Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché

Parmi les équipes de Betclic ÉLITE les plus embêtées par les blessures, la JDA Dijon n'a pas fini de manger son pain noir... Le capitaine David Holston est sur la touche pour quelques jours, vraisemblablement absent pour le déplacement importantissime à Saint-Quentin, tandis que Williams Narace va regagner l'infirmerie pour de longues semaines. Un pigiste médical est recherché.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché

Deuxième blessure sérieuse pour Williams Narace cette saison avec la JDA…

Crédit photo : Charlotte Geoffray

« Les blessures, c’est l’histoire de notre saison », regrettait Laurent Legname début novembre… Et malheureusement, l’entraîneur de la JDA Dijon ne peut pas avoir un moment de répit.

En tout cas, l’équipe bourguignonne n’aura fait que cinq matchs au complet, depuis l’arrivée de Michael Stockton comme pigiste médical (à la place de Justin Bibbins, out jusqu’au cœur de l’hiver). Et encore, la deuxième mi-temps contre Monaco s’est faite sans David Holston et Williams Narace le mois dernier.

Holston simplement absent à Saint-Quentin ?

Pour l’ancien MVP du championnat, rien de très grave : une lésion aux adducteurs devrait simplement le tenir éloigné des parquets pendant plusieurs jours. Mais cela tombe particulièrement mal, à l’approche d’un déplacement capital à Saint-Quentin ce week-end.

David Holston s’est blessé lors d’un duel avec Matthew Strazel le week-end dernier (photo : FOXAEP)

Plusieurs semaines pour Narace, encore…

En revanche, l’affaire est autrement plus sérieuse pour Williams Narace, attendu comme le poste 4 et qui n’a pu démarrer sa saison que le 4 novembre en raison d’une blessure aux ischios.

Cette fois, l’international camerounais souffre d’une déchirure au mollet, qualifiée « d’importante » par le directeur sportif, Fabien Romeyer. L’ancien entraîneur d’Aix-Maurienne précise au Bien Public que le club va se mettre en quête d’un pigiste médical, « en sachant que le marché pour un JFL est très complexe ». Si Dijon venait à embaucher un joueur étranger, il faudrait laisser un non-JFL en tribune lors de chaque match.

Remplaçant de Williams Narace en début de saison, Charles Kahudi figure de nouveau sur le marché. Il présente l’avantage de connaître l’équipe, même si la JDA aimerait certainement ne pas revivre la même mésaventure qu’à l’automne, lorsque le pigiste s’était lui-même blessé et n’avait pu disputer qu’un seul match officiel.

LIRE AUSSI

Bref, de nouveaux pépins qui ne vont pas aider les Dijonnais dans leur construction… « Je ne connais pas la valeur de cette équipe parce qu’elle n’a jamais joué ensemble », disait ainsi Fabien Romeyer à Ici Bourgogne en début de semaine. « Et encore maintenant, puisque Justin Bibbins n’est toujours pas là. C’est une équipe qui a très peu de vécu, qui a très peu travaillé collectivement du fait des blessures, du fait de la répétition des matchs, ce qui explique vraiment cette inconstance.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
headband_dri
le problème de cette équipe ce n'est pas les blessures, c'est son coach.
Répondre
(2) J'aime
Livenews
À l’étranger
00h00Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché
Betclic ELITE
00h00Vers une absence conséquente pour Jonathan Jeanne au Mans
EuroLeague Féminine
00h00Une directrice sportive sur le parquet : sept mois après sa retraite, Amel Bouderra a rejoué en EuroLeague !
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
EuroCup
00h00Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »
Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition, près de quatre mois après son opération du genou
EuroLeague
00h00Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison
Betclic ELITE
00h00Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »
NCAA
00h00Milhan Charles revit en NCAA : l’ailier français brille avec Arkansas-Pine Bluff après son année blanche
Sarunas Jasikevicius et Vassilis Spanoulis se retrouvent en EuroLeague
EuroLeague
00h00Spanoulis vs Jasikevicius : la revanche de la finale d’EuroLeague ravive une rivalité légendaire
1 / 0
Livenews NBA
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
1 / 0