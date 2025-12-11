Recherche
EuroCup Féminine

Charnay prend une petite option dans l’autre 1/16e de finale d’EuroCup 100% français

Si Villeneuve-d'Ascq a déjà pratiquement éliminé Angers de l'EuroCup, Charnay et Lattes-Montpellier peuvent toujours croire en leurs chances. Mais le CBBS partira avec un petit avantage au retour dans l'Hérault, avec huit points d'avance (63-55).
|
00h00
Résumé
Écouter
Charnay prend une petite option dans l’autre 1/16e de finale d’EuroCup 100% français

Le CBBS a fini fort pour prendre un petit avantage en vue du retour

Crédit photo : FIBA

Quatre équipes françaises en 1/16e de finale d’EuroCup, et le hasard a voulu qu’elles se croisent toutes dans deux séries, laissant automatiquement deux représentants sur le flanc en vue des 1/8e de finale.

Et si Villeneuve-d’Ascq a assuré à 99% son billet en l’emportant de 28 points à Angers, l’autre opposition entre Charnay et Lattes-Montpellier conservera un peu plus de suspense, même si les Pinkies se déplaceront la semaine prochaine dans l’Hérault avec un petit matelas de huit points (63-55), hérité d’une énorme fin de match (54-53 à la 37e minute !).

Thomas MVP 

Énorme tout au long de la soirée (24 points à 8/16, 7 rebonds et 3 passes décisives), Shakayla Thomas a évidemment été dans le run final du CBBS, seule Bourguignonne au dessus des 7 unités ! En face, Qadashah Hoppie a terminé meilleure marqueuse du BLMA avec 18 points.

« C’est une belle victoire avec un bon match d’équipe », se réjouit Mayé Touré (7 points à 3/9, 4 rebonds et 4 passes décisives), interrogée par le JSL. « On a respecté le plan de match. Même si on profite un peu ce soir, on n’a encore rien gagné comme nous l’a dit le coach. On est donc déjà tourné vers le match de la semaine prochaine. »

