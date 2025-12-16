Monaco déroule, Sublime Gbiegba (Cholet) frappe fort et les visiteurs font la loi

Lors de cette 11e journée du championnat Espoirs ÉLITE, les formations visiteuses ont fait la loi avec pas moins de cinq victoires à l’extérieur. Si Cholet a marqué les esprits en dominant l’ASVEL à Villeurbanne, cette journée a également été marquée par des cartons offensifs, notamment du côté de Limoges et Monaco, et des performances individuelles de très haute volée.

Cholet Basket dicte sa loi à l’Astroballe

C’était l’une des affiches les plus attendues du week-end. Le déplacement des espoirs de Cholet Basket sur le parquet de l’ASVEL promettait des étincelles, et l’Académie du CB n’a pas déçu. Dans une rencontre maîtrisée offensivement, les Choletais s’imposent avec autorité (78-94).

L’homme du match est sans conteste Sublime Gbiegba. L’intérieur a livré une prestation XXL, dominant les débats pour signer la meilleure performance de la journée avec 29 d’évaluation. Une victoire référence qui confirme la bonne dynamique du club des Mauges leader du championnat.

Monaco et Limoges : l’attaque à l’honneur

Sur le Rocher, l’AS Monaco a fait parler la poudre face à la SIG Strasbourg. Les jeunes de la Principauté n’ont laissé aucune chance aux Alsaciens, s’imposant largement 97 à 77. Cette victoire porte la marque d’un duo redoutable : le capitaine Zakaria Mechergui (23 d’évaluation) a montré la voie, parfaitement épaulé par un Yssam Moungalla très actif (21 d’évaluation). La Roca Team est deuxième au classement.

Un peu plus tôt dans la saison (match avancé au 28 octobre), le CSP Limoges avait ouvert le bal de cette 11e journée par un festival offensif face au Portel. Dans un match débridé où les défenses ont été mises à rude épreuve, le CSP l’a emporté 100 à 91. C’est Clément Dubos qui avait alors crevé l’écran, compilant 26 d’évaluation pour guider les siens.

Les voyageurs au pouvoir

Outre Cholet, quatre autres équipes ont réussi la performance de s’imposer loin de leurs bases, confirmant la densité de ce championnat.

La JL Bourg et le MSB solides

Dans le Nord, la JL Bourg a climatisé la salle Norbert Merlen. Face au BCM Gravelines-Dunkerque, les Bressans l’emportent 71 à 82, portés par un Juwan Ekanga-Ehawa impérial. Avec 28 d’évaluation, il a été le grand artisan de ce succès, échouant à une petite unité de la meilleure performance de la journée. Avec ce succès la JL pointe à la 5e place.

Du côté de Nanterre, au Palais des Sports Maurice Thorez, c’est Le Mans Sarthe Basket qui a dicté son rythme. Victoire convaincante des Sarthois (64-80), bien aidés par l’abattage de leur capitaine David Simonovic, auteur d’une partie solide (24 d’évaluation). Le MSB est 4e, au pied du podium.

Dijon et Boulazac s’arrachent

À Saint-Quentin, la JDA Dijon a su faire le dos rond pour s’imposer de dix longueurs à Pierre Rate (67-77). Dans un match où le collectif a primé, l’intérieur libanais Karl Zamatta a été le facteur X, étant le seul joueur de la rencontre à franchir la barre symbolique des 20 d’évaluation (20 tout rond). le club dijonnais est 3e, en embuscade derrière le duo Cholet et Monaco.

Le suspense était plus intense au Colisée de Chalon-sur-Saône. Au terme d’un match accroché, Boulazac (BBD) repart avec la victoire (75-78). Le succès périgourdin repose sur une doublette efficace : le régional de l’étape Albin Boitrel (19 d’évaluation) et l’intérieur Bastien Courant (18 d’évaluation) ont uni leurs forces pour faire plier l’Élan. C’est la 2e victoire de suite pour le BBD qui monte à la 13e place, juste derrière sa victime du soir.

Nancy assure l’essentiel à domicile

Enfin, dans la rencontre la plus défensive du week-end, le SLUC Nancy a tenu bon à domicile face aux espoirs de Paris. Dans un match verrouillé, les Couguars s’imposent 67 à 62.

Si le score est serré, la performance individuelle de l’ailier Adrien Chammartin ne souffre d’aucune contestation. Avec 27 d’évaluation, il a porté l’attaque lorraine à bout de bras, permettant à Nancy de valider un succès précieux devant son public. Nancy (12e) s’offre un succès de prestige contre des Parisiens (7e).

Le Top 3 des évaluations de la J11 :