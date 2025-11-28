France – Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus

L’équipe de France entame sa route vers la Coupe du monde 2027 ce vendredi soir, face à la Belgique, à la Kindarena de Rouen. Pour cette entrée en matière, les Bleus devront d’abord convaincre sur le terrain… mais les fans devront aussi savoir où regarder ce France – Belgique, puisque la rencontre ne bénéficie pas de l’exposition grand public d’une diffusion sur TF1.

Un rappel important : si la Coupe du monde 2027 sera bien sur TF1, tout comme le dernier EuroBasket, ces qualifications, elles, restent sur une autre chaîne.

France – Belgique : à quelle heure suivre le match ?

L’entre-deux sera donné à 20h30, à la Kindarena de Rouen, pour la première rencontre des qualifications au Mondial 2027. Les Bleus lancent leur campagne avec ambition, dans une salle normande où l’équipe de France a déjà connu de grands moments.

Sur quelle chaîne voir France – Belgique (puisque ce n’est pas TF1) ?

À la différence des grandes compétitions internationales, ce match de qualification ne sera pas diffusé sur TF1. La rencontre sera retransmise sur beIN Sports 1, détenteur des droits pour ces qualifications.

Un premier test pour les Bleus

Ce France – Belgique marque la véritable mise en route des Bleus pour un objectif clair : être au rendez-vous du Mondial 2027 au Qatar, prévu du 27 août au 12 septembre. Après un dernier Euro médiatisé et une future Coupe du monde promise aux écrans de TF1, les qualifications restent dans un cadre plus discret… mais tout aussi essentiel sportivement.