[Vidéo] Les 31 points de Nell Angloma (19 ans), déjà double MVP de la journée en Boulangère Wonderligue
Dix journées de Boulangère Wonderligue, et déjà deux trophées de MVP pour la jeune Nell Angloma
La Boulangère Wonderligue n’est peut-être plus le championnat qu’elle était il y a deux ou trois saisons, mais elle reste un formidable terrain d’expression pour les jeunes pousses.
À 19 ans, Nell Angloma vient de le prouver, de nouveau. Déjà élue MVP de la 4e journée en octobre, la jeune ailière de Lattes-Montpellier a récidivé ce week-end.
Avec 31 points inscrits face à Angers dimanche, l’Ébroïcienne a permis au BLMA de battre Angers au terme d’un match très accroché (79-76). Une performance particulièrement impressionnante pour une jeune joueuse puisque tout en efficacité (11/14 aux tirs, dont 2/3 à 3-points) et particulièrement complète par ailleurs (4 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes).
Nell Angloma est d’ailleurs passée tout près d’entrer dans la grande histoire du BLMA. Un point de plus l’aurait permis de se hisser à la hauteur de Gunta Basko, l’Héraultaise ayant signé le record offensif pour un match à domicile de Lattes-Montpellier. Il faut remonter jusqu’au 5 janvier 2008 pour trouver trace des 32 points de la Lettone face à Reims. À l’époque, l’une de ses coéquipières s’appelait… Aurélie Bonnan, la coach victime du festival d’Angloma dimanche après-midi !
Derrière Anna Ngo Ndjock, intouchable pour le moment (19 points), Nell Angloma est la deuxième meilleure marqueuse du championnat avec 15,7 points de moyenne par match.
