Charles Kahudi débarque à Dijon !

Après avoir marqué l’histoire de l’ASVEL pendant une décennie, Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans) est de retour en Bourgogne. La JDA Dijon a officialisé ce mercredi l’arrivée de l’ailier international français pour pallier l’absence de Williams Narace, indisponible entre cinq et six semaines.

𝗖𝗛𝗔𝗥𝗟𝗘𝗦 𝗞𝗔𝗛𝗨𝗗𝗜 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗢𝗥𝗧 ! 🔥 Pour palier la blessure de Williams NARACE, Charles rejoint la JDA Bourgogne Dijon pour 6 semaines ! 💙 Bienvenue à la maison Charles ! 🏠 📄 Plus d’info sur https://t.co/oBdRWUswun#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/PEMMJjIzkH — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) October 1, 2025

Un retour aux sources pour Kahudi

Passé par le centre de formation de Cholet, puis révélé en Pro B avec Évreux, Charles Kahudi avait démarré en Betclic ELITE sous le maillot de Dijon lors de la saison 2008-2009. Après six années au Mans, il avait rejoint l’ASVEL en 2015, où il a remporté quatre titres de champion de France et laissé une empreinte forte sur le club villeurbannais.

Son palmarès est impressionnant : deux Coupes de France, deux Leaders Cup, six sélections pour le All-Star Game et surtout un titre de champion d’Europe avec l’Équipe de France en 2013, complété par deux autres podiums continentaux (l’argent à l’Euro 2011, le bronze en 2015) et une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014.

La JDA mise sur son expérience

Désormais, Kahudi retrouve la JDA, où il avait initié son ascension, pour épauler Jordan Barnett et renforcer le collectif bourguignon dans une période délicate. Arrivé affuté après avoir pris part à la préparation de l’Élan Chalon. De plus, le natif de Kinshasa ne s’éloigne pas trop de sa ville de Lyon.

Le directeur sportif Fabien Romeyer a expliqué ce choix dans le communiqué officiel :

« Compte tenu des échéances à venir et de la complexité du marché JFL, il était indispensable de renforcer l’effectif. Nous sommes donc heureux d’accueillir Charles Kahudi. Physiquement prêt, il apporte avec lui une grande expérience : une parfaite connaissance du championnat, des compétitions européennes et de nombreux joueurs. Son engagement sans faille et sa densité défensive correspondent parfaitement à l’ADN de la JDA. »

De son côté, Charles Kahudi n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis très content de retrouver la JDA ! J’ai hâte de me mettre au travail avec l’équipe. Je remercie le coach et tous les membres du club pour cette belle opportunité. »

Un duo avec Barnett en attendant Narace

En attendant le retour de Williams Narace, la paire Kahudi–Barnett devrait donner une vraie densité physique et défensive aux Dijonnais. Avec son expérience accumulée en EuroLeague et en équipe de France, Kahudi s’annonce comme un atout majeur dans les semaines à venir pour une JDA qui vise à rester compétitive dans un championnat très relevé.