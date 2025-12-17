Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture

EuroLeague féminine - La deuxième phase de l'EuroLeague féminine continue de se dérouler, avec deux défaites des clubs français ce soir. Le Tango Bourges a vite flanché chez Galatasaray, tandis que les Flammes Carolo subissent la loi de Gérone et s'engluent dans la dernière place.
|
00h00
Résumé
Écouter
Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture

Les joueuses du Tango ont bataillé tant bien que mal

Crédit photo : EuroLeague Women

Galatasaray 80-62 Bourges

Elles n’avaient plus perdu en EuroLeague depuis le 22 octobre. Depuis, Bourges avait réussi à décrocher des succès probants à domicile, et même un exploit à l’extérieur, chez les championnes en titre de Prague (+35 !). Mais ce match du 29 octobre était leur dernier déplacement en date. Alors en guise de reprise, se déplacer en Turquie chez les co-leaders du groupe, et sans trois joueuses (Monique Akoa-Makani, Nancy Fora, Marie-Paule Dally) n’était pas chose aisée. La logique a donc été respectée. Avec une adresse chaotique, le Tango a souffert dès l’entame face au Galatasaray, qui a conclu le premier quart-temps sur un 28-12.

Les joueuses d’Olivier Lafargue se sont vite rendu compte qu’il n’y avait pas grand chose à espérer de ce match. Le retard était trop grand. L’écart n’est plus jamais redescendu en-dessous des 13 points, et est au contraire monté jusqu’à 24 points. Le staff a hissé le drapeau blanc, et les jeunes Inès Pitarch-Granel (12 points en 26 minutes), Alicia Tournebize (6 minutes) et Mathilde Selle (2 points) ont eu du temps de jeu. Mais comme souvent, c’est Tima Pouye qui s’en sort avec la meilleure performance individuelle (19 points, 5 rebonds, 4 passes décisives pour 20 d’évaluation). Une défaite qui n’est pas rédhibitoire avant la trêve de l’EuroLeague. Les portes du Final 6 restent ouvertes pour le Tango, quatrième du groupe.

Flammes Carolo 68-83 Gérone

Elles ont clairement le rôle de petit poucet du groupe. Entourées de mastodontes dans ce groupe E, les Flammes Carolo font de leur mieux pour résister sur cette deuxième phase. Mais après être tombées à Bourges la semaine dernière, elles ont subi la loi d’un adversaire encore plus costaud : Gérone, leader du groupe. Et principalement de trois de leurs joueuses. Avec respectivement 30, 24 et 15 points, le trio Mariam Coulibaly / Juste Jocyte / Laeticia Amihere a tout simplement marqué plus de points (69) que… toute l’équipe de Charleville réunie. Elles n’avaient tout simplement pas les outils pour défendre ces talents individuels.

Et pourtant, les joueuses de Romuald Yernaux étaient dans le match à la mi-temps (32-33). C’est ensuite qu’elles ont coulé, concédant un 13-0 et un 30-12 sur l’ensemble du troisième quart, qui les a reléguées à près de vingt points. Difficile pour elles de rivaliser dans l’intensité, d’autant plus avec un effectif réduit et une rotation à huit joueuses. Elles ont tout de même réussi quelques runs qui laissent entrevoir du positif. Avec cette nouvelle défaite, les Flammes voient s’éloigner le Top 4. Et il n’y aura pas le moindre répit à partir de la reprise en janvier, puisque les matchs contre les gros poissons vont s’enchaîner, eux qui vont tous espérer prendre des points faciles contre elles.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Bourges
Bourges
Suivre
Gérone
Gérone
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture
EuroLeague
00h00L’ASVEL valide sa quatrième victoire de la saison, Monaco passe à côté contre Baskonia
Basketball Champions League
00h00Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in
EuroCup
00h00Victoire précieuse de Bourg qui relève la tête chez un concurrent direct au Top 2
À l’étranger
00h00Débuts réussis pour Tyren Johnson en Argentine
NM1
00h00Prêté par Limoges à LyonSO, Noam Masdieu-Reynaert a disputé ses premières minutes de la saison en NM1
La Boulangère Wonderligue
00h00[Vidéo] Les 31 points de Nell Angloma (19 ans), déjà double MVP de la journée en Boulangère Wonderligue
G League
00h00Joan Beringer signe sa meilleure performance aux États-Unis et son record offensif en carrière !
EuroLeague
00h00Nadir Hifi : « Il y a des choses à changer, chacun doit se regarder dans la glace ! »
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
1 / 0
Livenews NBA
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
Nikola Jovic
NBA
00h00Nikola Jovic blessé au coude lors de la défaite du Heat contre Toronto
NBA
00h00La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Comment regarder la Finale de NBA Cup entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Guerschon Yabusele ?
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
NBA
00h00Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points
1 / 0