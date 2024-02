Renversante, la JA Vichy remporte la Leaders Cup Pro B !

La JA Vichy a remporté la Leaders Cup Pro B 2024 ! A -7 à 2 minutes de la fin (69-76), la JAV a arraché la prolongation (78-78) avant de déborder Champagne Basket (97-90) grâce à un exceptionnel Sébastien Cape (24 points et 11 passes décisives), logiquement élu MVP de la finale.

19 points en prolongation pour Vichy

Devant une longue partie de la rencontre, la formation de Guillaume Vizade avait pourtant perdu le contrôle de la rencontre dans le dernier quart-temps, face à une équipe plus physique (50 rebonds à 44). Mais portés par le public, les Vichyssois sont revenus par l’intermédiaire de Sébastien Cape. Lancés et en sur-confiance, ils ont marqué 19 points lors de la prolongation pour remporter la première Leaders Cup Pro B de leur histoire. Et le premier titre du club depuis le titre de champion de Pro B 2007 à Bercy. De quoi valider leur place en playoffs d’accession mais aussi leur superbe parcours jusqu’ici cette saison.

Collectifs (20 passes décisives sur 21 tirs et 10 lancers francs marqués à la fin du troisième quart-temps), les Bourbonnais ont affiché une très belle discipline malgré leur jeunesse. A l’image de Mamadou Guissé (22 ans), arrivé au club en provenance d’un club de division régionale belge et désormais installé comme un solide joueur de Pro B (9 points à 1/4, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive pour 13 d’évaluation en 32 minutes), mais aussi de Noah Penda (19 ans), particulièrement excellent en première mi-temps (17 points à 5/12 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d’évaluation en 33 minutes) ou encore Lucas Dufeal (20 ans, 11 points à 5/12, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d’évaluation en 28 minutes).

Très bon niveau de jeu sur cette finale de Leaders Cup #ProB, particulièrement du côté de la JA Vichy. 😍 20 passes décisives à la fin du 3e QT (dont 10 de Sébastien Cape) pour 21 paniers et 10 lancers francs.pic.twitter.com/blJKoDr6qB — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) February 18, 2024

« O n est bien comme outsider pour le moment »

Leur cohésion et leur agressivité défensive les ont finalement ramené en vie. « C’est vraiment toute l’équipe défensivement… les mecs ont fait un job incroyable », notait Sébastien Cape. Une situation déjà vue cette saison en saison régulière. « On avait un petit passif avec Châlons-Reims, puisqu’au match de championnat on était à -13 à 3 minutes 30 de la fin, on avait réussi à arracher la prolongation », a rappelé l’entraîneur vainqueur Guillaume Vizade après la victoire finale. « Ça montre beaucoup de caractère et puis une confiance un peu absolue, infinie dans le travail qu’on produit pour pouvoir renverser des situations qui sont très mal embarquées parce que -4 à 15 secondes de la fin, ce n’est quand même pas idéal.« De quoi continuer à bâtir sur cet état d’esprit pour poursuivre la belle aventure. Car d’ores et déjà qualifiés en playoffs, Vichy n’aura plus que la pression de continuer à progresser. « On est bien comme outsider pour le moment, mais si on veut avoir des matchs qu’on maîtrise dans ce type de contexte, il va falloir montrer encore un petit cran de discipline, d’autonomie, de responsabilité supplémentaire », ajoute Guillaume Vizade, toujours plus ambitieux dans les contenus. Et doublement récompensé par un titre sur l’année écoulée, après le titre de champion d’Europe U20. Deux titres qui en appellent un troisième, pour ramener Vichy en première division ?



A Saint-Chamond,