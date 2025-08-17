Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !

Trois jours après la reprise de l’entraînement et une semaine avant le premier match de préparation (contre l’ASA le 24 août), la SIG de Strasbourg a annoncé la signature qui viendra compléter son recrutement pour la saison 2025/26. L’objectif sera forcément de faire mieux que cette triste 12e place obtenue la saison dernière, les excluant des playoffs pour la deuxième saison consécutive. C’est ainsi que le club enregistre un nouvel américain, en la personne de Mike Davies Jr (1,93 m, 29 ans).

Un joueur polyvalent sur les postes 1-2-3

Cet arrière de 29 ans est capable de jouer meneur comme ailier, comme l’indique le communiqué du club alsacien. Il faut dire que ses capacités de scoreur peuvent rendre des services dans bien des situations et des systèmes différents. La saison dernière, il jouait en première division israélienne et en BCL avec l’Hapoel Holon. Pour des moyennes statistiques de 14,4 points à 41,5% aux tirs (dont 39,1% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,1 passes décisives et 2,3 interceptions en 26 minutes en saison régulière de Ligat HaAL, et encore plus hautes en playoffs.

Il a d’ailleurs terminé ces derniers avec une performance à 23 points contre le Maccabi Tel-Aviv, écurie d’EuroLeague. Preuve de sa capacité à scorer face à des fortes défenses. Éliminé en deuxième phase de la BCL (play-in) avec son club, il avait en revanche fait très mal à Nanterre lors de la phase de poules (19 puis 21 points).

Avant cela, Davies Jr a fait un tour d’Europe après une formation dans des modestes universités américaines de deuxième division NCAA. On l’a notamment vu débuter en Irlande, avant d’aller en Géorgie, Ukraine, Pologne, Grèce, puis en deuxième division turque avec l’équipe réserve du Fenerbahçe. Où il réalisera sa meilleure saison statistique avec plus de 25 points de moyenne. « Un parcours aussi riche que singulier » comme l’indique le communiqué. Mais sa saison 2024/25, débutée à Wurzburg en Allemagne puis terminée avec Holon en Israël, reste probablement la plus parlante en termes de compétitivité affrontée.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg est fière d’annoncer la signature de l’arrière américain Mike Davis Jr. (29 ans – 1m93), qui vient clôturer l’effectif pour la saison 2025-2026. Welcome Mike👋 🗞Communiqué : https://t.co/lhNu1TWrON pic.twitter.com/tG0XMgAKEU — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) August 17, 2025

Un effectif complet

Un joueur « au caractère affirmé, habitué aux challenges et reconnu pour sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments importants » est présenté, capable d’être « un véritable dynamiteur offensif, de scorer, de distribuer le jeu ou d’apporter de l’intensité défensive. » Il vient cocher de nombreuses cases au vu de sa polyvalence. « Nous avons consenti un petit effort pour l’intégrer dans un effectif jeune, avec l’idée d’avoir deux arrières expérimentés aux côtés de Marcus Keene. Je suis convaincu qu’une belle alchimie va naître entre eux, et qu’ils s’intégreront tout aussi bien avec Adama Bal, JB Maille et notre poste 3 » précise le directeur sportif Nicolas Alberani.