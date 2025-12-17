Joan Beringer signe sa meilleure performance aux États-Unis et son record offensif en carrière !

Envoyé en G-League le 9 décembre dernier, Joan Beringer a déjà disputé deux fois plus de minutes en huit jours avec Iowa (80) qu’en deux mois avec Minnesota (38).

29 d’évaluation

Pour sa troisième apparition dans l’antichambre de la NBA la nuit dernière, le pivot originaire de Sélestat a signé sa meilleure performance aux États-Unis. En 29 minutes de jeu, son impact a été énorme dans la victoire d’Iowa, sa première en G-League (110-108 contre Wisconsin) : 17 points à 100%, 8 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres pour 29 d’évaluation.

Au-delà des chiffres, le champion de Slovénie en titre a encore fait étalage de son incroyable potentiel défensif, à la fois capable de tenir des petits en un-contre-un et de protéger son cercle en haute altitude. Une vraie polyvalence défensive illustrée par les highlights ci-dessous.

Joan Beringer in his third G-League game: 17 points (9 in 1Q)

8 rebounds

4 blocks

2 assists

5-5 FG, 4-5 FT

29 minutes His defensive versatility popped again (clips below), and benefited offensively when the Wolves got out and ran in transition. pic.twitter.com/W83LBE1Hgf — Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) December 17, 2025

Il n’avait plus marqué autant depuis un Strasbourg – Massy en U18 !

Alors que les chiffres offensifs peuvent être biaisés par l’étrange règle des lancers-francs (un seul shoot quoiqu’il arrive : pour un point sur un lancer bonus, pour deux points sur un shoot à 2-points, pour trois points sur un shoot à 3-points), Joan Beringer (4/5 sur la ligne de réparation) s’est également fendu de sa sortie la plus prolifique depuis un… Strasbourg – Massy (77-49) en U18 le 14 avril 2024. Il avait alors marqué 22 points avec les cadets de la SIG, dans une catégorie où son record est à 26.

Mais dans sa jeune carrière professionnelle, initiée à l’automne 2024, il n’avait jamais fait mieux que ses 17 points dans l’antre du Herd. Son ancien record était de 12 points, établi contre le Besiktas en EuroCup en mars dernier, puis égalé le week-end dernier en G-League…