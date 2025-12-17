Les Knicks s’adjugent la NBA Cup, Victor Wembanyama moins impactant

Quelques heures avant la rencontre, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ne s’était pas fait que des amis en clamant dans une interview sur la TV nationale que les Knicks « ne jouaient pas un basket très sophistiqué. » Au contraire de celui des Spurs, qu’il qualifiait plus tôt d’une forme « pure et éthique » du basket. Le résultat de cette finale de la NBA Cup à Las Vegas ne lui a pas donné raison. Car c’est bien la franchise new-yorkaise qui s’est imposée de 11 points (124-113) et remporte la troisième édition de cette compétition, et le prize-money qui va avec. Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet et les 12 autres joueurs de l’effectif vont remporter chacun 531 000 dollars.

Dans un vrai combat physique, Wembanyama n’a lui clairement pas eu l’impact de la demi-finale contre Oklahoma City. Au contraire. Alors qu’il s’en est sorti avec le meilleur plus/minus du match samedi, il a cette fois tout simplement eu le pire (-18). Toujours utilisé sur des courtes séquences et limité à 25 minutes, il a marqué 18 points en 17 tirs, principalement lors d’un run de folie en fin de troisième quart-temps où il a marqué 10 points en 2 minutes. En dehors de ça, il a eu du mal à trouver son rythme, comme le prouvent ses 10 tirs ratés et ses 5 pertes de balle. Ce qu’on pourrait expliquer par sa déclaration en conférence de presse, en pleurant : « Je suis désolé… J’ai perdu quelqu’un aujourd’hui »

LA COUPE FILE À NEW YORK !!! 🔥🏆pic.twitter.com/B73WvJ8TTT — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) December 17, 2025

Impacté physiquement

Interrogé avant le match sur le plan de jeu pour contrer Wembanyama, le coach des Knicks Mike Brown avait déclaré en rigolant : « C’est pareil pour tout le monde la veille de jouer Wemby : tu vas à l’église, tu te mets à genoux et tu pries le bon Dieu. En espérant que ça le fasse rater des tirs. » Il semblerait que sa prière ait été entendue. Car après son impressionnant match de retour qui a fortement influé sur la victoire des Spurs contre les champions en titre, le pivot français n’a pas su reproduire cette performance.

Défendu en début de match par un OG Anunoby en feu (28 points), il a ensuite été bousculé dans la raquette par la doublette Karl-Anthony Towns (16 points, 11 rebonds) / Mitchell Robinson (4 points, 15 rebonds, 2 contres), qui ne lui a pas fait de cadeaux. Les Knicks ont globalement dominé au rebond, avec 67 prises (dont 23 offensives), contre 56 pour les Spurs.

L’impact défensif du Français était certain, et il faisait à lui seul ralentir le jeu des Knicks, qui couraient à toute vitesse quand il était sur le banc. Mais offensivement, il n’a pas réussi grand chose. Seulement sur le dernier quart-temps, “Wemby” a raté ses 4 tirs et cumulé un plus/minus de -14. Le contre-coup physique de son retour d’un mois d’absence et son état psychologique après la perte d’un proche sont des motifs d’explication.

Victor Wembanyama avait les larmes aux yeux cette nuit, il a déclaré avoir perdu quelqu'un de très proche. Il n'a répondu qu'à 2 questions avant de partir… pic.twitter.com/eIkDrb8I2f

😔🙏 — The Daily Dunk (@dailydunkfr) December 17, 2025

Les récompenses de la NBA Cup

Côté Spurs, ce sont plutôt les jeunes extérieurs Dylan Harper (21 points, 7 rebonds) et Stephon Castle (15 points, 7 rebonds, 12 passes décisives) qui ont mené la danse. Ils ont fait preuve d’envie des deux côtés du terrain. Mais pas assez pour rivaliser avec le meneur des Knicks Jalen Brunson (25 points, 8 passes décisives), élu MVP de la NBA Cup. Une récompense qui prend en compte tous les matchs de la Cup, y compris sa demi-finale à 40 points. Les Knicks obtiennent ainsi leur premier titre collectif depuis… 52 ans. Même si cette coupe est bien inférieure au titre NBA gagné par la bande à Walt Frazier et Willis Reed.

L’intérêt est principalement financier, puisque chaque joueur va récolter 531 000 dollars. Y compris les Français Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, même s’ils n’ont pas joué la finale. Surtout quand on connaît leur contexte financier : Diawara a le plus faible salaire possible pour un contrat garanti en NBA (1,27 millions de dollars), Dadiet avait accepté une ristourne de 904 000 dollars lors de sa saison rookie pour arranger financièrement les Knicks, et Yabusele était déficitaire la saison dernière aux Sixers à cause de son buy-out du Real Madrid payé de sa poche. Ce qui va leur faire le plus grand bien.