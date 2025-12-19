Recherche
EuroLeague

Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence

EuroLeague - Le Maccabi Tel-Aviv poursuit sa remontée en EuroLeague avec une quatrième victoire consécutive, cette fois face à Valence. Jaylen Hoard continue d’enchaîner les performances solides.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence

4 à la suite pour le Maccabi Tel Aviv en EuroLeague !

Crédit photo : EuroLeague

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) enchaîne les performances solides avec le Maccabi Tel-Aviv, vainqueur pour la quatrième fois consécutive en EuroLeague après son succès de prestige contre Valence.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Jaylen Hoard.jpg
Jaylen HOARD
Poste(s): Ailier / Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 26 ans (30/03/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
2
#505
REB
1
#525
PD
0
#594

Jeudi 18 décembre, devant 9 054 spectateurs à la Pais Arena Jérusalem, le Maccabi Tel-Aviv a signé une victoire importante contre Valence (85-82) lors de la 17e journée d’EuroLeague. Une rencontre marquée par la régularité de Jaylen Hoard, une nouvelle fois précieux dans l’effectif d’Oded Kattash.

LIRE AUSSI

Une série qui s’étire pour le Maccabi Tel Aviv

Après Dubaï, l’ASVEL puis le Zalgiris Kaunas, le Maccabi Tel-Aviv a donc enchaîné une quatrième victoire consécutive, sa plus longue série de la saison. Un succès de prestige face au troisième du classement (11 victoires pour 6 défaites), qui permet au club israélien de revenir à hauteur d’un bilan de 7 victoires pour 10 défaites et de remonter à la 14e place.

– Journée 17

Mal embarqués en début de rencontre, les locaux ont vu Valence prendre les commandes dans le premier quart-temps. Mais le Maccabi a progressivement inversé la tendance pour virer en tête à la pause (+6), avant de porter son avance à 10 points dans le troisième quart-temps, puis même à +12 à moins de cinq minutes du terme. Une fin de match plus tendue a permis aux Espagnols de revenir à une possession, sans toutefois empêcher la victoire des hommes du club israélien.

Jaylen Hoard toujours dans le tempo

Aligné 26 minutes, Jaylen Hoard a encore répondu présent. L’international français termine avec 9 points, 7 rebonds et 1 passe décisive pour 14 d’évaluation, tout en affichant le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe. Utilisé avec confiance par son coach, l’ailier-fort confirme son importance dans le collectif du Maccabi. Sur la compétition il tourne à 13,7 points, 7,1 rebonds et 1,1 passe pour 16,5 d’évaluation en 29 minutes sur 15 matchs.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
9
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
MAC
85 82
VAL

Un collectif en réponse face à Valence

Si Jaylen Hoard a été régulier, le Maccabi a surtout pu compter sur une contribution collective. Lonnie Walker a mené la marque avec 14 points, tandis qu’Iffe Lundberg a compilé 12 points et 7 passes décisives. Jimmy Clark et T.J. Leaf ont chacun ajouté 11 points, permettant aux Israéliens de résister au retour adverse.

Côté valencien, la série de cinq victoires consécutives s’est arrêtée net. Malgré les 15 points de l’ancien Strasbourgeois Kameron Taylor et les 14 points de Brancou Badio, Valence repart d’Israël avec un revers frustrant.

Avec cette quatrième victoire de suite, le Maccabi Tel-Aviv se rapproche progressivement de la zone des Play-in, porté par une dynamique positive et par la montée en puissance de joueurs comme Jaylen Hoard. Prochain match pour le « Club-Nation » le 26 décembre avec un déplacement à la Belgrade Arena pour défier le Partizan de Belgrade (17e).

