EuroLeague

« Les planètes se sont alignées » pour l’arrivée de Nikola Mirotic à l’AS Monaco

EUROLEAGUE - Recrue phare du championnat de France et plus largement de l'EuroLeague, Nikola Mirotic a de nouveau expliqué son choix de rejoindre Monaco l'été dernier, avec l'objectif d'enfin remporter la compétition aux côtés d'un 'autre roi sans couronne' : Mike James.
00h00
« Les planètes se sont alignées » pour l'arrivée de Nikola Mirotic à l'AS Monaco

MVP en 2022 et 2024, Nikola Mirotic et Mike James allient désormais leurs forces pour remporter l’EuroLeague à Monaco.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il est la recrue star de l’été 2025 en France. Après des années de rumeurs jamais concrétisées, Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) a rejoint l’AS Monaco, au sortir de son aventure milanaise.

Dans un entretien accordé à Eurohoops, l’ancien joueur des Chicago Bulls a expliqué les raisons de son choix, confirmant par ailleurs les contacts établis depuis quelques saisons. « Monaco faisait partie de mes options depuis déjà plusieurs années. Surtout en voyant la manière dont ils construisaient l’équipe, et dont elle s’améliorait tous les ans. Évidemment, j’ai construit une bonne relation avec le président Alexey Fedorychev ces dernières années. Aller à Monaco, c’était un choix naturel après Milan. […] Les planètes se sont alignées pour que je vienne ici. »

« Réussir quelque chose de grand » avec Mike James

Le MVP de l’EuroLeague 2022 forme désormais un duo explosif avec Mike James, MVP en 2024 et meilleur marqueur de l’histoire de la compétition. Cette association s’est faite dans un objectif clair et non dissimulé : remporter enfin l’EuroLeague« On en a parlé [de l’EuroLeague]. On sait la situation dans laquelle on est : il nous manque le titre d’EuroLeague, et on sait que de très grands joueurs sont eux définitivement passés à côté. Mais le positif c’est qu’on joue ensemble maintenant. On est dans le même bateau, on va dans la même direction et on partage le même objectif, pour réussir quelque chose de grand », confie Mirotic.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nikola Mirotic.jpg
Nikola MIROTIC
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 34 ans (11/02/1991)

Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#60
REB
2,4
#115
PD
0,9
#141
L’Espagnol était déjà passé près du Graal en 2013 avec le Real Madrid, battu en finale par l’Olympiakos d’un certain… Vassilis Spanoulis. Ironie du destin ou non, Mirotic ne cache pas son enthousiasme de désormais travailler avec son ancien bourreau : « Parfois, ça fait bizarre de le voir dans ce rôle… Il est toujours très vif et agressif quand il fait des démonstrations. Je me dis : ‘donnez lui un maillot, ce gars peut toujours jouer’. Je suis très excité de travailler avec lui car c’est quelqu’un que je connais bien en tant que personne grâce à nos affrontements en tant que joueur. L’avoir comme coach, c’est quelque chose de très positif pour moi. »

À 34 ans, Mirotic reste déterminé à enrichir son palmarès déjà impressionnant. Malgré ses succès avec Barcelone, l’Olimpia Milano et en NBA, l’EuroLeague demeure l’objectif ultime de sa carrière européenne. Avec Monaco, il dispose peut-être de sa meilleure chance de décrocher enfin ce titre tant convoité…

Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
