Betclic Élite

Charles Kahudi quitte Dijon après un seul match disputé

Betclic ÉLITE - Pigiste médical de Williams Narace à la JDA Dijon, Charles Kahudi a vu son contrat arriver à expiration en n'ayant pu disputer qu'une seule rencontre avec le club bourguignon...

00h00
Résumé
Écouter
Charles Kahudi quitte Dijon après un seul match disputé

Charles Kahudi lors de son unique apparition sous le maillot de la JDA

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Alors qu’il devait stopper sa carrière en juin dernier, à l’issue de sa dixième saison avec l’ASVEL, Charles Kahudi (39 ans) a repoussé sa retraite. Pour une simple raison : l’envie de bien finir sur le parquet, après un dernier exercice pourri par les blessures à Villeurbanne.

« J’avais de la frustration de me dire, “OK je peux terminer maintenant, j’ai préparé la suite”, mais j’en ai encore sous le pied et je peux encore transmettre pas mal de choses », confiait-il au Bien Public début octobre en débarquant à la JDA pour une simple pige médicale.

LIRE AUSSI

À ce titre, l’ailier aux 102 sélections et 4 médailles en équipe de France a de quoi continuer à ressentir un profond goût d’inachevé. Son contrat dijonnais s’est achevé dimanche dernier avec un seul match disputé, et de bonne facture en plus (11 points à 4/11 et 7 rebonds en 26 minutes à Limoges), preuve qu’il en a encore réellement sous le pied…

Charles KAHUDI
Charles KAHUDI
11
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
80 76
JDA

Victime d’une petite lésion musculaire lors de sa sortie limougeaude, Charles Kahudi a ensuite traîné une élongation aux ischios pendant le reste de son contrat bourguignon, le forçant à regarder les matchs de la JDA Dijon en civil.

Charles Kahudi a majoritairement vécu sa pige en civil (photo : Cécile Thomas)

Alors que l’on imagine aisément que sa frustration ne s’est pas envolée, surtout qu’il quittait sa famille en raison du basket pour la première fois, Charles Kahudi pourrait continuer à chasser une fin de parcours plus réussie ailleurs…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
