EuroLeague

Barcelone domine l’Olympiacos avec un Will Clyburn record à 3-points ; « On doit jouer mieux en équipe », estime Fournier

EuroLeague - Will Clyburn établit un record personnel avec 7 paniers à 3-points dans la victoire de Barcelone face à l'Olympiakos (98-85), confirmant la montée en puissance des Catalans sous la direction de Xavi Pascual. Evan Fournier (11 points et 5 rebonds) a été impuissant pour l'équipe du Pirée.
00h00
Barcelone domine l’Olympiacos avec un Will Clyburn record à 3-points ; « On doit jouer mieux en équipe », estime Fournier

Will Clyburn a marqué sept paniers à 3-points contre l’Olympiakos d’Evan Fournier

Crédit photo : EuroLeague

Barcelone a livré une performance de très haut niveau vendredi soir au Palau Blaugrana, en dominant l’Olympiakos sur le score de 98 à 85. Les Catalans ont ainsi enchaîné une deuxième victoire de prestige consécutive, portant leur bilan à 10 victoires pour 5 défaites en EuroLeague.

– Journée 15

Will Clyburn a été l’artisan principal de cette victoire éclatante, établissant un record personnel avec 7 paniers à 3-points réussis pour un total de 28 points. Le vétéran américain a donné le ton dès l’entame de match en convertissant ses deux premiers tentatives à longue distance, permettant à Barcelone de prendre rapidement les devants (8-2).

Will CLYBURN
Will CLYBURN
28
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
FCB
98 85
OLY

Un troisième quart-temps décisif pour les Catalans

Le tournant du match s’est produit lors du troisième quart-temps, où Barcelone a complètement dominé les débats en s’imposant 30-17 sur cette période. Clyburn a poursuivi son festival à 3-points avec trois nouveaux paniers, tandis que Kevin Punter (24 points au final) a apporté sa contribution avec 11 points dans ce seul quart-temps.

La défense barcelonaise s’est également montrée redoutable, piquant 4 ballons et perturbant constamment les circuits de passes adverses. Cette pression défensive a provoqué l’effondrement de l’Olympiakos, permettant aux Catalans de creuser un écart décisif de 72-56 à l’issue des trente premières minutes.

L’entraîneur grec Georgios Bartzokas a parfaitement résumé les raisons de cette défaite : « Nous avons pris 19 rebonds défensifs et ils en ont pris 19 offensifs. C’est une question d’état d’esprit combatif, de concentration, de respect du plan de jeu. Si vous voulez gagner, vous devez d’abord récupérer tous les ballons à 50-50, ou au moins la moitié. Barcelone les a tous pris et a finalement remporté le match. »

Xavi Pascual forge l’identité barcelonaise

Cette victoire confirme l’excellente dynamique de Barcelone depuis l’arrivée de Xavi Pascual sur le banc. L’entraîneur catalan a souligné l’importance de développer une identité de jeu : « Au-delà des victoires, l’équipe commence à développer une identité, ce qui est le plus important. Créer un ADN compétitif et faire en sorte que tout le monde reste soudé. »

Will Clyburn a également salué l’application collective du plan de jeu : « (C’est une) Bonne victoire. Nous sommes allés sur le terrain et avons exécuté le plan de jeu. Tout le monde a rempli sa part aujourd’hui. Tout le monde a joué ensemble. Défensivement, nous avons été excellents. »

Avec cette performance aboutie, Barcelone s’affirme comme un sérieux outsider en EuroLeague et aborde la suite de la saison avec une confiance renouvelée. Les Catalans défieront le Paris Basketball lors de la prochaine journée, dans l’optique de décrocher une quatrième victoire consécutive.

Evan Fournier lucide après la défaite au Palau Blaugrana

De retour en EuroLeague après avoir manqué le match précédent pour une maladie, Evan Fournier a été l’un des joueurs de l’Olympiakos les plus en vue malgré la défaite sur le parquet du FC Barcelone. En moins de 29 minutes de jeu, l’arrière/ailier français a compilé 11 points à 4/8 aux tirs et 5 rebonds, tentant d’apporter de l’impact dans une rencontre qui a rapidement échappé à l’Olympiakos, notamment après un troisième quart-temps très compliqué. À ses côtés, son compatriote Frank Ntilikina a ajouté 4 points à 1/4 aux tirs et 2 rebonds en moins de 15 minutes, sans pouvoir inverser la dynamique collective.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
11
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
FCB
98 85
OLY

Après la rencontre, Evan Fournier n’a pas cherché d’excuses et a livré une analyse très directe de la prestation de son équipe. « Ce n’était pas un bon match. Ils ont joué mieux que nous, plus physiques, ils nous ont dominés au rebond. Ils ont simplement été meilleurs ce soir », a-t-il confié à Eurohoops, en pointant notamment un troisième quart-temps symbolique des difficultés grecques. L’international français a également insisté sur les manques défensifs de son équipe : « En défense, on avait toujours un temps de retard. Ça leur a permis d’aller au rebond et de prendre l’avantage ». Plus largement, Fournier a appelé à un retour aux fondamentaux pour un Olympiakos désormais en milieu de tableau : « On doit jouer mieux en équipe, d’abord mieux défendre, mieux contenir notre joueur. Il n’y a pas de nouvelle recette, on doit simplement être nous-mêmes, mais le faire mieux ».

Des propos forts, à l’image d’un de ses leaders offensifs qui, sans masquer la contre-performance collective à Barcelone, se projette déjà sur la suite d’une saison d’EuroLeague où l’Olympiakos n’a pas encore trouvé la constance attendue.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

