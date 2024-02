Guillaume Vizade (Vichy) : « Une immense récompense pour le club »

Vichy est l’un des meilleurs exemples pour démontrer qu’un petit budget peut très bien s’en sortir dans le championnat de France. L’une des plus petites masses salariales de la Pro B a soulevé le trophée de la Leaders Cup ce dimanche 18 février à Saint-Chamond.

Une compétition toujours joué avec « fort intérêt », tenait à souligner l’entraîneur vichyssois Guillaume Vizade, « indépendamment de tout ce qu’on peut entendre autour de cette compétition ». La Jeanne d’Arc a donc été récompensée de son état d’esprit de compétiteur, en l’emportant au terme d’une rencontre renversante face à Champagne Basket (97-90, a.p.). Le club thermal vient ainsi de remporter son premier trophée depuis 16 ans, et un championnat de Pro B gagné à Bercy en préambule de l’historique sacre de la Chorale de Roanne.

« C’est immense (à propos du titre). J’espère que ça va donner un souffle de confiance à mes joueurs pour toute la durée de leur carrière et puis, pour le club, c’est une récompense immense, savourait Guillaume Vizade. Cette année, on est énormément soutenus, on a des affluences qui avoisinent les 2 500 personnes à Pierre-Coulon. Ce soir (dimanche), avec 600-700 personnes de Vichy, le bruit qu’il y a, quand c’est quatre fois plus, la salle est vraiment un chaudron. Je pense qu’avec Saint-Quentin, on se bat pour avoir les gens qui font le plus de bruit. Et ça c’est pas rien, c’est aussi ça le basket français, c’est cette cartographie-là. On est fiers de ça. Et je pense que cet environnement est très sain en termes de soutien vis-à-vis de nos jeunes joueurs. »