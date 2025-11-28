Recherche
Coupe du Monde masculine

Miracle à Londres : la Lituanie climatise le Royaume-Uni au buzzer après un final irréel d’Ignas Sargiūnas !

Coupe du Monde - Menée de 7 points à seulement 10 secondes du terme, la Lituanie a réalisé l'impensable ce jeudi soir à Londres ! Portés par un Ignas Sargiūnas en état de grâce, auteur de trois tirs primés consécutifs dont un buzzer-beater du milieu de terrain, les Baltes ont arraché une victoire irréelle (89-88) face à la Grande-Bretagne. Récit d'un braquage historique.
Vous pensiez avoir tout vu au basket ? Détrompez-vous ! Ce jeudi 27 novembre 2025 restera gravé dans la légende des qualifications pour la Coupe du Monde. Alors que la Grande-Bretagne tenait sa victoire à deux mains, un homme a décidé de réécrire l’histoire en dix secondes chrono. Retour sur une fin de match qui a littéralement retourné la Copper Box Arena.

Le hold-up du siècle ? Non, c’est du « Sargiūnas Time » !

Si vous avez éteint votre écran à 15 secondes de la fin, vous avez raté l’une des séquences les plus folles de l’histoire du basket européen. Posons le décor : nous sommes à la Copper Box Arena de Londres, de nombreux Lituaniens expatriés figurent parmi les 2 809 spectateurs. La Grande-Bretagne mène 87 à 80. Il reste 10 secondes au chronomètre. Dans n’importe quel monde rationnel, le match est plié. Game over.

Mais ce jeudi soir, Ignas Sargiunas (1,94 m, 26 ans) n’était pas rationnel. Il était en mission divine.

Ce qui a suivi est digne des plus grands exploits NBA à la Tracy McGrady. L’arrière lituanien du Rytas Vilnius a déclenché une tempête à 3-points qui a laissé les Britanniques totalement KO debout.

9 points en 10 secondes : La chronologie de la folie

Tout s’est emballé à une vitesse supersonique :

  1. Le premier coup de poignard : Sargiūnas plante un premier tir primé alors que tout semble perdu. Le score passe à 87-83. L’espoir renaît timidement côté lituanien, mais le chrono tourne.

  2. La frayeur : Sur la remise en jeu, Myles Hesson (1,98 m, 35 ans) inscrit un point sur lancer-franc pour les britanniques (88-83). Il reste une poignée de secondes, la messe semble (encore) dite.

  3. L’impossible devient possible : Sargiūnas, encore lui, remonte le terrain et dégaine un deuxième tir à 3-points ultra-compliqué à 3,5 secondes du terme. 88-86. La tension est palpable, mais la Grande-Bretagne a toujours la balle de match.

  4. Le chaos total : C’est là que l’impensable se produit. Sur la remise en jeu britannique après temps-mort, la pression lituanienne étouffe les locaux. Perte de balle ! Sargiūnas intercepte le ballon…

Le tir du milieu de terrain pour l’histoire

Il ne reste plus rien au chrono. Sargiūnas, en pleine course après son interception, n’a pas le temps de s’approcher. Il déclenche un tir désespéré depuis le milieu de terrain… et SWITCH ! Le ballon transperce le filet au buzzer. La sirène retentit. Score final : 89-88 pour la Lituanie.

Héro du match, l’international lituanien termine top scoreur de la rencontre avec 27 points, 2 rebonds et 2 passes, mais c’est surtout ce triplé monumental en 10 secondes qui inonde déjà X et les réseaux sociaux. La Copper Box, prête à faire la fête quelques secondes plus tôt, est plongée dans un silence de cathédrale, tandis que le banc lituanien explose sur le parquet.

Victoire de la Lituanie dans une fin de match de folie ( LTU Basketball)

Ce 27 novembre 2025, Ignas Sargiūnas n’a pas seulement gagné un match, il a rappelé pourquoi nous aimons tant ce sport : tant que le buzzer n’a pas sonné, tout est possible !

dauw24
Je regardais justement la fin du match sur Courtside et j'ai failli fermer mon appli à 87-80 en me disant : chapeau aux Anglais. Et puis j'ai dû sentir un truc et je suis resté... C'était effectivement incroyable, en plus les trois tirs primés sont des filoches. Le commentateur anglais de Courtside était au bord des larmes...
Répondre
(2) J'aime
jc87
C'est ça qui fait du basket un sport si beau et si cruel à la fois.
Répondre
(2) J'aime
lefree74
dieu déguisé en Sargiunas !!, quelle folie !!!!!
Répondre
(0) J'aime
