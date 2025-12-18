Recherche
EuroLeague

Hifi frustré (1/11 à 3-points), Maledon déchaîné (27 d’évaluation) : Paris tombe encore, malgré un meilleur visage

Alors que son leader Nadir Hifi s'est troué (1/11 à 3-points), le Paris Basketball a livré un bon match chez le Real Madrid. Mais cela n'a pas suffi pour briser la mauvaise série en cours en EuroLeague, désormais portée à six défaites consécutives, la faute notamment à un immense Théo Maledon.
|
00h00
Sixième défaite consécutive en EuroLeague pour Paris

Crédit photo : Real Madrid Baloncesto

Convoquer les bonnes ondes du printemps 2025 n’aura donc pas suffi pour le Paris Basketball… En avril dernier, le club de la capitale avait écrit l’une des plus belles pages de son histoire à Madrid en s’offrant le scalp du Real lors du play-in. Mais sept mois plus tard, l’équipe francilienne n’en finit plus de dégringoler. Au sein de la capitale espagnole, elle a concédé sa dixième défaite en onze rencontres (95-90).

– Journée 17

Le dunk de la saison pour Rhoden ? 

Après, si Paris s’éloigne encore un peu plus des playoffs, toujours avant-dernier de l’EuroLeague, il serait malhonnête de ne pas souligner les progrès de la troupe de Francesco Tabellini. Mardi, du propre aveu de Nadir Hifi, elle n’avait jamais existé contre le FC Barcelone (69-85), « même pas pendant cinq minutes ». Ce jeudi, à Madrid, elle est restée devant jusqu’à la 33e minute, livrant une vraie belle prestation, à l’image de l’incroyable dunk de Jared Rhoden (19 points à 7/8, 4 rebonds et 4 passes décisives). « On doit être fiers de nos efforts, de notre cohésion et de notre volonté de jouer collectivement, de défendre », insiste l’entraîneur italien.

Malheureusement, après avoir compté jusqu’à huit points d’avance au début de la deuxième mi-temps, Paris a fini par craquer, à court de lucidité dans le money-time. Il lui aura aussi manqué un leader à son niveau dans le money-time, avec un Nadir Hifi hors sujet (1/11 à 3-points) et beaucoup trop lisible pour la défense madrilène. Alors qu’il a eu un tir ouvert pour remettre les siens devant à 30 secondes de la fin, le joueur vedette de Paris a terminé le match en étant logiquement extrêmement frustré…

Le tir de la gagne pour Maledon

Alors que son statut de meilleur scoreur de l’EuroLeague ne tient plus qu’à un fil, avec un Timothé Luwawu-Cabarrot qui s’est rapproché à quatre petites longueurs, l’arrière alsacien a souffert de la comparaison avec son coéquipier en équipe de France, Théo Maledon, leader irréprochable du Real Madrid.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
11
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
REA
95 90
PAR

En sortie de banc, le Rouennais a été magistral avec 21 points à 7/11, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue. Au-delà des statistiques, il a surtout diffusé une folle impression de sérénité, allant chercher le panier de la gagne de façon acrobatique.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
21
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
REA
95 90
PAR

« On a fait preuve de courage », a sobrement commenté sur EuroLeague TV celui qui a également écrit l’histoire de l’EuroLeague en y inscrivant le millionième point« À la fin, on a enchaîné les grosses actions, surtout en défense et ça nous a donné le momentum. » 

LIRE AUSSI

Paris doit « construire dessus »

Des détails qui, mis bout à bout, font la différence au bout et empêchent le Paris Basketball de reprendre son envol. « On pense tous à ces petites choses qu’on aurait pu mieux faire, qui auraient pu nous donner cette victoire qui nous fait tellement envie », souffle Francesco Tabellini. « Il faut construire sur ce que l’on a fait, ça ne repose que sur nous. » Mais à l’approche de la fin de la phase aller, le temps va aussi commencer à presser…

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat

silk
2 match de suite qu'Hifi bouffe la feuille avec des choix foireux dans les dernières minutes. Il manque un patron à cette équipe. Hifi est un scoreur talentueux mais ce n'est ni un meneur ni un patron.
Répondre
(0) J'aime
rudd4
C'est bien ce que je répète depuis la saison dernière : Hifi est un très bon scoreur (qui a un trou d'air pour le moment niveau adresse) mais un joueur de basket moyen. Il a brillé offensivement en complémentaire d'un vrai meneur/patron, donc en bout de chaine. Mais la tout ses défauts sont mis a nu : QI moyen, trop petit pour tenir en défense etc.
Répondre
(0) J'aime
karbonator63
Finir un tel match de la sorte après autant d' intensité et de talents réunis,c'est agaçant en fait: à vouloir systématiquement sauver la patrie alors que d'autres collègues étaient chauds bouillants,il faut effectivement se regarder dans la glace Nadir. Les adversaires ont compris et anticipent ! c'est l'Euroligue!!! au coach de faire passer le message aussi. A part ça,Maledon s'est remis en selle et retrouve son jeu de l'Asvel; oui je sais ça rime.
Répondre
(0) J'aime
