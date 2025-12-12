L’ASVEL libère Mehdy Ngouama à l’issue de sa pige médicale

Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) ne fait déjà plus partie de l’effectif de l’ASVEL. Ce vendredi 12 décembre, le club rhodanien a annoncé la fin de la pige médicale de l’arrière français, arrivée à son terme. Dans un communiqué, Villeurbanne a tenu à remercier le joueur pour son implication : « La pige médicale de Mehdy Ngouama arrivant à sa fin, l’ensemble du club le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Arrivé en octobre dernier, Mehdy Ngouama avait été recruté dans un contexte délicat pour l’ASVEL, privée simultanément de plusieurs arrières et meneurs majeurs.

Un renfort d’urgence dans un effectif décimé

L’ASVEL avait fait appel à Mehdy Ngouama alors que l’infirmerie était bien remplie sur les lignes arrière. Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison étaient tous indisponibles au moment de son arrivée, obligeant le club à renforcer rapidement sa rotation extérieure.

Dans ce rôle de joueur d’appoint, Mehdy Ngouama a apporté son expérience et sa polyvalence, en étant utilisé aussi bien sur les postes de meneur que d’arrière, principalement en Betclic ELITE mais également en Coupe de France.

PROFIL JOUEUR Mehdy NGOUAMA Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (06/07/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5 #155 REB 0,9 #185 PD 2 #76

Un passage discret mais professionnel

En championnat, Mehdy Ngouama a disputé 7 matchs de Betclic ELITE sous les couleurs de l’ASVEL, pour des moyennes de 5 points, 0,9 rebond et 2 passes décisives. Il a également pris part à une rencontre de Coupe de France Masculine, avec 10 points inscrits en moins de 15 minutes contre Saint-Quentin ce mardi 9 décembre. Ce jeudi, il était encore dans l’effectif de Pierric Poupet lors du déplacement chez le Maccabi Tel-Aviv.

Alors que les cadres de l’effectif villeurbannais sont progressivement revenus de blessure, la nécessité de conserver une pige médicale n’était plus d’actualité. Mehdy Ngouama se retrouve désormais libre de s’engager sur un nouveau projet pour la suite de la saison 2025-2026.