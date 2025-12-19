Recherche
EuroLeague

Monaco – Bayern Munich : où voir le match d’EuroLeague gratuitement ?

EuroLeague - Monaco accueille le Bayern Munich ce soir à Gaston-Médecin pour la 17e journée d’EuroLeague. En quête de relance après deux défaites consécutives, la Roca Team veut se reprendre à domicile face à une formation allemande en difficulté. Une rencontre importante pour Monaco, diffusée gratuitement en clair sur TV Monaco.
Monaco – Bayern Munich : où voir le match d’EuroLeague gratuitement ?

Monaco reçoit le Bayern Munich ce vendredi 19 décembre

Crédit photo : Sébastien Grasset

Battue lors de ses deux dernières sorties en EuroLeague, la Roca Team cherche à se relancer ce soir à Gaston-Médecin. Monaco reçoit le Bayern Munich pour le compte de la 17e journée d’EuroLeague, avec un objectif clair : retrouver la victoire à domicile et rester accroché au wagon de tête. Une rencontre importante pour les hommes de Vassilis Spanoulis, à suivre gratuitement en clair.

Monaco doit se remettre à l’endroit à la maison

Après les défaites face au Fenerbahçe puis sur le parquet de Baskonia, Monaco n’a pas le droit à l’erreur devant son public. Dans une EuroLeague toujours plus dense, chaque revers compte et la Roca Team sait que Gaston-Médecin doit rester une forteresse. Face à un Bayern Munich en grande difficulté cette saison, les Monégasques ont une belle occasion de repartir de l’avant et de se relancer au classement.

LIRE AUSSI

Un adversaire en difficulté mais à ne pas sous-estimer

Le Bayern Munich arrive en Principauté avec seulement cinq victoires en seize journées et une dynamique fragile, illustrée par sa récente défaite à l’ASVEL. Malgré tout, la formation allemande reste dangereuse, notamment avec l’intégration réussie de Spencer Dinwiddie (1,96 m, 32 ans) et l’expérience de plusieurs cadres. Monaco devra donc imposer son rythme et son intensité pour éviter tout piège.

PROFIL JOUEUR
Spencer DINWIDDIE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 32 ans (06/04/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
13,5
#29
REB
2,3
#150
PD
3,5
#31

Le match diffusé gratuitement sur TV Monaco

Bonne nouvelle pour les supporters monégasques et les amateurs de basket français : Monaco – Bayern Munich est diffusé gratuitement en direct sur TV Monaco. La chaîne propose un dispositif complet avec avant-match, commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis un après-match avec analyses et interviews.

TV Monaco est disponible sur Freebox (canal 900), Bouygues (canal 500), Orange (canal 400), SFR (canal 511), Canal+ (canaux 125 et 135) ainsi que sur Molotov TV.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot).
