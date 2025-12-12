Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento

À Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a vécu une soirée contrastée face aux Denver Nuggets. Titularisé pour la troisième fois consécutive, le pivot français a répondu présent offensivement avec 15 points et 9 rebonds, tout en cumulant le plus gros temps de jeu de son équipe. Mais face à lui, Nikola Jokic n’a laissé aucune chance aux Kings, écrasant la rencontre de sa classe dans un succès sans appel de Denver (136-105).

Nikola Jokic trop fort pour les Kings

Dès l’entame, la rencontre a basculé. Après une égalité à 13-13, les Nuggets ont passé un 24-6 en fin de premier quart-temps, portés par un Nikola Jokic déjà incandescent. Le Serbe a inscrit 16 points dans les douze premières minutes, en réussissant six de ses sept premiers tirs.

À la pause, Denver avait déjà fait un écart conséquent (77-54), notamment grâce à un tir à 3-points du triple MVP à 30 secondes de la mi-temps, sur un pick-and-pop avec Jamal Murray, face à un Maxime Raynaud impuissant. Au retour des vestiaires, Jokic a immédiatement remis un coup d’accélérateur, lançant un 10-0 fatal qui a porté l’avance des Nuggets au-delà des 30 points.

« Domantas Sabonis était absent et ils avaient un jeune gars à l’intérieur (Maxime Raynaud) donc nous avions un avantage », a résumé Nikola Jokic après la rencontre.

Une prestation aboutie pour Maxime Raynaud

Dans ce contexte très compliqué collectivement, Maxime Raynaud a néanmoins tiré son épingle du jeu. Aligné 37 minutes, soit le temps de jeu le plus élevé côté Kings, le Français a compilé 15 points à 7/13 au tir et 9 rebonds. Une ligne statistique encourageante pour le jeune intérieur, confronté à l’un des joueurs les plus dominants de la NBA.

Privé de Domantas Sabonis, blessé au genou gauche, Sacramento a souffert dans la raquette tout au long de la soirée, malgré les efforts de Raynaud et les 18 points de Malik Monk en sortie de banc. Les Kings, désormais à six défaites sur leurs sept derniers matches, n’ont jamais été en mesure de revenir dans la partie.

Jokic en démonstration totale

En seulement 29 minutes de jeu, Nikola Jokic a terminé avec 36 points, 12 rebonds et 8 passes décisives, à un impressionnant 14/16 au tir. Denver a ainsi signé sa onzième victoire consécutive à l’extérieur, un record de franchise.

« Nous avons été très professionnels ce (jeudi) soir », s’est félicité le Serbe. « Nous avons bien joué dès le début du match, nous n’avons pas fait beaucoup d’erreurs stupides, de tirs forcés ou de pertes de balle. »

Son entraîneur David Adelman a également salué la performance de sa star : « Il a fait un peu de tout… C’est le meilleur joueur du monde, c’est amusant de le voir jouer. »

Sur quatre confrontations face à Sacramento cette saison, Nikola Jokic tourne à 37,3 points, 11,8 rebonds et 9 passes de moyenne. Une domination totale, face à laquelle Maxime Raynaud n’a pu qu’apprendre, malgré une prestation individuelle encourageante.