à 10 victoires pour 5 défaites, maintenant une pression constante sur le leader levalloisien. Toulouse reste en embuscade (9-6). Dans la course à la poule haute, Tarbes-Lourdes (9-6) a fait une belle opération face aux Sables Vendée Basket (8-7), tout comme le promu Val de Seine (7-8) contre Fougères (8-7). Rennes est également à 8-7 après sa courte victoire à Poissy (2-13). Chartres (6-9) perd du terrain.

NM1 – Journée 15
09/12/2025
VIT Vitré
84 63
PFB Pôle France
12/12/2025
VDS Val de Seine Basket
86 84
FOU Pays de Fougères
POI Poissy
68 72
REN Rennes
TAR Tarbes-Lourdes
79 62
SAB Sables Vendée Basket
ANG Angers
80 79
LOR Lorient
LEV Levallois
96 69
CHA Chartres
TOU Toulouse
86 89
TOU Tours

Le Havre reprend seul la tête de la poule B

En poule B, Le Havre confirme son redressement. Une semaine après son succès fondateur à Besançon, le STB a enchaîné face à Metz (79-65). Portés par une entame canon et un Marc Gosselin précieux dans les moments clés, les Havrais ont assuré l’essentiel pour reprendre seuls la tête avec 12 victoires et 3 défaites.
Lauriane Dolt a salué une équipe plus constante, malgré un relâchement après la pause.

Theo REY
Theo REY
16
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NM1
STB
79 65
MET

Fos rechute, Mulhouse et Orchies en embuscade

En difficulté depuis deux semaines, Fos Provence a concédé une seconde défaite consécutive, cette fois à domicile face à LyonSO (73-80). En manque d’agressivité et d’adresse, les BYers ont encore déçu. Emmanuel Schmitt ne s’est pas caché après la rencontre, évoquant un manque de discipline et d’humilité.

Cette contre-performance profite à Mulhouse, qui s’est relancé en dominant Berck (85-73). Solides en première mi-temps, les Mustangs ont résisté au retour berckois pour revenir à hauteur de Fos au classement (11-4).

De son côté, Orchies avait assuré dès mardi face à Salon-de-Provence (92-88) et reste solidement installé à la deuxième place de la poule B avec 12 victoires pour 4 défaites. Plus bas, Loon-Plage a remporté une victoire importante contre Saint-Vallier dans la course à la poule haute. Comme Saint-Vallier, ces trois équipes sont à 8-7 derrière Boulogne-sur-Mer (9-6), qui a perdu face à Charleville-Mézières (4-11), le grand gagnant du bas de tableau.

NM1 – Journée 15
09/12/2025
ORC Orchies
92 88
SAL Pays Salonais Basket 13
12/12/2025
SCA SCABB Lab
71 66
BES Besançon
LOO Loon Plage
101 59
SVB Saint-Vallier
FOS Fos Provence
73 80
LYO LyonSO
BOU Boulogne-sur-Mer
73 75
CHA Charleville-Méz.
STB Le Havre
79 65
MET Metz
MUL Mulhouse Mustangs
85 73
BER Berck Rang du Fliers
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
