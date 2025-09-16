« Je suis arrivé à un stade dans ma carrière où je veux gagner » : Nikola Mirotic revient sur sa signature à Monaco

Après des années de rumeurs, Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) est officiellement un joueur de l’AS Monaco. L’ancien MVP d’EuroLeague a été présenté aux médias en amont de la Supercoupe LNB ; l’occasion pour lui de revenir sur son choix de rallier la Principauté à 34 ans.

♦️🔛 All In 2025 / 2026 ! Voici les interventions qui ont eu lieu ce matin lors de la présentation de la nouvelle saison au Casino de Monte-Carlo 🇲🇨🏀#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/2Dbr8pdqAa — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 16, 2025

Champion d’Europe avec l’Espagne en 2015, le meilleur joueur de la saison d’EuroLeague en 2021-2022 n’a pour l’heure jamais remporté la plus grande compétition continentale de clubs, ce pour quoi il souhaite concourir avec la Roca Team. « J’ai choisi cette équipe parce que j’ai vu que c’était une équipe ambitieuse, avec de grands objectifs », sourit-il. « C’est une équipe qui veut vraiment créer quelque chose de spécial. Quand tu vois ce genre de choses, tu vas faire partie de ça. Je suis arrivé à un stade dans ma carrière, à 34 ans, où je veux gagner. Je veux vraiment gagner, et c’est pour cela que je suis venu. »

PROFIL JOUEUR Nikola MIROTIC Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 34 ans (11/02/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 15,9 #8 REB 4,4 #46 PD 1,5 #79

Après une belle saison à Milan, Mirotic se donne une nouvelle chance de soulever le trophée de l’EuroLeague, chez le récent finaliste de la compétition. Si l’ASM a échoué de peu, l’Hispano-Monténégrin s’imagine faire passer un cap à l’équipe. « J’espère être la pièce que Monaco a manqué pour atteindre ses objectifs. J’aime la pression ».

Pour la surmonter, et atteindre ses objectifs élevés, Mirotic peut compter sur un autre joueur de gros calibre : Mike James, qui a fait son retour il y a une semaine. Avec son ancien coéquipier des Pelicans (NBA), il partage cette même envie d’enfin décrocher l’EuroLeague après avoir raflé les distinctions personnelles. « Dans l’équipe, nous sommes deux MVP d’EuroLeague. Mais il nous manque le plus important : le titre. C’est la raison pour laquelle je suis venu. Si nous travaillons dans la même direction, que nous nous faisons confiance l’un et l’autre et que nous restons humbles, je crois que nous pouvons faire quelque chose de grand ».

La « chasse » aux trophées de Mirotic, James et les autres commence dès samedi 20 septembre, à l’occasion de la SuperCoupe LNB. S’il reconnaît qu’il faudra encore « un peu de temps » avant de voir le plein potentiel du collectif monégasque, la « bonne alchimie » observée pourrait déjà faire des ravages.