Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »

Reverra-t-on Carla Leite sur les parquets en 2025 ? La question mérite d’être posée, malheureusement, face aux annonces effectuées par le coach de Saragosse, Carlos Cantero, en conférence de presse mercredi.

« Rien d’anormal »

« Carla a eu un petit accident : elle s’est fait une grosse entorse de la cheville à l’entraînement », a-t-il révélé, avant de se montrer un peu plus rassurant. « Les examens n’ont rien révélé d’anormal, écartant toute fracture ou blessure plus grave. Nous suivrons son évolution au quotidien, mais c’est une entorse sérieuse. Il n’y a cependant rien de grave et nous espérons qu’elle ne sera pas absente longtemps. »

🎙️Carlos Cantero en RDP sobre el esguince de Carla Leite#Basketistas pic.twitter.com/o4pjYsbcmH — 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 🆓️ 🇺🇦🇵🇸☮️ (@Basketistas) December 17, 2025

La meneuse internationale française est toutefois déjà forfait pour la réception du Fenerbahçe Istanbul en EuroLeague ce jeudi, puis vraisemblablement pour le déplacement à Jairis dimanche.

Son record sur son dernier match

Un coup d’arrêt dommageable alors que Carla Leite restait sur son meilleur match avec Saragosse. La semaine dernière, elle a joué un rôle pivot dans l’incroyable 25-0 passé par son équipe à Valence en EuroLeague avec 23 points, son record sous le maillot du Casademont.

Six jours auparavant, elle avait planté 22 points en 25 minutes à Cadi La Seu. L’ancienne tarbaise tourne à 11,9 points à 46% et 3,1 passes décisives de moyenne en EuroLeague.