Chassang, un ancien héros de son titre de 2018 et une colonie d’anciens joueurs LNB sur la route du Mans en BCL

Victorieux du Spartak Subotica mardi soir (76-61), Le Mans a composté son billet pour le play-in de la Basketball Champions League. Et le MSB connaît déjà son adversaire.

Troisième de sa poule (2v-4d), l’équipe sarthoise croisera avec le deuxième du Groupe G, Mersin, la nouvelle équipe d’Alexandre Chassang, avec qui il a disputé son premier match le week-end dernier (14 d’évaluation en BSL).

L’intérieur français n’est pas le seul nom connu de l’effectif turc. On y dénombre, au total, cinq joueurs passés par la Betclic ÉLITE. Certains n’ont pas forcément marqué les esprits, comme Gabriel Olaseni, relégué avec Orléans en 2016/17, ou Ben Bentil, auteur d’un passage anonyme avec l’ASVEL l’an dernier, sept ans après avoir été remercié par Châlons-Reims.

Mais d’autres ont laissé une empreinte beaucoup plus profonde. C’est le cas de Justin Cobbs, meneur titulaire du… Mans lors de son dernier titre national en 2018 : également passé par Gravelines-Dunkerque, le cousin de Russell Westbrook n’était jamais revenu à Antarès depuis le sacre du MSB.

Le MSB devra également museler Ronald March, révélé à Aix-Maurienne avant de faire les beaux jours de la Chorale de Roanne pendant trois saisons. L’ancien All-Star avait terminé dauphin de Victor Wembanyama lors du scrutin de MVP de Betclic ÉLITE en 2023.

Assuré de sa deuxième place, avant même son dernier match ce mercredi contre Ostende, Mersin disposera de l’avantage du terrain face au MSB. Le barrage se disputera sur une série au meilleur des trois manches, avec une belle éventuelle en Turquie, avec un billet pour le Top 16 au bout.