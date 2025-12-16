Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE

Monaco déroule, Sublime Gbiegba (Cholet) frappe fort et les visiteurs font la loi

Espoir ELITE - La 11e journée des Espoirs ÉLITE a été marquée par la victoire retentissante de Cholet à l'Astroballe (94-78), emmené par un Sublime Gbiegba (29 d'évaluation) intouchable. On note également les belles performances offensives de Limoges (victoire 100-91) et de Monaco (victoire 97-77), ainsi que les cartons individuels de Juwan Ekanga-Ehawa (Bourg) et Adrien Chammartin (Nancy).
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco déroule, Sublime Gbiegba (Cholet) frappe fort et les visiteurs font la loi

Monaco a fait parler la poudre face à la SIG Strasbourg

Crédit photo : Pledez

Lors de cette 11e journée du championnat Espoirs ÉLITE, les formations visiteuses ont fait la loi avec pas moins de cinq victoires à l’extérieur. Si Cholet a marqué les esprits en dominant l’ASVEL à Villeurbanne, cette journée a également été marquée par des cartons offensifs, notamment du côté de Limoges et Monaco, et des performances individuelles de très haute volée.

Cholet Basket dicte sa loi à l’Astroballe

C’était l’une des affiches les plus attendues du week-end. Le déplacement des espoirs de Cholet Basket sur le parquet de l’ASVEL promettait des étincelles, et l’Académie du CB n’a pas déçu. Dans une rencontre maîtrisée offensivement, les Choletais s’imposent avec autorité (78-94).

L’homme du match est sans conteste Sublime Gbiegba. L’intérieur a livré une prestation XXL, dominant les débats pour signer la meilleure performance de la journée avec 29 d’évaluation. Une victoire référence qui confirme la bonne dynamique du club des Mauges leader du championnat.

Sublime GBIEGBA
Sublime GBIEGBA
17
PTS
14
REB
6
PDE
Logo Espoirs ELITE
ASV
78 94
CHO

Monaco et Limoges : l’attaque à l’honneur

Sur le Rocher, l’AS Monaco a fait parler la poudre face à la SIG Strasbourg. Les jeunes de la Principauté n’ont laissé aucune chance aux Alsaciens, s’imposant largement 97 à 77. Cette victoire porte la marque d’un duo redoutable : le capitaine Zakaria Mechergui (23 d’évaluation) a montré la voie, parfaitement épaulé par un Yssam Moungalla très actif (21 d’évaluation). La Roca Team est deuxième au classement.

Zakaria MECHERGUI
Zakaria MECHERGUI
17
PTS
7
REB
7
PDE
Logo Espoirs ELITE
MON
97 77
STR

Un peu plus tôt dans la saison (match avancé au 28 octobre), le CSP Limoges avait ouvert le bal de cette 11e journée par un festival offensif face au Portel. Dans un match débridé où les défenses ont été mises à rude épreuve, le CSP l’a emporté 100 à 91. C’est Clément Dubos qui avait alors crevé l’écran, compilant 26 d’évaluation pour guider les siens.

Clément DUBOS
Clément DUBOS
26
PTS
6
REB
8
PDE
Logo Espoirs ELITE
LIM
100 91
LEP

Les voyageurs au pouvoir

Outre Cholet, quatre autres équipes ont réussi la performance de s’imposer loin de leurs bases, confirmant la densité de ce championnat.

La JL Bourg et le MSB solides

Dans le Nord, la JL Bourg a climatisé la salle Norbert Merlen. Face au BCM Gravelines-Dunkerque, les Bressans l’emportent 71 à 82, portés par un Juwan Ekanga-Ehawa impérial. Avec 28 d’évaluation, il a été le grand artisan de ce succès, échouant à une petite unité de la meilleure performance de la journée. Avec ce succès la JL pointe à la 5e place.

Juwan EKANGA-EHAWA
Juwan EKANGA-EHAWA
23
PTS
6
REB
3
PDE
Logo Espoirs ELITE
GRA
71 82
JLB

Du côté de Nanterre, au Palais des Sports Maurice Thorez, c’est Le Mans Sarthe Basket qui a dicté son rythme. Victoire convaincante des Sarthois (64-80), bien aidés par l’abattage de leur capitaine David Simonovic, auteur d’une partie solide (24 d’évaluation). Le MSB est 4e, au pied du podium.

David SIMONOVIC
David SIMONOVIC
19
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE
NAN
64 80
MSB

Dijon et Boulazac s’arrachent

À Saint-Quentin, la JDA Dijon a su faire le dos rond pour s’imposer de dix longueurs à Pierre Rate (67-77). Dans un match où le collectif a primé, l’intérieur libanais Karl Zamatta a été le facteur X, étant le seul joueur de la rencontre à franchir la barre symbolique des 20 d’évaluation (20 tout rond). le club dijonnais est 3e, en embuscade derrière le duo Cholet et Monaco.

Karl ZAMATTA
Karl ZAMATTA
14
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Espoirs ELITE
SQT
67 77
DIJ

Le suspense était plus intense au Colisée de Chalon-sur-Saône. Au terme d’un match accroché, Boulazac (BBD) repart avec la victoire (75-78). Le succès périgourdin repose sur une doublette efficace : le régional de l’étape Albin Boitrel (19 d’évaluation) et l’intérieur Bastien Courant (18 d’évaluation) ont uni leurs forces pour faire plier l’Élan. C’est la 2e victoire de suite pour le BBD qui monte à la 13e place, juste derrière sa victime du soir.

Albin BOITREL
Albin BOITREL
15
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE
CHA
75 78
BOU

Nancy assure l’essentiel à domicile

Enfin, dans la rencontre la plus défensive du week-end, le SLUC Nancy a tenu bon à domicile face aux espoirs de Paris. Dans un match verrouillé, les Couguars s’imposent 67 à 62.

Si le score est serré, la performance individuelle de l’ailier Adrien Chammartin ne souffre d’aucune contestation. Avec 27 d’évaluation, il a porté l’attaque lorraine à bout de bras, permettant à Nancy de valider un succès précieux devant son public. Nancy (12e) s’offre un succès de prestige contre des Parisiens (7e).

Adrien CHAMMARTIN
Adrien CHAMMARTIN
21
PTS
9
REB
2
PDE
Logo Espoirs ELITE
NAN
67 62
PAR

Le Top 3 des évaluations de la J11 :

  • Sublime Gbiegba (Cholet) : 29
  • Juwan Ekanga-Ehawa (Bourg) : 28
  • Adrien Chammartin (Nancy) : 27
Espoirs ELITE – Journée 11
28/10/2025
LIM Espoirs Limoges
100 91
LEP Espoirs Le Portel
12/12/2025
NAN Espoirs Nanterre
64 80
MSB Espoirs Le Mans
13/12/2025
CHA Espoirs Chalon
75 78
BOU Espoirs Boulazac
SQT Espoirs Saint-Quentin
67 77
DIJ Espoirs Dijon
GRA Espoirs Gravelines
71 82
JLB Espoirs Bourg-en-Bresse
NAN Espoirs Nancy
67 62
PAR Espoirs Paris Basketball
MON Espoirs Monaco
97 77
STR Espoirs Strasbourg
14/12/2025
ASV Espoirs ASVEL
78 94
CHO Espoirs Cholet

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama
Fiba Europe Cup
00h00Patrick Beverley retourne en Grèce 15 ans après, alors qu’il fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis
BCL
00h00Ricky Rubio absent avec Badalone pour le match à Cholet
Espoirs ELITE
00h00Monaco déroule, Sublime Gbiegba (Cholet) frappe fort et les visiteurs font la loi
NBA
00h00Comment regarder la Finale de NBA Cup entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Guerschon Yabusele ?
Betclic ELITE
00h00« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite ! » : Vafessa Fofana réagit après sa grave blessure au tendon d’Achille
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
Matthias Flosse arrive en renfort à Tarbes-Lourdes
NM1
00h00Un nouvel intérieur dans les Pyrénées : Matthias Flosse rejoint Tarbes-Lourdes
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
Guillaume Vizade s’impose comme l’une des figures montantes du coaching français
Betclic ELITE
00h00[Vidéo LNB] Un coach français bientôt en NBA ? Portrait de Guillaume Vizade, le Guardiola du basket français
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Comment regarder la Finale de NBA Cup entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Guerschon Yabusele ?
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
NBA
00h00Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
NBA
00h0048 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
1 / 0