Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach

Touché par les blessures au sein de son effectif, Mike Brown a offert à Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) sa première titularisation en NBA face à Indiana jeudi soir, dans un succès sur le fil Knicks à Indianapolis (114-113).

Interrogé sur son choix en conférence de presse, le technicien quintuple champion NBA a évoqué les circonstances du match, où « des gars allaient être absents, alors je me suis dit que j’allais le faire débuter. Et pour un jeune joueur, Mo a un très bon ‘feel’ », a-t-il d’abord souligné.

"He's so young, just needs minutes, [but] it's hard…I want to send him to the G League but we just don't have enough bodies up here. So anytime I can find time for him I'm gonna do it bc he has a chance to be really good in this league" – Mike Brown on starting Mohamed Diawara pic.twitter.com/rhZBzT5Ubh — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 19, 2025

Conscient de « la jeunesse » de l’ancien Choletais, qu’il souhaite « envoyer en G-League » pour le développer, Mike Brown ne veut pas se priver pour autant de lui donner des minutes pour sa saison rookie. « Dès que je peux lui trouver du temps de jeu, je vais essayer, parce qu’il a une vraie chance d’être très bon en NBA », souligne-t-il. Avant d’insister : « Il va être un très bon joueur dans cette ligue. Là, il est juste très jeune. Il a besoin de minutes ».

En 18 minutes, Diawara a inscrit 5 points à 2/5 au tir, un record de points égalé en NBA pour lui. Il y a ajouté 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. S’il montre naturellement une forme de timidité balle en main, Mike Brown a témoigné sa grande satisfaction quant à ce qu’il voit déjà Mohamed Diawara faire. Des « ‘petits trucs’ qu’on cherche chez beaucoup de joueurs, et qu’il fait déjà à un haut niveau. Et ça ne se voit pas toujours sur la feuille de stats », précise-t-il tout sourire.