Kevin Anstett fait appel après sa défaite aux prud’hommes face au Limoges CSP

Kevin Anstett ne compte pas en rester là face au Limoges CSP. Débouté de l’essentiel de ses demandes par le conseil de prud’hommes de Limoges, l’ancien directeur sportif du club limougeaud a décidé de faire appel de cette décision, relançant ainsi un dossier judiciaire hérité de la saison 2023-2024.

Un jugement favorable au Limoges CSP

Pour rappel, le conseil de prud’hommes avait validé le licenciement pour faute grave prononcé en janvier 2024 à l’encontre de Kevin Anstett. L’ancien dirigeant, qui réclamait près de 200 000 euros de dommages et intérêts, contestait les motifs de son éviction et demandait notamment la reconnaissance d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Les prud’hommes avaient suivi la position défendue par le Limoges CSP, déboutant Kevin Anstett de l’ensemble de ses demandes, à l’exception d’un point précis. Le club avait été condamné à lui verser 1 000 euros pour remise tardive du solde de tout compte.

Kevin Anstett relance la procédure en appel

Kevin Anstett a finalement décidé d’interjeter appel devant la cour d’appel de Limoges dans le délai légal d’un mois suivant la notification du jugement. Désormais en poste à Rostock, en Allemagne, l’ancien directeur sportif entend donc poursuivre la procédure judiciaire face à son ancien employeur.

Un dossier encore lié à l’ancienne gouvernance

Pour le Limoges CSP, cet appel maintient ouvert un dossier issu de la saison 2023-2024, sous l’ancienne présidence de Céline Forte. Une période marquée par de fortes turbulences sportives, financières et institutionnelles, que le club s’efforce de dépasser depuis plusieurs mois.

La cour d’appel de Limoges devra désormais se prononcer sur cette affaire, sans calendrier précis communiqué à ce stade.