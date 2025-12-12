Recherche
ELITE 2

Après deux prolongations, Blois vient gâcher la fête pour Mickaël Piétrus à Pau

ÉLITE 2 - Sous les yeux de Mickaël Piétrus, honoré avant la rencontre, l'Élan Béarnais a cédé face à une équipe blésoise très en forme. Deuxième au classement, l'ADA Blois est sortie vainqueur ce vendredi soir au Palais des Sports de Pau (102-107).
|
00h00
Après deux prolongations, Blois vient gâcher la fête pour Mickaël Piétrus à Pau
Crédit photo : Bastien Lamarche

Une semaine après avoir renoué avec la victoire sur le parquet de Saint-Chamond, l’Élan Béarnais avait l’occasion de confirmer ce regain de forme ce vendredi 12 décembre. Pourtant amoindrie avec les forfaits de Marvin Clark (blessé aux adducteurs) et du capitaine Bastien Pinault (grippé), l’équipe de Mickaël Hay s’est inclinée après prolongations dans son antre du Palais des Sports face à l’ADA Blois (102-107).

Mickaël Piétrus honoré au Palais avant la rencontre

Joueur emblématique de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Mickaël Piétrus a fait partie de l’épopée victorieuse lors de la saison 2002-2003, avant de vivre son rêve américain et de disputer onze saisons NBA, dont une finale jouée en 2009 sous le maillot du Magic d’Orlando face aux Lakers du légendaire Kobe Bryant.

Mickaël Piétrus honoré – Photo : Bastien Lamarche

Une première mi-temps âprement disputée

C’est un Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez conquérant qui s’apprêtait à défier une équipe de Blois bien rodée et deuxième au classement d’ÉLITE 2. Pourtant amoindrie, l’équipe de Mickaël Hay a immédiatement imposé son rythme. Grâce à une défense de fer et une efficacité redoutable en transition, les coéquipiers de Drew Thelwell (26 points) ont très vite creuser l’écart dans ces premières minutes, semant ainsi le doute dans les têtes blésoises. Un état d’esprit combatif de la part des Béarnais, ce qui leur a permis de faire la course en tête à l’issue d’un premier quart-temps très offensif (28-21).

Plus adroits, les Blésois ont très vite recollé au score. Bousculés et plus brouillons en attaque, les Palois ont subi les foudres blésoises. Plus agressive défensivement et impactante dans la raquette paloise, l’ADA Blois est revenue sur les talons des Béarnais, sans jamais parvenir à repasser devant. Revenus à égalité à deux minutes de la pause (42-42, 18′), les hommes de David Morabito n’ont pas pris l’avantage. À la mi-temps, les deux formations se sont neutralisées (47-47, 20′).

Le gros coup de Blois après une double prolongation

Ce jeu du chat et de la souris s’est poursuivi tout au long du troisième quart-temps. Une entame de deuxième mi-temps bien plus compliquée pour des Palois qui ont subi l’impact physique imposé par des Blésois en réussite. Mais, même dans le dur, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’une belle solidarité pour ne pas se laisser distancer. Sous l’impulsion d’un Sitraka Raharimanantoanina omniprésent (19 points et 6 rebonds), l’EBPLO est resté au contact (63-64, 28′). Mené de 5 points à dix minutes du terme (65-70, 30′), l’Élan Béarnais a su inverser la tendance pour s’imposer dans un match très important dans l’optique de la montée en Betclic ÉLITE.

Dans un dernier quart-temps tendu, les locaux ont pu compter sur un François Wibaut des grands soirs (15 points) pour se remettre sur les bons rails. Dos au mur, les hommes de Mickaël Hay n’ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Revenus à hauteur des Blésois (74-74, 34′), les Palois ont fini par craquer face à une équipe de l’ADA Blois qui n’aura jamais abdiqué.

Une faute technique sifflée contre Mickaël Hay fait basculer la rencontre

Au terme de deux prolongations accrochées et irrespirables, Blois a fini par faire la différence, profitant notamment du réveil de Timothé Vergiat et d’un Thomas Cornely à bout de souffle, manquant de lucidité. L’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a fini par céder et ne digérait pas une faute technique sifflée à Mickaël Hay à +3 à 30 secondes de la fin du match, alors qu’il râlait contre son joueur, François Wibaut.

– Journée 14

Les réactions

Jacques Alingue : « On a joué contre une grosse équipe. C’est ce genre de matchs qui forge une équipe. Gagner à Pau n’est jamais facile. C’est un gros match avec beaucoup d’intensité. Le rebond était une clé du match. On les laisse revenir quand on est à +5 mais on a tenu. On ne compte pas sur les autres pour monter cette année. On a tiré les leçons de l’an dernier. Il y avait une histoire un peu particulière avec un coach historique à Blois pendant des années (Mickaël Hay). »

David Morabito : « Il y a deux belles équipes. Pau a fait un gros match. On est heureux d’avoir gagné. Quand Pau a un joueur en moins, ils sont plus forts. Le départ canon je m’en doutais. Ils jouent aussi la montée. Ça compte maintenant mais c’est tellement long. On est une jeune équipe et il faut continuer ainsi. »

François Wibaut : « Un dénouement difficile mais je suis fier de mes coéquipiers. On se donne à fond et beaucoup de joueurs finissent à 5 fautes. »

Mickaël Hay : « Bravo à cette équipe de Blois qui a été la chercher. Je retiens la qualité d'abnégation de mes joueurs mais c'est difficile de faire des rotations quand on est diminué. Je n'accepte pas la technique. C'est contre mon joueur, pas contre l'arbitre. Je n'accepte pas et je le dis. Drew est bien rentré dans le match. Marvin a passé une échographie et IRM mais j'en sais pas plus. »

 

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Blois
Blois
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

bearnais64
belle victoire de Blois, le match aurait pu tomber pour Pau mais c'est le sport, je ne comprend pas le coup de sifflet de l'arbitre qui mais une technique à Hay (qui remet blois dans le match à la fin) qui reproche la faute à son joueur mais le rossignol le prend pour lui à ce moment du match il doit voir la vidéo et il ne pourra que ce désavoué
Répondre
(0) J'aime
gomma
Match épique
Répondre
(0) J'aime
