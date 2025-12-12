Recherche
NBA

Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento

NBA - Toujours titulaire avec les Kings, Maxime Raynaud a marqué 15 points en 37 minutes face à Denver, mais Nikola Jokic a livré un récital pour infliger une lourde défaite à Sacramento.
00h00
Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento

Maxime Raynaud a marqué 15 points mais Sacramento a perdu dans les grandes largeurs face à Denver et Nikola Jokic

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

À Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a vécu une soirée contrastée face aux Denver Nuggets. Titularisé pour la troisième fois consécutive, le pivot français a répondu présent offensivement avec 15 points et 9 rebonds, tout en cumulant le plus gros temps de jeu de son équipe. Mais face à lui, Nikola Jokic n’a laissé aucune chance aux Kings, écrasant la rencontre de sa classe dans un succès sans appel de Denver (136-105).

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
15
PTS
9
REB
1
PDE
SAC
105 136
DEN

Nikola Jokic trop fort pour les Kings

Dès l’entame, la rencontre a basculé. Après une égalité à 13-13, les Nuggets ont passé un 24-6 en fin de premier quart-temps, portés par un Nikola Jokic déjà incandescent. Le Serbe a inscrit 16 points dans les douze premières minutes, en réussissant six de ses sept premiers tirs.

À la pause, Denver avait déjà fait un écart conséquent (77-54), notamment grâce à un tir à 3-points du triple MVP à 30 secondes de la mi-temps, sur un pick-and-pop avec Jamal Murray, face à un Maxime Raynaud impuissant. Au retour des vestiaires, Jokic a immédiatement remis un coup d’accélérateur, lançant un 10-0 fatal qui a porté l’avance des Nuggets au-delà des 30 points.

« Domantas Sabonis était absent et ils avaient un jeune gars à l’intérieur (Maxime Raynaud) donc nous avions un avantage », a résumé Nikola Jokic après la rencontre.

LIRE AUSSI

Une prestation aboutie pour Maxime Raynaud

Dans ce contexte très compliqué collectivement, Maxime Raynaud a néanmoins tiré son épingle du jeu. Aligné 37 minutes, soit le temps de jeu le plus élevé côté Kings, le Français a compilé 15 points à 7/13 au tir et 9 rebonds. Une ligne statistique encourageante pour le jeune intérieur, confronté à l’un des joueurs les plus dominants de la NBA.

Privé de Domantas Sabonis, blessé au genou gauche, Sacramento a souffert dans la raquette tout au long de la soirée, malgré les efforts de Raynaud et les 18 points de Malik Monk en sortie de banc. Les Kings, désormais à six défaites sur leurs sept derniers matches, n’ont jamais été en mesure de revenir dans la partie.

Maxime Raynaud a fait face à Nikola Jokic, l'un des meilleurs joueurs du monde
Maxime Raynaud a fait face à Nikola Jokic, l’un des meilleurs joueurs du monde (photo : © Sergio Estrada-Imagn Images)

Jokic en démonstration totale

En seulement 29 minutes de jeu, Nikola Jokic a terminé avec 36 points, 12 rebonds et 8 passes décisives, à un impressionnant 14/16 au tir. Denver a ainsi signé sa onzième victoire consécutive à l’extérieur, un record de franchise.

« Nous avons été très professionnels ce (jeudi) soir », s’est félicité le Serbe. « Nous avons bien joué dès le début du match, nous n’avons pas fait beaucoup d’erreurs stupides, de tirs forcés ou de pertes de balle. »

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
36
PTS
12
REB
8
PDE
SAC
105 136
DEN

Son entraîneur David Adelman a également salué la performance de sa star : « Il a fait un peu de tout… C’est le meilleur joueur du monde, c’est amusant de le voir jouer. »

Sur quatre confrontations face à Sacramento cette saison, Nikola Jokic tourne à 37,3 points, 11,8 rebonds et 9 passes de moyenne. Une domination totale, face à laquelle Maxime Raynaud n’a pu qu’apprendre, malgré une prestation individuelle encourageante.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

headband_dri
Jokic n'a rien à faire en NBA, il doit jouer au niveau supérieur !
Répondre
(3) J'aime
lulutoutvert
Raynaud n'est et ne sera pas le seul à se faire malaxer par Jokic. une belle leçon à prendre pour le gamin.
Répondre
(0) J'aime
macroy
Rudy en a pris 47 contre lui. Tout va bien ! Bien a toi.
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Un match un peu décevant pour Jokic, même pas de triple double ! Quant à Raynaud, il a fait comme les autres pivots de NBA : il a souffert...
Répondre
(0) J'aime
