Après deux prolongations, Blois vient gâcher la fête pour Mickaël Piétrus à Pau

Une semaine après avoir renoué avec la victoire sur le parquet de Saint-Chamond, l’Élan Béarnais avait l’occasion de confirmer ce regain de forme ce vendredi 12 décembre. Pourtant amoindrie avec les forfaits de Marvin Clark (blessé aux adducteurs) et du capitaine Bastien Pinault (grippé), l’équipe de Mickaël Hay s’est inclinée après prolongations dans son antre du Palais des Sports face à l’ADA Blois (102-107).

Mickaël Piétrus honoré au Palais avant la rencontre

Joueur emblématique de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Mickaël Piétrus a fait partie de l’épopée victorieuse lors de la saison 2002-2003, avant de vivre son rêve américain et de disputer onze saisons NBA, dont une finale jouée en 2009 sous le maillot du Magic d’Orlando face aux Lakers du légendaire Kobe Bryant.

Une première mi-temps âprement disputée

C’est un Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez conquérant qui s’apprêtait à défier une équipe de Blois bien rodée et deuxième au classement d’ÉLITE 2. Pourtant amoindrie, l’équipe de Mickaël Hay a immédiatement imposé son rythme. Grâce à une défense de fer et une efficacité redoutable en transition, les coéquipiers de Drew Thelwell (26 points) ont très vite creuser l’écart dans ces premières minutes, semant ainsi le doute dans les têtes blésoises. Un état d’esprit combatif de la part des Béarnais, ce qui leur a permis de faire la course en tête à l’issue d’un premier quart-temps très offensif (28-21).

Plus adroits, les Blésois ont très vite recollé au score. Bousculés et plus brouillons en attaque, les Palois ont subi les foudres blésoises. Plus agressive défensivement et impactante dans la raquette paloise, l’ADA Blois est revenue sur les talons des Béarnais, sans jamais parvenir à repasser devant. Revenus à égalité à deux minutes de la pause (42-42, 18′), les hommes de David Morabito n’ont pas pris l’avantage. À la mi-temps, les deux formations se sont neutralisées (47-47, 20′).

Le gros coup de Blois après une double prolongation

Ce jeu du chat et de la souris s’est poursuivi tout au long du troisième quart-temps. Une entame de deuxième mi-temps bien plus compliquée pour des Palois qui ont subi l’impact physique imposé par des Blésois en réussite. Mais, même dans le dur, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’une belle solidarité pour ne pas se laisser distancer. Sous l’impulsion d’un Sitraka Raharimanantoanina omniprésent (19 points et 6 rebonds), l’EBPLO est resté au contact (63-64, 28′). Mené de 5 points à dix minutes du terme (65-70, 30′), l’Élan Béarnais a su inverser la tendance pour s’imposer dans un match très important dans l’optique de la montée en Betclic ÉLITE.

Dans un dernier quart-temps tendu, les locaux ont pu compter sur un François Wibaut des grands soirs (15 points) pour se remettre sur les bons rails. Dos au mur, les hommes de Mickaël Hay n’ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Revenus à hauteur des Blésois (74-74, 34′), les Palois ont fini par craquer face à une équipe de l’ADA Blois qui n’aura jamais abdiqué.

Une faute technique sifflée contre Mickaël Hay fait basculer la rencontre

Au terme de deux prolongations accrochées et irrespirables, Blois a fini par faire la différence, profitant notamment du réveil de Timothé Vergiat et d’un Thomas Cornely à bout de souffle, manquant de lucidité. L’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a fini par céder et ne digérait pas une faute technique sifflée à Mickaël Hay à +3 à 30 secondes de la fin du match, alors qu’il râlait contre son joueur, François Wibaut.