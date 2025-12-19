Frustré de sa situation au Partizan Belgrade, Jabari Parker ouvre déjà la porte à un départ : « Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe »

Arrivé cet été en provenance de Barcelone pour endosser un rôle potentiellement important, Jabari Parker n’a pas joué une seule minute lors de la défaite du Partizan Belgrade contre Bologne. Une décision de l’entraîneur Mirko Ocokoljić qui a surpris, compte tenu du statut de l’ancien joueur NBA au sein de l’effectif serbe. Le technicien a justifié ce choix par des considérations purement techniques, basées sur les performances de Parker à l’entraînement.

Jabari Parker after not playing against Virtus: “Well, the number one thing is the play, right? You guys know my capabilities, you know that I'm one of the best players in Europe and that's where I wanna go. If that's here or somewhere else, I gotta worry about my future.” pic.twitter.com/cGDpP3gGWu — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 17, 2025

Interrogé après la rencontre, l’ancien numéro 2 de la draft 2014 a tenu à minimiser l’impact personnel de cette mise à l’écart. « Nous avons perdu. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de l’équipe ». L’Américain a révélé qu’il n’avait pas été informé à l’avance de la décision de rester sur le banc. « Non. C’était juste sa décision, et c’est tout. »

Malgré cette situation délicate, Parker a insisté sur sa discipline. « Je suis un professionnel. C’est le prochain match qui importe, maintenant. Un match ne va pas déterminer notre saison, donc nous devons revenir, nous devons rebondir, et nous devons gagner à l’extérieur. »

Un avenir incertain au Partizan

Questionné directement sur son futur avec le club de Belgrade, Parker a clarifié ses priorités tout en évoquant ses envies. « La chose numéro un, c’est de jouer, n’est-ce pas ? Vous connaissez mes capacités. Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe, et c’est ce vers quoi je veux tendre. Si c’est ici, si c’est ailleurs, je dois m’inquiéter de mon avenir. Mais comme je vous l’ai dit avant, je suis un professionnel et je dois me présenter au travail demain, quelle que soit la situation. »

En cas d’aventure prolongée en Serbie, l’éventuelle arrivée de Joan Peñarroya au poste d’entraîneur principal, évoquée dans la presse locale, pourrait avoir un impact sur son temps de jeu. Mais Parker reste dans l’incertitude. « Je ne sais pas. Il aura probablement ses propres philosophies. Ce n’est pas comme si nous étions dans la même équipe il y a quelques jours, donc il aura ses philosophies et il devra s’adapter. »