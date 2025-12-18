Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »

EuroLeague - Brillante ces derniers temps avec Saragosse, Carla Leite ne sera pas de la partie ce jeudi soir contre le Fenerbahçe Istanbul. La meneuse française souffre d'une entorse sérieuse à la cheville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »

Carla Leite à l’arrêt

Crédit photo : FIBA

Reverra-t-on Carla Leite sur les parquets en 2025 ? La question mérite d’être posée, malheureusement, face aux annonces effectuées par le coach de Saragosse, Carlos Cantero, en conférence de presse mercredi.

« Rien d’anormal » 

« Carla a eu un petit accident : elle s’est fait une grosse entorse de la cheville à l’entraînement », a-t-il révélé, avant de se montrer un peu plus rassurant. « Les examens n’ont rien révélé d’anormal, écartant toute fracture ou blessure plus grave. Nous suivrons son évolution au quotidien, mais c’est une entorse sérieuse. Il n’y a cependant rien de grave et nous espérons qu’elle ne sera pas absente longtemps. »

La meneuse internationale française est toutefois déjà forfait pour la réception du Fenerbahçe Istanbul en EuroLeague ce jeudi, puis vraisemblablement pour le déplacement à Jairis dimanche.

Son record sur son dernier match 

Un coup d’arrêt dommageable alors que Carla Leite restait sur son meilleur match avec Saragosse. La semaine dernière, elle a joué un rôle pivot dans l’incroyable 25-0 passé par son équipe à Valence en EuroLeague avec 23 points, son record sous le maillot du Casademont.

LIRE AUSSI

Six jours auparavant, elle avait planté 22 points en 25 minutes à Cadi La Seu. L’ancienne tarbaise tourne à 11,9 points à 46% et 3,1 passes décisives de moyenne en EuroLeague.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Maxime Yomi de retour dans les rangs du SCABB
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »
Betclic ELITE
00h00Limoges au complet pour la deuxième fois de la saison : Shawn Tanner déclaré apte au service !
À l’étranger
00h00Décès de Barry Mitchell, légende du basket belge, ancien joueur de Nantes et père d’Ajay…
Coupe de France Masculine
00h00Plus qu’un qualifié en attente pour les quarts de finale de la Coupe de France, le tirage au sort effectué vendredi
Julie Tetard est n°1 à l'évaluation de LF2, avec son équipe de Monaco
LF2
00h00LF2 : Le débat autour des joueuses trans dépasse le cadre du basket féminin
Killian Tillie a été très efficace ce mercredi
Basketball Champions League
00h00Killian Tillie flambe dans l’ombre avec Malaga : +41 au +/- et record de points de la saison égalé
Kevin Anstett a quitté son poste de directeur sportif du Limoges CSP début 2024
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP obtient gain de cause aux Prud’hommes face à Kevin Anstett
Franck Le Goff devrait reprendre du service à Chartres
NM1
00h00Franck Le Goff préféré à Laurent Foirest pour relancer Chartres
Fabrice Lefrançois et Cholet devront se préparer à affronter Tofas Bursa et Hugo Besson au Play-In de la BCL
Basketball Champions League
00h00BCL : les affiches des Play-Ins de la saison 2025-2026, avec trois équipes françaises
1 / 0
Livenews NBA
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
1 / 0