Killian Tillie flambe dans l’ombre avec Malaga : +41 au +/- et record de points de la saison égalé

Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) continue de monter en puissance avec Malaga. Dans un match pourtant sans enjeu comptable, puisque le club andalou était déjà assuré de terminer premier du groupe G, l’intérieur français a livré une prestation très solide face aux Grecs de Karditsa Iaponiki (115-84), égalant son record de points de la saison et marquant les esprits par son efficacité.

Un record de points égalé… et un sommet en BCL cette saison

En 19 minutes et 32 secondes, Killian Tillie a inscrit 12 points à 4/5 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, en y ajoutant 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions, pour 17 d’évaluation. Malgré 4 balles perdues, son influence sur le jeu de Malaga a été nette.

Ces 12 points représentent un record personnel égalé cette saison, lui qui avait déjà atteint cette marque contre Manresa en Liga Endesa. En revanche, il s’agit de son meilleur total en BCL (Ligue des Champions) sur l’exercice 2025-2026, où il n’avait jusqu’ici jamais dépassé les 9 points.

Surtout, son +/- de +41 en moins de 20 minutes illustre parfaitement l’impact collectif du Français dans une rencontre totalement maîtrisée par les siens.

Malaga termine invaincu et établit un record historique

Déjà qualifié pour le Round of 16, Unicaja Malaga a conclu sa phase de groupes de la meilleure des manières. Avec 115 points inscrits, le club andalou a établi un nouveau record historique de points marqués à domicile, toutes compétitions confondues, ainsi qu’un record en BCL.

Porté par son adresse extérieure et une domination constante, Malaga menait déjà largement à la pause (62-44) avant d’accentuer l’écart dans le second acte. Killian Tillie s’est notamment illustré dans le troisième quart-temps avec une finition en finesse, puis dans le dernier acte avec deux tirs à 3-points qui ont définitivement fait exploser l’écart.

Un rôle de l’ombre toujours précieux pour Killian Tillie

À 27 ans, Killian Tillie poursuit son intégration dans un effectif dense et ambitieux. Cette saison, il tourne à 5,3 points, 2,7 rebonds et 1,3 passe décisive en Liga Endesa, et à 6,6 points, 2,4 rebonds et 1,2 passe décisive en BCL.

Des statistiques dans la lignée de la saison passée, même si au niveau des records il était monté jusqu’à 23 points en Liga Endesa et 14 points en BCL, mais qui ne traduisent pas toujours son importance réelle dans les rotations d’Ibon Navarro.

Sixième de Liga Endesa avec un bilan de 7 victoires en 10 matches, Malaga avance avec des rôles bien définis, et Killian Tillie y incarne ce profil de joueur d’équilibre, capable de peser sur le jeu sans monopoliser le ballon, tout en continuant à se montrer efficace quand les opportunités se présentent.