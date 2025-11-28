Recherche
Coupe du Monde masculine

-23 à la mi-temps mais la victoire au bout : la Serbie s’en sort contre la Suisse !

Coupe du monde 2027 - Menée de 23 points à la mi-temps, la Serbie de Dusan Alimpijevic a signé un comeback renversant contre la Suisse (90-86) pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2027.
00h00
Ristic et la Serbie s’en sont sortis contre la Suisse

Crédit photo : FIBA

La Serbie a tremblé, mais la Serbie a gagné. Pour sa grande première sur le banc national, Dusan Alimpijevic a vécu un baptême du feu intense, marqué par une victoire arrachée face à une Suisse décomplexée, qui menait de 23 points à Belgrade. La rencontre, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2027, restera comme un avertissement sans frais pour les Serbes.

Une première mi-temps catastrophe pour la Serbie

Rien n’allait pour la Serbie avant la pause. La Suisse, euphoriques derrière l’arc, a démarré tambour battant en sanctionnant huit de ses neuf premières tentatives à 3-points. Joueur du club roumain du CSM Corona Brasov, Selim Fofana (1,93 m, 26 ans) a même conclu la première mi-temps sur un tir du milieu de terrain, portant l’écart à un improbable 34-57.

Ce scénario ravivait le souvenir de 2020, lorsque la Nati avait créé la sensation en s’imposant à Belgrade. Et à la pause, un nouvel exploit semblait se dessiner.

La mue défensive d’Alimpijevic

Au retour des vestiaires, Dusan Alimpijevic a trouvé la clé : la défense. La Serbie n’a concédé que 15 points en 15 minutes, lançant un 20-2 pour effacer son retard et renverser le cours du match. À cinq minutes du terme, les Serbes menaient 79-72 dans une salle enfin relancée.

La Suisse s’est rebellée pour reprendre les devants (82-81), mais les intérieurs serbes ont conclu le travail dans le money-time, Nikola Tanaskovic et Dusan Ristic trouvant des points précieux dans la raquette.

Ristic en sauveur

L’ancien Chalonnais Dusan Ristic (2,14 m, 30 ans) a été l’homme de la fin de match. Intenable dans le quatrième quart-temps, il a inscrit 12 de ses 24 points dans le dernier acte, terminant à 10/10 aux tirs dont 4/4 à 3-points. La Serbie affiche un impressionnant +23 lorsqu’il était sur le parquet.

Stefan Miljenovic a frôlé le triple-double (23 points, 9 passes, 8 rebonds), tandis que Nikola Tanaskovic a ajouté 16 unités. Côté suisse, Alexander Schumacher s’est illustré avec 19 points.

PROFIL JOUEUR
Dusan RISTIC
Poste(s): Pivot
Taille: 214 cm
Âge: 30 ans (27/11/1995)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
12,4
#23
REB
6,3
#7
PD
1,1
#126

Alimpijevic : une première sous tension

À l’issue du match, le sélectionneur a reconnu la complexité de ses débuts :

« Je suis très heureux après cette victoire et je suis très satisfait de la manière dont nous avons trouvé un moyen de gagner. Ce n’était pas le plus beau match, mais demain nous nous souviendrons de comment nous sommes arrivés là. Une victoire comme celle-là, après avoir été menés de 23 points, montre que cette équipe a du caractère. »

Il est également revenu sur la paralysie de ses joueurs en première mi-temps :

« Je voyais la tension, ils étaient paralysés. Ils ne pouvaient pas mettre leurs tirs ouverts. C’est normal. Ces fenêtres sont très dures. La Suisse était relâchée. Pour moi aussi, c’était une nouvelle expérience. Mais nous avons fait du bon travail en peu de temps. »

La Serbie se déplacera chez son voisin de Bosnie-Herzégovine pour la prochaine rencontre, tandis que la Suisse affrontera la Turquie.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Serbie
Serbie
Suisse
Suisse
