La Boulangère Wonderligue

[Vidéo] Les 31 points de Nell Angloma (19 ans), déjà double MVP de la journée en Boulangère Wonderligue

Avec ses 31 points contre Angers, Nell Angloma (19 ans) a logiquement été désignée MVP de la 10e journée de La Boulangère Wonderligue. Retrouvez ses highlights.
00h00
[Vidéo] Les 31 points de Nell Angloma (19 ans), déjà double MVP de la journée en Boulangère Wonderligue

Dix journées de Boulangère Wonderligue, et déjà deux trophées de MVP pour la jeune Nell Angloma

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Boulangère Wonderligue n’est peut-être plus le championnat qu’elle était il y a deux ou trois saisons, mais elle reste un formidable terrain d’expression pour les jeunes pousses.

À 19 ans, Nell Angloma vient de le prouver, de nouveau. Déjà élue MVP de la 4e journée en octobre, la jeune ailière de Lattes-Montpellier a récidivé ce week-end.

Avec 31 points inscrits face à Angers dimanche, l’Ébroïcienne a permis au BLMA de battre Angers au terme d’un match très accroché (79-76). Une performance particulièrement impressionnante pour une jeune joueuse puisque tout en efficacité (11/14 aux tirs, dont 2/3 à 3-points) et particulièrement complète par ailleurs (4 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes).

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
31
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
79 76
ANG

Nell Angloma est d’ailleurs passée tout près d’entrer dans la grande histoire du BLMA. Un point de plus l’aurait permis de se hisser à la hauteur de Gunta Basko, l’Héraultaise ayant signé le record offensif pour un match à domicile de Lattes-Montpellier. Il faut remonter jusqu’au 5 janvier 2008 pour trouver trace des 32 points de la Lettone face à Reims. À l’époque, l’une de ses coéquipières s’appelait… Aurélie Bonnan, la coach victime du festival d’Angloma dimanche après-midi !

Nell Angloma, à une longueur du record offensif à domicile pour une joueuse héraultaise (visuel : BLMA)

Derrière Anna Ngo Ndjock, intouchable pour le moment (19 points), Nell Angloma est la deuxième meilleure marqueuse du championnat avec 15,7 points de moyenne par match.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

spider36
Il serait bien étonnant de la retrouver en LBWL la saison prochaine.
