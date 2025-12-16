Recherche
Betclic ELITE

[Vidéo LNB] Un coach français bientôt en NBA ? Portrait de Guillaume Vizade, le Guardiola du basket français

Betclic ELITE - A travers une vidéo mise en ligne par la LNB, Guillaume Vizade se livre sur sa vision du basket, son parcours et ses ambitions. L’entraîneur du Mans Sarthe Basket y apparaît fidèle à son image : intense, passionné et résolument tourné vers le très haut niveau.
[Vidéo LNB] Un coach français bientôt en NBA ? Portrait de Guillaume Vizade, le Guardiola du basket français

Guillaume Vizade s’impose comme l’une des figures montantes du coaching français

Crédit photo : FIBA

Figure montante du coaching français, Guillaume Vizade incarne une nouvelle génération d’entraîneurs, portée par l’intensité, la pédagogie et une ambition assumée. À la tête du Mans Sarthe Basket, club historique du championnat, le technicien sarthois continue de tracer une trajectoire singulière, déjà remarquée en France et observée à l’international.

À travers une vidéo immersive publiée par la Ligue Nationale de Basket (LNB) et intitulée « Un coach français bientôt en NBA ? Portrait de Guillaume Vizade, le Guardiola du basket français », le coach du MSB revient sur son rapport au jeu, son management et les étapes clés de sa trajectoire, du basket français aux perspectives internationales. Consultants pour DAZN et La Chaîne L’Equipe, Erwan Abautret et Pape-Phillippe Amagou y livrent une analyse dithyrambique à son sujet, et Vincent Loriot, le directeur sportif du MSB, leur emboite le pas, sans oublier ses joueurs actuels Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) et Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans).

Guillaume Vizade, un coach hors des sentiers battus

Arrivé au Mans en 2024 sans expérience préalable en Betclic ÉLITE, Guillaume Vizade a rapidement imposé sa patte. Formé chez lui en Auvergne avant de s’ouvrir à l’international via ses réseaux et expériences multiples (avec notamment la Adidas Nation), passé par Vichy en Pro B, le technicien s’est construit une réputation autour d’un basket très intense, basé sur l’engagement, l’énergie et la cohérence collective.

La pédagogie au cœur du projet

Chez le double champion d’Europe U20, le basket ne se limite pas au terrain. La pédagogie occupe une place centrale dans son approche. Longtemps axée sur le « savoir-faire », elle intègre désormais une dimension de transmission plus large, le « faire savoir », tournée vers le partage et l’apprentissage.

Cette vision globale du métier d’entraîneur se reflète dans son attention portée aux joueurs, à leur développement individuel comme collectif. Dialoguer, comprendre, accompagner : autant de principes qui structurent son quotidien et renforcent la cohésion de groupe.

Aujourd’hui, le technicien manceau ne cache plus ses ambitions. En France comme à l’étranger. Très attentif à ce qui se fait en Europe et aux États-Unis, il nourrit une réflexion permanente sur la formation, les méthodes de travail et les standards du haut niveau.

Photo: Julie Dumélié

Son parcours continue à s’internationaliser. L’été dernier, il a participé à la Summer League NBA avec les Los Angeles Clippers, une expérience marquante qui nourrit ses perspectives futures. Il est également associé au parcours de Noah Penda, qu’il a accompagné avant son envol vers la NBA, aujourd’hui à Orlando.

NBA, EuroLeague, équipe de France : les horizons évoqués sont élevés, mais cohérents avec un entraîneur qui sait d’où il vient et surtout où il veut aller. Pour certains observateurs, Guillaume Vizade pourrait bien devenir l’un des premiers coaches français à réussir durablement à l’étranger, voire outre-Atlantique.

Chez Guillaume Vizade, l’ambition n’est pas une posture, mais un moteur. Une « folie » assumée, nourrie par l’amour du jeu et le désir constant de progresser. Dans un environnement exigeant, il incarne une figure moderne du coaching, capable de conjuguer intensité, pédagogie et vision à long terme.

Au Mans, comme ailleurs demain, son parcours continue de s’écrire. Et il semble clairement orienté vers le plus haut niveau.

Commentaires

Commentaires
Connexion
dennisrod
Bravo coach. Quel plaisir de t’avoir au MSB !
Répondre
(1) J'aime
lulutoutvert
et dans notre championnat
Répondre
(2) J'aime
thetruth- Modifié
Avant de le qualifier de Guardiola, il faudrait qu'il puisse coacher en Euroleague puis qu'il l'a remporte. Au vu des résultats du MSB en Ligue des champions (BCL), on en est encore loin.
Répondre
(1) J'aime
