Charles Kahudi quitte Dijon après un seul match disputé

Alors qu’il devait stopper sa carrière en juin dernier, à l’issue de sa dixième saison avec l’ASVEL, Charles Kahudi (39 ans) a repoussé sa retraite. Pour une simple raison : l’envie de bien finir sur le parquet, après un dernier exercice pourri par les blessures à Villeurbanne.

« J’avais de la frustration de me dire, “OK je peux terminer maintenant, j’ai préparé la suite”, mais j’en ai encore sous le pied et je peux encore transmettre pas mal de choses », confiait-il au Bien Public début octobre en débarquant à la JDA pour une simple pige médicale.

À ce titre, l’ailier aux 102 sélections et 4 médailles en équipe de France a de quoi continuer à ressentir un profond goût d’inachevé. Son contrat dijonnais s’est achevé dimanche dernier avec un seul match disputé, et de bonne facture en plus (11 points à 4/11 et 7 rebonds en 26 minutes à Limoges), preuve qu’il en a encore réellement sous le pied…

Victime d’une petite lésion musculaire lors de sa sortie limougeaude, Charles Kahudi a ensuite traîné une élongation aux ischios pendant le reste de son contrat bourguignon, le forçant à regarder les matchs de la JDA Dijon en civil.

Alors que l’on imagine aisément que sa frustration ne s’est pas envolée, surtout qu’il quittait sa famille en raison du basket pour la première fois, Charles Kahudi pourrait continuer à chasser une fin de parcours plus réussie ailleurs…