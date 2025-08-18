Recherche
Équipe de France

Nadir Hifi écarté de l’équipe de France avant l’EuroBasket : « Très dur pour moi »

Dernier joueur coupé par l'équipe de France avant le championnat d'Europe, Nadir Hifi a fait part de sa déception sur ses réseaux sociaux.


Nadir Hifi écarté de l’équipe de France avant l’EuroBasket : « Très dur pour moi »

Nadir Hifi a fait part de sa déception après son éviction des Bleus

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Pour la deuxième année consécutive, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) va retarder ses vrais débuts en équipe de France. Parmi les premiers coupés l’an dernier avant les Jeux Olympiques, l’arrière parisien a cette fois été le dernier poussé vers la sortie en prévision de l’EuroBasket 2025.

« Ne pas prendre Nadir, ça a été le choix le plus difficile », a expliqué Frédéric Fauthoux dimanche matin. « Il est compétitif, il l’a montré toute la saison avec Paris. Durant la préparation, il a été très bon contre le Monténégro et en Espagne mais entre les trois ou quatre extérieurs qui étaient en concurrence, il nous fallait quelque chose des qualités différentes. On a fait le choix de la complémentarité.  On a estimé que l’association Matthew Strazel – Élie Okobo – Théo Maledon – Sylvain Francisco apporterait plus de complémentarité que si on avait inclus Nadir. » 

Informé dimanche matin de la décision du sélectionneur, au sortir d’une performance ratée contre l’Espagne, le meilleur jeune de l’EuroLeague s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. « Très dur pour moi de quitter le groupe France », a écrit l’arrière aux 6 sélections. « Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial. Bonne chance à vous les frères, allez chercher l’or. » 

L’ancien portelois a reçu plusieurs messages de soutien de certains de ses coéquipiers. « Un plaisir à chaque fois de partager le terrain avec toi le magicien », s’est exclamé le capitaine Guerschon Yabusele tandis que Matthew Strazel l’a enjoint à garder foi en l’avenir. « C’est qu’une question de temps la vie de ma mère ! » 

« La patience est la clef, mon frère » lui a écrit Sylvain Francisco, l’un des hommes qui a été préféré à sa place, bien placé pour s’exprimer après avoir été écarté de la présélection pour Paris 2024 l’an dernier. Le meneur du Zalgiris Kaunas a ensuite tenu un discours similaire devant les micros.

« Ça fait mal pour Nadir, personne n’aimerait être à sa place. Mais tu ne peux rien dire. Il n’y avait pas de bon ou mauvais choix. Tout le monde était performant. Connaissant Nadir, je suis sûr que ça va le motiver. Cela ne doit pas l’éteindre, je vais en parler avec lui. »

Alexandre Lacoste
France
France


Commentaires

lou_grand
Il a 23 ans et je dirais déjà 23 ans. Il a été recalé pour les JO, là pour l'Euro. Et comme ses concurrents ont le même âge ou presque, il ne faudrait pas qu'il ferme la porte. Sur les lignes arrière, c'est le plus talentueux offensivement. Il doit encore progresser défensivement, c'est certain. En revanche, j'ai vraiment du mal avec le choix de 3 meneurs. Le tout pour leur complémentarité ? Mais aucune équipe ne fait cela. Perso, je comprends, "on prend 3 meneurs parce qu'on n'en a pas 2 capables de passer-défendre-scorer" ; bref, notre mène reste un vrai point faible. Et c'est Hifi qui en fait les frais.
thegachette
C'est assez récurent 3 meneurs, deux arrières. Ce qui l'est moins c'est 3 ailiers, et 4 intérieurs... Saut si tu as un meneur qui joue à coup sûr 25/30 minutes... Derrière Parker ça n'avait pas trop d'importance... Pour moi la base c'est 3 meneurs, 3 pivots et 2 par poste en 2/3/4. Je trouve que l'axe 1/5 est souvent celui qui fait le plus de faute. Et où déplacer un non spécialiste est le moins évident...
stephmoon
Merci ! Bien sûr qu'il est fréquent qu'une équipe parte avec 3 meneurs et pour le coup, je ne perçois pas du tout le poste 1 comme notre point faible, au contraire. Et puis sur les 3 meneurs, il y en a souvent un qui peut jouer avec les deux autres en se décalant au poste 2, ce que peut faire Theo Maledon. Notre point faible se situe évidemment au poste de pivot, ce qui me paraît logique du fait de la cascade de forfaits. Suis aussi d'accord pour dire qu'il y a selon moi un ailier de trop, c'est pourquoi j'aurais gardé Nadir Hifi au détriment de TLC. Mais franchement, les 14 qui restaient méritaient tous leur place et il était certain que le choix final aurait été critiqué quels que soient les joueurs qui n'auraient pas été retenus,
stephmoon
Je ne vois pas où est le problème de partir avec 3 meneurs, sachant que Theo Maledon peut occuper le poste 2. On a souvent fait ça et nos adversaires aussi. Personnellement j'aurais gardé Nadir Hifi et laissé TLC à la maison (alors que j'aurais pris ce dernier pour les JO l'an passé) mais franchement, tous les extérieurs méritaient leur place et pour le coup, le choix était vraiment difficile et allait de toutes façons généré des critiques quels que soient les joueurs non retenus. Enfin, je ne vois pas du tout le poste 1 comme notre point faible, au contraire. Le problème se situe davantage au poste 5 selon moi, ce qui me paraît logique compte-tenu de la cascade de forfaits.
lou_grand
Le problème c'est que tu décales Malédon sur le poste 2, par exemple, mais que ce n'est pas vraiment son poste. Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre Hifi ? 2 "vrais" meneurs + 2 "vrais" arrières + Cordinier, tu dois pouvoir créer, non ? Et je te rejoins : on va être léger au poste 5 suite aux forfaits. Mais alors pourquoi prendre 3 meneurs et seulement 2 pivots et pas l'inverse ? C'est cela qui me dérange. Je trouve que le staff ne solutionne pas le vrai souci (poste 5) tout en se mettant une situation compliquée à gérer avec 3 meneurs.
jeildo
Il y a effectivement souvent 3 meneurs dans les équipes mais avec une hiérarchie plus claire. Là, il y à toujours un flou sur qui est premier ou troisième meneur. Je serai peut être parti sur 2 ou alors en faire jouer 2 clairement et un troisième beaucoup moins. Et sur une formule à 2 meneurs, un Okobo ou Hifi aurait pu faire office de 3eme meneur au cas où.
lou_grand
C'est effectivement ce que j'entendais par "pas d'équipe avec 3 meneurs". 3 meneurs sans hiérarchie. Ou alors on aura Strazel et Francisco sur le poste 1 et Okobo et Maledon sur le poste 2. Sachant qu'on a Cordinier capable de jouer poste 2 tout en créant. Mais pas de vraie hiérarchie et je persiste, je n'ai pas vu d'équipe où 3 meneurs se partagent équitablement le temps de jeu.
doubleti
Triste pour lui, mais une attitude irréprochable, pas comme Diabate, et il reviendra c'est certain même si la concurrence est forte. Juste plus d'application en défense au lieu de courir dans tous les côtés et chercher l'interception qui fonctionne une fois sur 4.... c'est un gros bosseur et un compétiteur, il reviendra encore plus fort.
stephmoon
Diabate a tourné le dos à une place dans les 12 pour aller bosser au gymnase, il faut le voir pour le croire, je ne suis toujours pas remis de cette décision totalement absurde ! Et concernant Nadir Hifi, je souscris à 200% à ton post.
lou_grand
Le souci, c'est que Diabaté n'est pas le premier à privilégier la NBA à l'EdF. Surtout au poste de pivot.
fanfan21
C'est évident et c'est une bonne chose.....il n'a pas le niveau face à Strazel et Francisco...... Il aura sa chance une autre fois.....
Répondre
lou_grand
Mais lui est un 2 pas un 1.
