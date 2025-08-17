Recherche
Betclic Élite

Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !

Betclic ÉLITE - La SIG Strasbourg a annoncé la signature de l'Américain Mike Davies Jr, capable d'évoluer sur trois postes, et qui évoluait avec l'Hapoel Holon la saison dernière.
|
00h00
Résumé
Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !

Davies Jr avait débuté la saison 2024/25 en Allemagne avant d’aller vers Israël

Crédit photo : SIG Strasbourg

Trois jours après la reprise de l’entraînement et une semaine avant le premier match de préparation (contre l’ASA le 24 août), la SIG de Strasbourg a annoncé la signature qui viendra compléter son recrutement pour la saison 2025/26. L’objectif sera forcément de faire mieux que cette triste 12e place obtenue la saison dernière, les excluant des playoffs pour la deuxième saison consécutive. C’est ainsi que le club enregistre un nouvel américain, en la personne de Mike Davies Jr (1,93 m, 29 ans).

Un joueur polyvalent sur les postes 1-2-3

Cet arrière de 29 ans est capable de jouer meneur comme ailier, comme l’indique le communiqué du club alsacien. Il faut dire que ses capacités de scoreur peuvent rendre des services dans bien des situations et des systèmes différents. La saison dernière, il jouait en première division israélienne et en BCL avec l’Hapoel Holon. Pour des moyennes statistiques de 14,4 points à 41,5% aux tirs (dont 39,1% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,1 passes décisives et 2,3 interceptions en 26 minutes en saison régulière de Ligat HaAL, et encore plus hautes en playoffs.

Il a d’ailleurs terminé ces derniers avec une performance à 23 points contre le Maccabi Tel-Aviv, écurie d’EuroLeague. Preuve de sa capacité à scorer face à des fortes défenses. Éliminé en deuxième phase de la BCL (play-in) avec son club, il avait en revanche fait très mal à Nanterre lors de la phase de poules (19 puis 21 points).

Avant cela, Davies Jr a fait un tour d’Europe après une formation dans des modestes universités américaines de deuxième division NCAA. On l’a notamment vu débuter en Irlande, avant d’aller en Géorgie, Ukraine, Pologne, Grèce, puis en deuxième division turque avec l’équipe réserve du Fenerbahçe. Où il réalisera sa meilleure saison statistique avec plus de 25 points de moyenne. « Un parcours aussi riche que singulier » comme l’indique le communiqué. Mais sa saison 2024/25, débutée à Wurzburg en Allemagne puis terminée avec Holon en Israël, reste probablement la plus parlante en termes de compétitivité affrontée.

Un effectif complet

Un joueur « au caractère affirmé, habitué aux challenges et reconnu pour sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments importants » est présenté, capable d’être « un véritable dynamiteur offensif, de scorer, de distribuer le jeu ou d’apporter de l’intensité défensive. » Il vient cocher de nombreuses cases au vu de sa polyvalence. « Nous avons consenti un petit effort pour l’intégrer dans un effectif jeune, avec l’idée d’avoir deux arrières expérimentés aux côtés de Marcus Keene. Je suis convaincu qu’une belle alchimie va naître entre eux, et qu’ils s’intégreront tout aussi bien avec Adama Bal, JB Maille et notre poste 3 » précise le directeur sportif Nicolas Alberani.

L’effectif strasbourgeois complet pour 2025/26 :

Arrières : Marcus Keene, Mike Davies Jr, Jean-Baptiste Maille

Ailiers : Gabe Brown, Adama Bal

Intérieurs : Ben Gregg, William Pfister, Nelly Junior Joseph, Fousseyni Traoré, Jahel Trèfle

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
dennisrod
Sur le papier ( il faut toujours s’en mèfier,mais…) cela me parait lèger et une place entre 8 et 12 les attend ( pas mieux )
