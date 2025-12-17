Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture

Galatasaray 80-62 Bourges

Elles n’avaient plus perdu en EuroLeague depuis le 22 octobre. Depuis, Bourges avait réussi à décrocher des succès probants à domicile, et même un exploit à l’extérieur, chez les championnes en titre de Prague (+35 !). Mais ce match du 29 octobre était leur dernier déplacement en date. Alors en guise de reprise, se déplacer en Turquie chez les co-leaders du groupe, et sans trois joueuses (Monique Akoa-Makani, Nancy Fora, Marie-Paule Dally) n’était pas chose aisée. La logique a donc été respectée. Avec une adresse chaotique, le Tango a souffert dès l’entame face au Galatasaray, qui a conclu le premier quart-temps sur un 28-12.

Les joueuses d’Olivier Lafargue se sont vite rendu compte qu’il n’y avait pas grand chose à espérer de ce match. Le retard était trop grand. L’écart n’est plus jamais redescendu en-dessous des 13 points, et est au contraire monté jusqu’à 24 points. Le staff a hissé le drapeau blanc, et les jeunes Inès Pitarch-Granel (12 points en 26 minutes), Alicia Tournebize (6 minutes) et Mathilde Selle (2 points) ont eu du temps de jeu. Mais comme souvent, c’est Tima Pouye qui s’en sort avec la meilleure performance individuelle (19 points, 5 rebonds, 4 passes décisives pour 20 d’évaluation). Une défaite qui n’est pas rédhibitoire avant la trêve de l’EuroLeague. Les portes du Final 6 restent ouvertes pour le Tango, quatrième du groupe.

Flammes Carolo 68-83 Gérone

Elles ont clairement le rôle de petit poucet du groupe. Entourées de mastodontes dans ce groupe E, les Flammes Carolo font de leur mieux pour résister sur cette deuxième phase. Mais après être tombées à Bourges la semaine dernière, elles ont subi la loi d’un adversaire encore plus costaud : Gérone, leader du groupe. Et principalement de trois de leurs joueuses. Avec respectivement 30, 24 et 15 points, le trio Mariam Coulibaly / Juste Jocyte / Laeticia Amihere a tout simplement marqué plus de points (69) que… toute l’équipe de Charleville réunie. Elles n’avaient tout simplement pas les outils pour défendre ces talents individuels.

Et pourtant, les joueuses de Romuald Yernaux étaient dans le match à la mi-temps (32-33). C’est ensuite qu’elles ont coulé, concédant un 13-0 et un 30-12 sur l’ensemble du troisième quart, qui les a reléguées à près de vingt points. Difficile pour elles de rivaliser dans l’intensité, d’autant plus avec un effectif réduit et une rotation à huit joueuses. Elles ont tout de même réussi quelques runs qui laissent entrevoir du positif. Avec cette nouvelle défaite, les Flammes voient s’éloigner le Top 4. Et il n’y aura pas le moindre répit à partir de la reprise en janvier, puisque les matchs contre les gros poissons vont s’enchaîner, eux qui vont tous espérer prendre des points faciles contre elles.