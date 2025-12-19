Recherche
Betclic ELITE

Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach

NBA – Propulsé dans le cinq majeur new-yorkais face à Indiana jeudi soir, Mohamed Diawara a reçu les louanges de son entraîneur Mike Brown, qui apprécie sa faculté à montrer "les 'petits trucs' qu’on cherche à un très haut niveau".
|
00h00
Résumé
Écouter
Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach

Mohamed Diawara a été félcitié par son entraîneur Mike Brown après sa première titularisation à New York.

Crédit photo : Brad Penner-Imagn Images

Touché par les blessures au sein de son effectif, Mike Brown a offert à Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) sa première titularisation en NBA face à Indiana jeudi soir, dans un succès sur le fil Knicks à Indianapolis (114-113).

Interrogé sur son choix en conférence de presse, le technicien quintuple champion NBA a évoqué les circonstances du match, où « des gars allaient être absents, alors je me suis dit que j’allais le faire débuter. Et pour un jeune joueur, Mo a un très bon ‘feel’ », a-t-il d’abord souligné.

LIRE AUSSI

Conscient de « la jeunesse » de l’ancien Choletais, qu’il souhaite « envoyer en G-League » pour le développer, Mike Brown ne veut pas se priver pour autant de lui donner des minutes pour sa saison rookie. « Dès que je peux lui trouver du temps de jeu, je vais essayer, parce qu’il a une vraie chance d’être très bon en NBA », souligne-t-il. Avant d’insister : « Il va être un très bon joueur dans cette ligue. Là, il est juste très jeune. Il a besoin de minutes ».

Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
5
PTS
3
REB
1
PDE
IND
113 114
NYK

En 18 minutes, Diawara a inscrit 5 points à 2/5 au tir, un record de points égalé en NBA pour lui. Il y a ajouté 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. S’il montre naturellement une forme de timidité balle en main, Mike Brown a témoigné sa grande satisfaction quant à ce qu’il voit déjà Mohamed Diawara faire. Des « ‘petits trucs’ qu’on cherche chez beaucoup de joueurs, et qu’il fait déjà à un haut niveau. Et ça ne se voit pas toujours sur la feuille de stats », précise-t-il tout sourire.

 

Arthur Puybertier
NBA
NBA
bouma
Quand on voit que Yabusele passe même, derrière Diawara ,ça sent le trade pour lui
1 / 0
