EuroLeague

« Je suis arrivé à un stade dans ma carrière où je veux gagner » : Nikola Mirotic revient sur sa signature à Monaco

Présenté aux médias à Monaco mardi 16 septembre, Nikola Mirotic a évoqué les grandes ambitions qu’il nourrit en rejoignant Monaco, où il retrouve un autre MVP malheureux d’EuroLeague : Mike James.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Je suis arrivé à un stade dans ma carrière où je veux gagner » : Nikola Mirotic revient sur sa signature à Monaco

MVP d’EuroLeague comme son nouveau coéquipier Mike James, Nikola Mirotic veut maintenant soulever le trophée de la compétition à Monaco.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après des années de rumeurs, Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) est officiellement un joueur de l’AS Monaco. L’ancien MVP d’EuroLeague a été présenté aux médias en amont de la Supercoupe LNB ; l’occasion pour lui de revenir sur son choix de rallier la Principauté à 34 ans.

Champion d’Europe avec l’Espagne en 2015, le meilleur joueur de la saison d’EuroLeague en 2021-2022 n’a pour l’heure jamais remporté la plus grande compétition continentale de clubs, ce pour quoi il souhaite concourir avec la Roca Team. « J’ai choisi cette équipe parce que j’ai vu que c’était une équipe ambitieuse, avec de grands objectifs », sourit-il. « C’est une équipe qui veut vraiment créer quelque chose de spécial. Quand tu vois ce genre de choses, tu vas faire partie de ça. Je suis arrivé à un stade dans ma carrière, à 34 ans, où je veux gagner. Je veux vraiment gagner, et c’est pour cela que je suis venu. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nikola Mirotic.jpg
Nikola MIROTIC
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 34 ans (11/02/1991)

Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
15,9
#8
REB
4,4
#46
PD
1,5
#79

Après une belle saison à Milan, Mirotic se donne une nouvelle chance de soulever le trophée de l’EuroLeague, chez le récent finaliste de la compétition. Si l’ASM a échoué de peu, l’Hispano-Monténégrin s’imagine faire passer un cap à l’équipe. « J’espère être la pièce que Monaco a manqué pour atteindre ses objectifs. J’aime la pression ».

« nous sommes deux MVP d’EuroLeague.

Mais il nous manque le plus important : le titre »

Pour la surmonter, et atteindre ses objectifs élevés, Mirotic peut compter sur un autre joueur de gros calibre : Mike James, qui a fait son retour il y a une semaine. Avec son ancien coéquipier des Pelicans (NBA), il partage cette même envie d’enfin décrocher l’EuroLeague après avoir raflé les distinctions personnelles. « Dans l’équipe, nous sommes deux MVP d’EuroLeague. Mais il nous manque le plus important : le titre. C’est la raison pour laquelle je suis venu. Si nous travaillons dans la même direction, que nous nous faisons confiance l’un et l’autre et que nous restons humbles, je crois que nous pouvons faire quelque chose de grand ».

LIRE AUSSI
EuroLeague - Mike James et l'AS Monaco se sont finalement entendus pour prolonger l'aventure jusqu'en 2027. Pourtant, le meneur était déjà sous contrat jusqu'en 2027... On vous explique tout.
Pourquoi Mike James a « prolongé » à l’AS Monaco jusqu’en 2027 ? – BeBasket
Rédaction

La « chasse » aux trophées de Mirotic, James et les autres commence dès samedi 20 septembre, à l’occasion de la SuperCoupe LNB. S’il reconnaît qu’il faudra encore « un peu de temps » avant de voir le plein potentiel du collectif monégasque, la « bonne alchimie » observée pourrait déjà faire des ravages.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

