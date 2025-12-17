[Vidéo] Les 31 points de Nell Angloma (19 ans), déjà double MVP de la journée en Boulangère Wonderligue

La Boulangère Wonderligue n’est peut-être plus le championnat qu’elle était il y a deux ou trois saisons, mais elle reste un formidable terrain d’expression pour les jeunes pousses.

À 19 ans, Nell Angloma vient de le prouver, de nouveau. Déjà élue MVP de la 4e journée en octobre, la jeune ailière de Lattes-Montpellier a récidivé ce week-end.

Avec 31 points inscrits face à Angers dimanche, l’Ébroïcienne a permis au BLMA de battre Angers au terme d’un match très accroché (79-76). Une performance particulièrement impressionnante pour une jeune joueuse puisque tout en efficacité (11/14 aux tirs, dont 2/3 à 3-points) et particulièrement complète par ailleurs (4 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes).

Nell Angloma est d’ailleurs passée tout près d’entrer dans la grande histoire du BLMA. Un point de plus l’aurait permis de se hisser à la hauteur de Gunta Basko, l’Héraultaise ayant signé le record offensif pour un match à domicile de Lattes-Montpellier. Il faut remonter jusqu’au 5 janvier 2008 pour trouver trace des 32 points de la Lettone face à Reims. À l’époque, l’une de ses coéquipières s’appelait… Aurélie Bonnan, la coach victime du festival d’Angloma dimanche après-midi !

Derrière Anna Ngo Ndjock, intouchable pour le moment (19 points), Nell Angloma est la deuxième meilleure marqueuse du championnat avec 15,7 points de moyenne par match.