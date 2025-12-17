Recherche
G League

Joan Beringer signe sa meilleure performance aux États-Unis et son record offensif en carrière !

Pour sa troisième apparition en G-League, Joan Beringer (Iowa) s'est offert sa performance de référence aux États-Unis. Le rookie alsacien a même largement battu son record offensif en carrière avec 17 points.
00h00
Joan Beringer signe sa meilleure performance aux États-Unis et son record offensif en carrière !

Joan Beringer n’avait plus marqué autant depuis un Strasbourg – Massy chez les U18 en avril 2024 !

Crédit photo : Brad Penner-Imagn Images

Envoyé en G-League le 9 décembre dernier, Joan Beringer a déjà disputé deux fois plus de minutes en huit jours avec Iowa (80) qu’en deux mois avec Minnesota (38).

29 d’évaluation

Pour sa troisième apparition dans l’antichambre de la NBA la nuit dernière, le pivot originaire de Sélestat a signé sa meilleure performance aux États-Unis. En 29 minutes de jeu, son impact a été énorme dans la victoire d’Iowa, sa première en G-League (110-108 contre Wisconsin) : 17 points à 100%, 8 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres pour 29 d’évaluation.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
17
PTS
8
REB
2
PDE
Logo G League
WIS
108 110
IOW

Au-delà des chiffres, le champion de Slovénie en titre a encore fait étalage de son incroyable potentiel défensif, à la fois capable de tenir des petits en un-contre-un et de protéger son cercle en haute altitude. Une vraie polyvalence défensive illustrée par les highlights ci-dessous.

 

Il n’avait plus marqué autant depuis un Strasbourg – Massy en U18 !

Alors que les chiffres offensifs peuvent être biaisés par l’étrange règle des lancers-francs (un seul shoot quoiqu’il arrive : pour un point sur un lancer bonus, pour deux points sur un shoot à 2-points, pour trois points sur un shoot à 3-points), Joan Beringer (4/5 sur la ligne de réparation) s’est également fendu de sa sortie la plus prolifique depuis un… Strasbourg – Massy (77-49) en U18 le 14 avril 2024. Il avait alors marqué 22 points avec les cadets de la SIG, dans une catégorie où son record est à 26.

LIRE AUSSI

Mais dans sa jeune carrière professionnelle, initiée à l’automne 2024, il n’avait jamais fait mieux que ses 17 points dans l’antre du Herd. Son ancien record était de 12 points, établi contre le Besiktas en EuroCup en mars dernier, puis égalé le week-end dernier en G-League…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
