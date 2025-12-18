Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls

Josh Giddey continue d’écrire sa légende chez les Chicago Bulls. Le meneur australien de 23 ans a livré une performance exceptionnelle lors de la victoire 127-111 face aux Cleveland Cavaliers, signant son sixième triple-double de la saison avec 23 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, complétés par 2 interceptions et 1 contre.

Cette performance marque le 24e triple-double en carrière pour Giddey, qui se rapproche dangereusement des légendes de la franchise. Avec 13 triple-doubles sous le maillot des Bulls en seulement 94 matches, l’Australien n’est désormais qu’à deux unités de Scottie Pippen (15) et à 15 de Michael Jordan (28). Un rythme impressionnant quand on sait que les deux légendes ont disputé plus de 850 rencontres chacun avec Chicago.

Un record à 3-points qui fait mal aux Cavaliers

La performance de Giddey a été particulièrement remarquable à longue distance. Négligé par la défense de Cleveland, le meneur a sanctionné ses adversaires avec un exceptionnel 5 sur 11 à 3-points, égalant son record personnel en carrière. Cette adresse extérieure a été déterminante dans le succès des Bulls, qui ont retrouvé leur meilleur niveau après avoir remporté seulement un match sur leurs neuf dernières sorties.

« Je me sens bien », a confié Giddey après la rencontre. « Évidemment, en tant que joueur, on veut gagner. Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de comprendre comment continuer à mener ce groupe vers la victoire. Les statistiques, c’est bien, mais gagner reste toujours la priorité numéro un pour moi. »

Cette victoire permet aux Bulls d’améliorer leur bilan à 11-15 et de rester dans la course aux playoffs à la neuvième place de la Conférence Est, juste derrière Cleveland (15-13). Giddey a également marqué les esprits avec un contre spectaculaire sur Thomas Bryant en fin de match, une revanche après que ce dernier l’ait imité lors d’une chute le mois dernier.

Remarquablement, Giddey devient le premier joueur de l’histoire des Bulls à comptabiliser plus de 400 points, 200 rebonds et 200 passes lors des 25 premiers matches d’une saison. Une statistique qui témoigne de son impact complet sur le jeu de Chicago et de sa progression constante depuis son arrivée d’Oklahoma City Thunder.