Guillaume Vizade officiellement nommé entraîneur du Mans

Une page va se tourner à Vichy : quasiment sept ans jour pour jour après sa prise de poste dans une situation délicate, Guillaume Vizade (41 ans) va quitter le club auvergnat, celui qui lui a donné sa chance en LNB. Le technicien originaire de Vic-le-Comte (Puy de Dôme) s’est engagé pour deux ans avec le MSB.

Une promotion vers l’un des clubs emblématiques du basket français comme récompense de sa première véritable expérience de head coach, incroyablement réussie dans l’Allier. Propulsé entraîneur de la JAVCM le 27 mars 2017 dans un contexte très tendu (neuf défaites d’affilée et statut de lanterne rouge en Pro B), après avoir décroché plusieurs diplômes en management et officié à la direction des ressources humaines de l’association Giving Back, Guillaume Vizade aura réussi à refaire vibrer Vichy. 3e en 2019 (un classement qui lui a valu le trophée d’entraîneur de l’année), déjà qualifiée à trois reprises pour les playoffs, l’équipe thermale a remporté un trophée en février avec la Leaders Cup Pro B et peut encore rêver de la montée en Betclic ÉLITE, actuelle 2e du championnat.

Un cocktail entre résultats sportifs et formation

Mais face à une telle opportunité de carrière, Guillaume Vizade, qui arrive en fin de contrat, ne pouvait attendre le verdict aléatoire des playoffs. Outre les résultats, c’est également sa philosophie tournée vers la jeunesse qui a joué en sa faveur. Sacré champion d’Europe Espoirs avec les U20 l’été dernier (en compagnie des Manceaux Hugo Mienandi et Ugo Doumbia), le Clermontois a fait de Vichy l’une des pépinières les plus respectées de France : des joueurs comme Romuald Morency, Mehdy Ngouama, Léopold Delaunay ou Ivan Février y ont fait leurs armes. Et cette saison atteint des sommets dans le domaine : avec cinq joueurs majeurs âgés de moins de 22 ans (Assemian Moularé, Ilias Kamardine, Mamadou Guisse, Noah Penda et Lucas Dufeal), la JAV affiche des résultats historiques.

Après une période de flottement, Le Mans a quasiment officialisé son maintien en Betclic ÉLITE avec ses deux victoires cruciales des dix derniers jours contre Roanne et Blois. Une visibilité plus dégagée qui a permis au club sarthois de travailler sur son avenir : ainsi, un mois après l’annonce de la de la carrière d’Elric Delord, le MSB a choisi de faire confiance à l’un des autres représentants de la nouvelle génération d’entraîneurs. Mais avant cela, Guillaume Vizade a un travail à terminer à Vichy. Afin de, pourquoi pas, revenir par la grande porte à Pierre-Coulon la saison prochaine en tant qu’adversaire…