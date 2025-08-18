Nadir Hifi écarté de l’équipe de France avant l’EuroBasket : « Très dur pour moi »

Pour la deuxième année consécutive, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) va retarder ses vrais débuts en équipe de France. Parmi les premiers coupés l’an dernier avant les Jeux Olympiques, l’arrière parisien a cette fois été le dernier poussé vers la sortie en prévision de l’EuroBasket 2025.

« Ne pas prendre Nadir, ça a été le choix le plus difficile », a expliqué Frédéric Fauthoux dimanche matin. « Il est compétitif, il l’a montré toute la saison avec Paris. Durant la préparation, il a été très bon contre le Monténégro et en Espagne mais entre les trois ou quatre extérieurs qui étaient en concurrence, il nous fallait quelque chose des qualités différentes. On a fait le choix de la complémentarité. On a estimé que l’association Matthew Strazel – Élie Okobo – Théo Maledon – Sylvain Francisco apporterait plus de complémentarité que si on avait inclus Nadir. »

Informé dimanche matin de la décision du sélectionneur, au sortir d’une performance ratée contre l’Espagne, le meilleur jeune de l’EuroLeague s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. « Très dur pour moi de quitter le groupe France », a écrit l’arrière aux 6 sélections. « Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial. Bonne chance à vous les frères, allez chercher l’or. »

Très dur pour moi de quitter le groupe France.

Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial

Bonne chance à vous les frères allez chercher l’or 👊🏼🇫🇷@FRABasketball pic.twitter.com/gU5Rzcluza — Nadir Hifi (@thenadirhifi) August 17, 2025

L’ancien portelois a reçu plusieurs messages de soutien de certains de ses coéquipiers. « Un plaisir à chaque fois de partager le terrain avec toi le magicien », s’est exclamé le capitaine Guerschon Yabusele tandis que Matthew Strazel l’a enjoint à garder foi en l’avenir. « C’est qu’une question de temps la vie de ma mère ! »

« La patience est la clef, mon frère » lui a écrit Sylvain Francisco, l’un des hommes qui a été préféré à sa place, bien placé pour s’exprimer après avoir été écarté de la présélection pour Paris 2024 l’an dernier. Le meneur du Zalgiris Kaunas a ensuite tenu un discours similaire devant les micros.

« Ça fait mal pour Nadir, personne n’aimerait être à sa place. Mais tu ne peux rien dire. Il n’y avait pas de bon ou mauvais choix. Tout le monde était performant. Connaissant Nadir, je suis sûr que ça va le motiver. Cela ne doit pas l’éteindre, je vais en parler avec lui. »