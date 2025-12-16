Recherche
EuroLeague

Cinquième défaite européenne d’affilée pour Paris, la pire de la saison à domicile

EuroLeague - Paris encaisse son pire revers à domicile de la saison, face au FC Barcelone (score final 69-85). Ils ont réussi à ramener l'écart de 23 points à la mi-temps à 16 points au final, mais guère mieux. C'est leur 7e défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
|
00h00
Will Clyburn est l’un de ceux qui a fait très mal à la défense parisienne

Crédit photo : FC Barcelona Basket

Le Paris Basketball n’y arrive plus. Après quatre défaites consécutives en EuroLeague et un revers contre Nancy pour clôturer le tout, on s’attendait à une réaction d’orgueil des Parisiens ce soir à l’Adidas Arena. Si le FC Barcelone, sur le podium de l’EuroLeague n’était pas le meilleur client pour cela, il était tout de même bien affaibli par les absences de trois de ses meilleurs joueurs, dont son meilleur marqueur : Tornike Shengelia, Nicolas Laprovittola et Jan Vesely. Mais Paris n’était pas non plus au complet, enregistrant les absences de soldats comme Yakuba Ouattara, Ismael Bako et Derek Willis. Malgré tout, il n’y a pas eu match entre les deux équipes.

– Journée 16

Le 30-13 encaissé dans le premier quart-temps a coûté très cher à l’équipe de la capitale. Un run de 13-0 à cheval entre les premiers et deuxièmes quart-temps a refroidi leurs ardeurs ainsi que celle du public. « Bien sûr qu’il ne faut pas laisser une si grande avance à une équipe comme ça. Ils ont de si bons joueurs, quand ils sont en confiance ils ne vont pas trembler et rater des tirs » a regretté Francesco Tabellini après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV.

Des soucis des deux côtés du terrain

En effet, quatre joueurs barcelonais (Kevin Punter, Will Clyburn, Dario Brizuela, Willy Hernangomez) ont marqué plus de points (71) que toute l’équipe parisienne (69). La défense individuelle du PBB a failli, comme le faisait déjà remarquer à la mi-temps la meilleure évaluation parisienne ce soir Alan Dokossi (24, avec 14 points et 9 rebonds).

« On doit être meilleurs en défense en 1-contre-1, parce que pour l’instant Clyburn et Punter réussissent beaucoup de tirs, on doit être plus agressifs » exprimait l’ex-dijonnais, avant de regretter aussi l’apathie offensive des siens : « et nous, on ne marque pas du tout… » Forcément, Paris n’avait marqué que 29 points à la mi-temps (pour 53 encaissés), ce qui est très rare pour eux.

Les rebonds étaient contrôlés, le jeu rapide bloqué, les leaders sevrés de ballons, et voilà toute une stratégie qui s’effondre. « On fait un super job en défense, en essayant que leurs meilleurs joueurs aient le moins la balle possible. Tout le monde respecte le plan de jeu » s’en satisfaisait le Barcelonais Will Clyburn (19 points).

Paris en crise ?

Si les Parisiens ont redressé la barre en seconde période, remportée 40-33, ce n’était pas suffisant. Le mal était fait. Ils n’ont jamais réussi à revenir à moins de 14 points d’écart. Cet écart final de 16 unités est le plus lourd encaissé cette saison à domicile, et même depuis… février dernier contre l’Olympiakos. Le calice jusqu’à la lie, alors que l’équipe était déjà en grande difficulté avant cela.

Les Parisiens ont désormais encaissé 7 défaites sur leurs 9 derniers matchs toutes compétitions confondues. Les signes d’une crise ? Francesco Tabellini n’était pas vraiment optimiste pour la prochaine rencontre, en déplacement chez le Real Madrid dans deux jours : « Ça va être compliqué, on va faire de notre mieux »

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

oscarnivore
On dit souvent qu'il faut être deux (sous-entendu bonnes) équipes pour faire un beau match. Ce soir, le match était beau, parce que Barcelone était très bon. Et ce même si Paris ne l'a pas du tout été, bon. Hormis Dokossi (ah, s'il avait un tir à trois-points...), c'était le désert. C'est surtout le contingent américain qui fait de la peine. OK, Rhoden et Stevens ont eu quelques éclairs et défendent parfois pas mal, mais le reste... On voit en face Punter et Clyburn et on pleure - même si Cale et Morris cassent pas la baraque non plus. Les moyens sont pas les mêmes, mais je me dis qu'il vaudrait ptêt mieux prendre que deux Ricains très forts (dans le contexte européen...) plutôt que 5 moyens. Après, c'est pas que de leur faute. Ca manquait fortement d'intensité, ça bougeait pas vraiment beaucoup en attaque, ça manquait aussi, je trouve, de liant collectif. Et sans joueur pour amener l'étincelle. Y'a du boulot pour redresser la barre, quoi. Notamment en trouvant de nouvelles formes de jeu pour compléter l'arsenal offensif qui commence à être un petit peu trop connu des autres équipes. Et faire quelque chose pour la défense. Se faire shooter dessus à 60 % à deux-points, y'a un souci. Tout ça face à un Barça qui évoluait sans Vesely et Shengeila, quand même...
thetruth- Modifié
Quand Allan Dokossi est ton meilleur joueur, tu peux avoir peur. Il va mettre des points mais vu qu'il n'a pas de tir extérieur, son défenseur est constamment en train de filer un coup de main aux extérieurs ce qui complique bcp de choses et sur le Gortat screen, il ne comprend pas comment le faire. En même temps avec un recrutement JL Bourg (J. Ayayi et J. Morgan) et des ricains non dominants, ça donne cette bouillie de basket. N. Hifi et S. Herrera ne sont pas des top défenseurs ce qui ouvre de nombreux espaces dans la défense. Il ne faudra pas compter sur Paris cette année.
