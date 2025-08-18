Recherche
ELITE 2

L'Alliance Sport Alsace fait venir un arrière de BCL en ELITE 2 !

ELITE 2 - À la recherche d'un arrière sur cette fin de mercato, l'Alliance Sport Alsace a mis la main sur un solide joueur en la personne de l'Américain Nelson Phillips. Ce dernier a joué à Würzburg en Allemagne la saison dernière, jouant sa première Coupe d'Europe avec la BCL.
|
00h00
Résumé
L'Alliance Sport Alsace fait venir un arrière de BCL en ELITE 2 !

Nelson Phillips passe de la Bundesliga et de la BCL à l’ÉLITE 2.

Crédit photo : FIBA

N’ayant pas encore bouclé son recrutement malgré la reprise, l’Alliance Sport Alsace a cependant coché l’un de ses deux profils manquants ce dimanche 17 août. À la recherche d’un pivot et d’un arrière, le club alsacien a trouvé ce dernier, en la personne de l’Américain Nelson Phillips. Une potentielle belle prise pour l’ASA, puisque le joueur sort d’une saison à Würzburg en Bundesliga, où il a également connu la BCL.

Les arrières de Würzburg finissent en Alsace

Et c’est à croire que les clubs alsaciens se sont donnés le mot ce dimanche 17 août pour signer des arrières américains provenant de Würzburg. Quelques heures après l’annonce de la signature de Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans) par la SIG Strasbourg, c’est donc Nelson Phillips (1,97 m, 26 ans) qui débarque à Gries. Contrairement à son ancien collègue du club allemand, Nelson Phillips a lui joué l’intégralité de l’exercice 2025-2026 avec la formation de Bavière.

LIRE AUSSI

Une découverte satisfaisante de la BCL

Et ce n’est pas galvaudé de titrer que l’Alliance Sport Alsace s’offre un joueur de BCL. Si il ne s’agissait certes que sa première saison avec une Coupe d’Europe, le natif de l’État de Géorgie a montré qu’il avait le niveau pour y participer, avec 9,6 points à 50% aux tirs (26% à 3-points) et 5,2 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne. L’arrière a d’ailleurs fait mal à Nanterre durant les phases de poules, inscrivant 16 points notamment lors du match en Allemagne.

Pour sa découverte d’un grand championnat national, la Bundesliga, Nelson Phillips n’a pas été mal non plus, compilant 6,3 points et 5 rebonds de moyenne sur 15 matchs. Avec sa formation, il a participé aux playoffs de BBL, remportant une série contre Braunschweig avant de tomber contre le futur finaliste, Ulm.

PROFIL JOUEUR
Nelson PHILLIPS
Poste(s): Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 26 ans (15/12/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
6,3
#148
REB
4
#63
PD
1,3
#106

Avant sa saison en Allemagne, Nelson Phillips a fait fait ses débuts professionnels en Serbie. Auteur d’une grosse saison avec Vrsac (20 points et plus de 5 rebonds de moyenne sur 30 matchs), il a ensuite disputé les playoffs d’ABA League avec le Mega Basket le temps d’une série perdue contre le Partizan Belgrade. Avant de rejoindre l’Europe, Nelson Phillips a évolué trois saisons à l’université locale de Georgia State, avant de se faire remarquer à Troy Troyans.

Encore un pivot à trouver

Avec la venue de Nelson Phillips, l’Alliance Sport Alsace n’est plus qu’à une touche finale de clôturer son effectif pour la saison 2025-2026. L’ASA cherche encore un pivot pour compléter son secteur intérieur.

L’effectif actuel de l’ASA pour la saison 2025-2026 : 

  • Divine Myles – Ludovic Beyhurst (absent jusqu’en 2026) – Romain Hoeltzel
  • Nelson Phillips – Killian Malwaya – Hugo Bequignon – Allan Jeanne-Rose
  • Gide Noel – Léopold Ca – Mladen Vujic

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
