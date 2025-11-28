« Oublié du basket, presque mort », Killian Tillie, le rookie des Bleus, est prêt à rattraper le temps perdu

Sa maman a été joueuse internationale néerlandaise en volley, son grand-père, Guy, son père, Laurent, et son frère Kévin l’ont tous les trois été avec l’Équipe de France, tout comme son autre frère Kim, mais dans le basket. Enfin, son oncle, Patrice, a été international tricolore en water-polo. Il ne manquait plus que Killian.

Mais à 27 ans, le dernier de la fratrie Tillie a mis fin à cette anomalie en étant convoqué pour la toute première fois en Équipe de France. « S’il y a de la pression quand on s’appelle Tillie d’être en Bleu ? Ah bah bien sûr, clairement ! Mais ça m’a surtout aidé à surmonter toutes les épreuves endurées depuis deux ans, car ça a tardé pour moi… »

« Tu te dis : pourquoi moi ? »

Dans une famille où le papa et les frangins ont tutoyé les sommets, lui n’avait semble-t-il qu’à suivre la destinée. Ça tombe bien, le talent ne lui a jamais manqué. La chance et la réussite un peu plus. Car Killian a dû se battre pour maintenir sa carrière de basketteur en vie.

De ses années universitaires à Gonzaga (2016-2020) jusqu’à 2024, la poisse a poursuivi l’intérieur de 2,08 m, enchaînant les blessures plus ou moins sérieuses au pied (dont une aponévrose plantaire), à la cheville (dont une fracture de fatigue), au genou ou bien encore au dos. Cette dernière blessure l’a tenu éloigné des parquets pendant de très nombreux mois, à la suite d’une opération manquée par son chirurgien, occasionnant des complications nerveuses.

Lui qui venait de signer son premier contrat garanti avec les Memphis Grizzlies (NBA) en janvier 2022. « Pendant deux ans, j’étais loin du basket, oublié, presque mort. Tu te dis. : pourquoi moi ? L’objectif premier était de rejouer, enfiler un short et des chaussures. » confiait-il après l’entraînement mardi midi, dans les coursives du Kindarena.

« Je savais que j’allais rejouer au basket »

Libéré par sa franchise en octobre de cette même année, un long processus allait alors débuter pour le benjamin des Tillie. Mais en baignant dans une famille de champions, qui a aussi dû faire face aux blessures, cela a beaucoup aidé l’ancien joueur de Saint-Laurent-du-Var et d’Antibes à surmonter cette épreuve.

« Je savais que j’allais rejouer au basket. C’est ce que je sais faire, c’est ce que ma famille m’a appris. Il n’y avait pas le choix, il fallait tout faire pour revenir. Ma femme m’a beaucoup aidé, ma famille aussi. J’ai bénéficié de beaucoup de conseils qui m’ont aidé à tenir » poursuit le champion d’Europe U16 en 2014 avec les Bleuets en Lettonie.

De son dernier match NBA en mars 2022 à une Summer League en juillet 2024 avec Boston, deux ans et demi s’écoule sans basket. Car le sort s’est acharné à nouveau, à l’été 2023. « J’étais proche de revenir, cet été-là je faisais beaucoup de workout avec les équipes NBA, et là je me refais une blessure à la cheville pour toute une année. Donc là, je suis au fond du trou, se remémore-t-il. Chaque jour j’ai travaillé dur, principalement en salle de musculation. Deux ans sans jouer au basket, je peux vous assurer que c’est dur mentalement. Déjà que louper un an n’est pas facile… Mais bon, je me suis focalisé sur le reste de ma vie comme le mariage avec ma femme. Et à côté, j’ai continué à toujours travailler en salle de musculation. »

« Hâte de porter le maillot Bleu et rendre fier les Français »

Toujours est-il que si Frédéric Fauthoux l’a convoqué, c’est parce-que « K3 », son surnom, ne l’a pas volé et le doit à ses performances depuis son retour sur les terrain à l’été 2024. Le natif de Paris – mais qui a grandi à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) -, a eu la confiance du club espagnol de Malaga. Et il le lui rend bien. L’an passé, l’Unicaja a soulevé quatre trophées (la SuperCoupe, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et la Coupe Intercontinentale) et Killian Tillie, qui a prolongé cet été, s’imposait même comme le meilleur pistolero d’Espagne derrière l’arc (53,3%).

Un bras bien réglé qui n’a pas échappé au staff des Bleus au moment de saisir le téléphone, là où les Bleus ont connu un véritable naufrage lors du dernier Euro, précipitant son élimination en 1/8e de finale. Et une défense qui s’est aussi améliorée. « Quand le corps se sent mieux, c’est plus facile de bouger sur le terrain, de défendre, de switcher sur les petits. La défense vient avec le corps et tout le travail en musculation. »

À l’aube de sa possible première cap, Killian Tillie évoque son sentiment. « Être ici, c’est plus qu’un soulagement – car j’étais obligé d’y être à cause de la famille (sourire) -, c’est une renaissance même ! J’ai hâte de porter le maillot de l’Équipe de France, de jouer dur, de rendre fier les Français et bien sûr gagner nos deux matchs. »

À Rouen,