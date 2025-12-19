Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq qualifiés pour les huitièmes de finale de l’EuroCup

Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq ont tous deux validé leur billet pour les huitièmes de finale de l’EuroCup féminine à l’issue de deux confrontations franco-françaises très différentes dans leur scénario. À Lattes, le BLMA a fait chavirer le Palais des Rencontres face à Charnay, quand Villeneuve-d’Ascq a poursuivi sa route européenne sans trembler malgré une défaite sans conséquence contre Angers.

Lattes-Montpellier renverse Charnay dans une ambiance incandescente

Dos au mur après sa défaite de 8 points au match aller, Lattes-Montpellier savait qu’il lui fallait réussir un match complet. Il est venu au terme d’une deuxième période exceptionnelle. Mené de 16 points en première mi-temps (17-33, 18e), le BLMA a complètement changé de visage après la pause pour s’imposer 70-55 et combler l’écart sur l’ensemble des deux matchs.

Longtemps dominées, les Gazelles ont trouvé les ressources pour inverser la tendance, portées par une Romane Bernies précieuse à la mène (10 points et 8 passes décisives) et une montée en puissance collective impressionnante. Après une première mi-temps compliquée, marquée par une adresse défaillante et un manque de rythme, les Héraultaises ont infligé un cinglant 45-20 à Charnay en seconde période.

Le tir à 3-points de Romane Berniès à 49 secondes de la fin a définitivement scellé le sort de la rencontre (69-55), faisant exploser un Palais des Sports en fusion. Dans les tribunes, le sélectionneur de l’équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane a assisté à cette qualification arrachée avec caractère. En huitièmes de finale, Lattes-Montpellier se déplacera en Belgique pour affronter Malines.

Villeneuve-d’Ascq sans trembler face à Angers

Dans l’autre seizième de finale franco-français, Villeneuve d’Ascq a validé sa qualification malgré une défaite à domicile contre Angers (67-75). Un revers sans conséquence pour les Nordistes, larges vainqueures à l’aller en Anjou (67-95), qui leur offrait un matelas confortable de 28 points.

Dans un match sans véritable pression, l’ESBVA-LM a été bousculée par une équipe angevine joueuse et libérée. Angers a mené une grande partie de la rencontre, s’appuyant sur son adresse extérieure et son intensité défensive, mais sans jamais menacer réellement la qualification villeneuvoise. Alexis Peterson a terminé meilleure évaluée côté ESBVA-LM, tandis qu’Oumou Diarisso s’est illustrée pour l’UF Angers.

Tenante du titre, Villeneuve-d’Ascq poursuivra sa campagne européenne en huitièmes de finale face aux Espagnoles de Gernika, avec l’avantage du terrain sur le match retour.

Le tableau complet des huitièmes de finale de l’EuroCup féminine Les huitièmes de finale de l’EuroCup féminine se disputeront les 15 et 22 janvier, selon un format aller-retour. Les équipes les mieux classées bénéficient de l’avantage du terrain lors du match retour. CBK Mersin (Turquie) – Kibirkstis-TOKS

Olympiakos Le Pirée (Grèce) – Estudiantes Madrid (Espagne)

Sopron Basket (Hongrie) – Athinaikos Qualco (Grèce)

Lublin (Pologne) – Castors Braine (Belgique)

Lattes-Montpellier (France) – Kangoeroes Malines (Belgique)

Ferrol (Espagne) – Salamanque (Espagne)

Villeneuve-d’Ascq (France) – Lointek Gernika Bizkaia (Espagne)

Panathinaikos Athènes (Grèce) – Sosnowiec (Pologne)

Les seize équipes encore en lice représentent huit fédérations nationales différentes, dont quatre clubs espagnols et trois grecs. Les vainqueurs de ces confrontations accéderont aux quarts de finale, programmés en février.