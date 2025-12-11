La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché

« Les blessures, c’est l’histoire de notre saison », regrettait Laurent Legname début novembre… Et malheureusement, l’entraîneur de la JDA Dijon ne peut pas avoir un moment de répit.

En tout cas, l’équipe bourguignonne n’aura fait que cinq matchs au complet, depuis l’arrivée de Michael Stockton comme pigiste médical (à la place de Justin Bibbins, out jusqu’au cœur de l’hiver). Et encore, la deuxième mi-temps contre Monaco s’est faite sans David Holston et Williams Narace le mois dernier.

Holston simplement absent à Saint-Quentin ?

Pour l’ancien MVP du championnat, rien de très grave : une lésion aux adducteurs devrait simplement le tenir éloigné des parquets pendant plusieurs jours. Mais cela tombe particulièrement mal, à l’approche d’un déplacement capital à Saint-Quentin ce week-end.

Plusieurs semaines pour Narace, encore…

En revanche, l’affaire est autrement plus sérieuse pour Williams Narace, attendu comme le poste 4 et qui n’a pu démarrer sa saison que le 4 novembre en raison d’une blessure aux ischios.

Cette fois, l’international camerounais souffre d’une déchirure au mollet, qualifiée « d’importante » par le directeur sportif, Fabien Romeyer. L’ancien entraîneur d’Aix-Maurienne précise au Bien Public que le club va se mettre en quête d’un pigiste médical, « en sachant que le marché pour un JFL est très complexe ». Si Dijon venait à embaucher un joueur étranger, il faudrait laisser un non-JFL en tribune lors de chaque match.

Remplaçant de Williams Narace en début de saison, Charles Kahudi figure de nouveau sur le marché. Il présente l’avantage de connaître l’équipe, même si la JDA aimerait certainement ne pas revivre la même mésaventure qu’à l’automne, lorsque le pigiste s’était lui-même blessé et n’avait pu disputer qu’un seul match officiel.

Bref, de nouveaux pépins qui ne vont pas aider les Dijonnais dans leur construction… « Je ne connais pas la valeur de cette équipe parce qu’elle n’a jamais joué ensemble », disait ainsi Fabien Romeyer à Ici Bourgogne en début de semaine. « Et encore maintenant, puisque Justin Bibbins n’est toujours pas là. C’est une équipe qui a très peu de vécu, qui a très peu travaillé collectivement du fait des blessures, du fait de la répétition des matchs, ce qui explique vraiment cette inconstance.