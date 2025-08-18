L’Alliance Sport Alsace fait venir un arrière de BCL en ELITE 2 !

N’ayant pas encore bouclé son recrutement malgré la reprise, l’Alliance Sport Alsace a cependant coché l’un de ses deux profils manquants ce dimanche 17 août. À la recherche d’un pivot et d’un arrière, le club alsacien a trouvé ce dernier, en la personne de l’Américain Nelson Phillips. Une potentielle belle prise pour l’ASA, puisque le joueur sort d’une saison à Würzburg en Bundesliga, où il a également connu la BCL.

Les arrières de Würzburg finissent en Alsace

Et c’est à croire que les clubs alsaciens se sont donnés le mot ce dimanche 17 août pour signer des arrières américains provenant de Würzburg. Quelques heures après l’annonce de la signature de Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans) par la SIG Strasbourg, c’est donc Nelson Phillips (1,97 m, 26 ans) qui débarque à Gries. Contrairement à son ancien collègue du club allemand, Nelson Phillips a lui joué l’intégralité de l’exercice 2025-2026 avec la formation de Bavière.

Une découverte satisfaisante de la BCL

Et ce n’est pas galvaudé de titrer que l’Alliance Sport Alsace s’offre un joueur de BCL. Si il ne s’agissait certes que sa première saison avec une Coupe d’Europe, le natif de l’État de Géorgie a montré qu’il avait le niveau pour y participer, avec 9,6 points à 50% aux tirs (26% à 3-points) et 5,2 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne. L’arrière a d’ailleurs fait mal à Nanterre durant les phases de poules, inscrivant 16 points notamment lors du match en Allemagne.

Pour sa découverte d’un grand championnat national, la Bundesliga, Nelson Phillips n’a pas été mal non plus, compilant 6,3 points et 5 rebonds de moyenne sur 15 matchs. Avec sa formation, il a participé aux playoffs de BBL, remportant une série contre Braunschweig avant de tomber contre le futur finaliste, Ulm.

PROFIL JOUEUR Nelson PHILLIPS Poste(s): Arrière Taille: 197 cm Âge: 26 ans (15/12/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 6,3 #148 REB 4 #63 PD 1,3 #106

Avant sa saison en Allemagne, Nelson Phillips a fait fait ses débuts professionnels en Serbie. Auteur d’une grosse saison avec Vrsac (20 points et plus de 5 rebonds de moyenne sur 30 matchs), il a ensuite disputé les playoffs d’ABA League avec le Mega Basket le temps d’une série perdue contre le Partizan Belgrade. Avant de rejoindre l’Europe, Nelson Phillips a évolué trois saisons à l’université locale de Georgia State, avant de se faire remarquer à Troy Troyans.

Encore un pivot à trouver

Avec la venue de Nelson Phillips, l’Alliance Sport Alsace n’est plus qu’à une touche finale de clôturer son effectif pour la saison 2025-2026. L’ASA cherche encore un pivot pour compléter son secteur intérieur.

L’effectif actuel de l’ASA pour la saison 2025-2026 :